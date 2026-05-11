ทะเลหมอกฤดูฝน สดชื่นยามเช้าที่ "อุทยานแห่งชาติภูเรือ"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(ภาพ : เพจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
"อุทยานแห่งชาติภูเรือ" จ.เลย เผยโฉมทะเลหมอกฤดูฝน สวยงามราวภาพวาด เติมความสดชื่นให้ผืนป่าหลังสายฝน

เพจ "กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช" เผยภาพทะเลหมอกยามเช้าในช่วงฤดูฝน ที่ "อุทยานแห่งชาติภูเรือ" จ.เลย พร้อมชวนเที่ยวพักผ่อนฮีลใจ เติมความสดชื่นในช่วงฤดูฝน

หากใครกำลังมองหาที่พักผ่อนที่ "ฮีลใจ" ได้จริง ฤดูฝนนี้ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย คือคำตอบที่ไม่ต้องลังเล

นางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ เปิดเผยว่า ขณะนี้ธรรมชาติบนยอดภูเรือกำลังอยู่ในช่วงงดงามที่สุดช่วงหนึ่งของปี หลังจากฝนตกต่อเนื่อง ผืนป่าเขียวขจีกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง อากาศเย็นสบายตลอดวัน อุณหภูมิเฉลี่ยเพียง 18 องศาเซลเซียส พร้อมด้วย "ทะเลหมอก" สีขาวบริสุทธิ์ที่ลอยปกคลุมยอดเขาในยามเช้า ราวกับโลกอีกใบที่อยู่เหนือเมฆ

(ภาพ : เพจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2569 บรรยากาศบนยอดภูเรือปกคลุมไปด้วยสายหมอกขาวหนา ลอยเหนือแนวเขาสลับซับซ้อน ผสานกับสีเขียวสดของผืนป่าหลังสายฝน กลายเป็นภาพธรรมชาติที่ทั้งละมุน สงบ และเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่หาไม่ได้จากที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นวิวหมอกหนาท่ามกลางขุนเขา, ถนนสายเล็กกลางป่าสีเขียว หรือจุดชมวิวที่มองเห็นภูเขาไกลสุดสายตา — ทุกมุมคือโอกาสทองของนักถ่ายภาพและทุกคนที่อยากเก็บความทรงจำงามๆ ไว้กับตัว

นอกจากความงามบนยอดภูรอบอำเภอภูเรือ ยังเต็มไปด้วยสถานที่น่าแวะเยือน ได้แก่ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง สถาปัตยกรรมงดงามกลางธรรมชาติ, วัดป่าห้วยลาด สงบ ร่มรื่น เหมาะพักจิตใจ, บ้านไฮตาก วิถีชุมชนดั้งเดิมที่ยังคงเสน่ห์ และดงอีมู้ จุดเช็กอินยอดนิยมที่สายธรรมชาติห้ามพลาด ทั้งนี้ อุทยานฯ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่าน ลดการใช้พลาสติก รักษาความสะอาด และดูแลธรรมชาติร่วมกัน เพื่อให้ผืนป่าภูเรือยังคงสวยงามสำหรับทุกคนในวันข้างหน้า

"ทะเลหมอกภูเรือ ฤดูฝนนี้ — มีให้เห็นแค่ช่วงนี้เท่านั้น อย่าปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่ได้มา"

