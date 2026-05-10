“Le Grande Tavola” เปิดตำรับสำรับอิตาเลียนจานพิเศษ ณ ห้องอาหารนัมเบอร์ 43 อิตาเลียน บิสโทร โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ

17 – 31 พฤษภาคม 2569 หลงใหลเสน่ห์อาหารอิตาเลียนจานเด่น ที่ถ่ายทอดโดยฝีมือเชฟระดับโรงแรมห้าดาว ณ ห้องอาหารนัมเบอร์ 43 อิตาเลียน บิสโทร โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ ใจกลางซอยหลังสวน ที่ได้ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของครัวอิตาลีออกมาเป็นเมนูรสเลิศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ อาทิ ปลากะพงแดงจี่บนกระทะจนผิวกรอบหอม เสิร์ฟพร้อมเฟนเนลสไลซ์บาง เติมเต็มรสชาติด้วยซอสหญ้าฝรั่นและซิตรัสรสละมุนที่ใช้เทคนิคอิมัลชันในการปรุงรส (Seared Sea Bream Fillet with Shaved Fennel Salad, Saffron and Citrus Emulsion) ราคา 750 บาท++, สปาเกตตีหมึกดำ คลุกเคล้ากับไข่ปลาบอตทาร์กาและผิวเลมอนขูด (Squid Ink Spaghetti with Bottarga and Lemon Zest) ราคา 550 บาท++ และ ชีสเค้กแอปเปิลคาราเมล (Caramel Apple Cheese Cake) ราคา 285 บาท++ พร้อมเสิร์ฟความอร่อย ตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 น.
สำรองที่นั่งล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ โทร. 026-587-444 ต่อ 285หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.capehouse.com/
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline