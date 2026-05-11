สุดเศร้า! "ช้างพลายทองใบ" ล้มแล้ว ปิดตำนานช้างงาสวยที่สุดในไทย

สุดอาลัย "ช้างพลายทองใบ" ล้มแล้วในวัย 52 ปี ปิดตำนานช้างงาสวยและยาวที่สุดในไทย ที่เคยโด่งดังจากการเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาคู่กับ แอ๊ด คาราบาว
เป็นเรื่องสุดเศร้าของคนรักช้าง เมื่อ "ช้างพลายทองใบ" ช้างงาสวยและยาวที่สุดในไทย ได้ล้มลงแล้ว ในวัย 52 ปี เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 10 พ.ค.69 ณ บ้านตากลาง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
"ช้างพลายทองใบ" เป็นช้างพลาย (เพศผู้) สูง 3.80 เมตร ที่มีชื่อเสียงและลักษณะคชลักษณ์ที่งดงาม เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2516 (บางข้อมูลบอกว่าเกิดใบปี 2514) มีแม่ชื่อ พังบัวเงิน อายุ 103-105 ปี พ่อชื่อพลายน้อย (ล้มแล้ว)
ช้างพลายทองใบ เป็นช้างที่มีงาที่สวยงามที่สุดอีกเชือกหนึ่งในประเทศ งามีความยาวกว่า 2.10 เมตร และเคยโด่งดังจากการร่วมถ่ายทำโฆษณาชุดดังของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงปี พ.ศ. 2545 ร่วมกับ แอ๊ด คาราบาว ปัจจุบันอยู่ในโครงการ “นำช้างคืนถิ่น เพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด” ภายในศูนย์คชศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
โดยในวันที่ 10 พ.ค. 69 พลายทองใบ ได้ล้ม(ตาย) ลง สาเหตุจากมีอาการขาอ่อนแรง ลุกไม่ได้และล้ม(หมดลมหายใจ) ในเวลา 14.00 น. จากนั้นทางเจ้าของได้นำช้างทำพิธีฝังบริเวณสวนยายมา ใกล้ศูนย์คชศึกษา ในเวลา 18.18 น. และได้นิมนต์พระสงฆ์ 4 รูป ในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลตามประเพณี เพื่อส่งวิญญาณช้าง
สำหรับ พิธีทำบุญเมื่อช้างตาย (หรือที่เรียกว่า ช้างล้ม) โดยเฉพาะในกลุ่มชาวกูย/กวย (ส่วย) จังหวัดสุรินทร์ จะปฏิบัติเสมือนการสูญเสียสมาชิกในครอบครัว โดยมีขั้นตอนสำคัญ ประกอบด้วย
1.พิธีกรรมทางความเชื่อ (เซ่นไหว้ผีปะกำ) จะมีการเชิญ หมอช้าง มาทำพิธีเซ่นศาลปะกำ เพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณช้างตามแบบฉบับโบราณมีการทำพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบอกกล่าวผีบรรพบุรุษ
2. พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ จะนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธี สวดมาติกาบังสุกุล และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้างที่ล่วงลับมีการตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อส่งดวงวิญญาณช้างไปสู่ภพภูมิที่ดี
3. การจัดการร่าง (การฝัง) ชาวกูยจะนำร่างช้างไปฝังในหลุมลึก (ประมาณ 2 เมตร) มักไม่นิยมเผาแบบคน (ยกเว้นบางกรณีที่อาจมีการเผาให้เหลือน้อยที่สุดตามมาตรการป้องกันโรค) ระหว่างกลบดินจะมีการโยนดินเพื่อไว้อาลัยและโรยปูนขาวเพื่อสุขอนามัย มีข้อห้ามสำคัญคือ ชาวกวยจะ ไม่รับประทานเนื้อช้าง โดยเด็ดขาด เพราะถือว่าช้างเป็นสัตว์มีบุญคุณและเป็นญาติ
4. พิธีขุดโครงกระดูก (สุสานช้าง) เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี (หรือจนกว่าเนื้อสลายหมด) จะมีการขุดโครงกระดูกขึ้นมาเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลอีกครั้ง โครงกระดูกจะถูกนำไปรวมไว้ที่ สุสานช้าง วัดป่าอาเจียง ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมโครงกระดูกช้างที่ล่วงลับไปแล้ว
นอกจากนี้ ในทุกวันที่ 13 มีนาคม (วันช้างไทย) จะมีการจัดพิธีทำบุญใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมอช้าง ควาญช้าง และช้างที่ล่วงลับไปแล้วเป็นประจำทุกปี ณ ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง
