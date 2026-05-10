สัมผัสเสน่ห์บาร์บีคิวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ ณ รุกข์ คูซีน โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่

เปลี่ยนมื้อค่ำธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาแสนพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศ Private Glamping สุดเอ็กซ์คลูซีฟ รายล้อมด้วยธรรมชาติและอากาศเย็นสบายบนหุบเขา ณ ห้องอาหารรุกข์ คูซีน โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ – เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน
ดื่มด่ำกับเซ็ตบาร์บีคิวสุดพรีเมียม ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ พร้อมผักออร์แกนิกสดใหม่จากฟาร์มของโรงแรม อาทิ กุ้งขาว คอหมู อกไก่ และเนื้อวัวสันในออสเตรเลีย ในบาร์บีคิวเซ็ต 𝗔 ราคา 5,500 บาท++ หรือเติมเต็มค่ำคืนให้น่าประทับใจยิ่งขึ้นกับบาร์บีคิวเซ็ต 𝗕 ราคา 6,500 บาท++ ที่เพิ่มความพิเศษด้วยปลากะพง หมูสันนอก และซี่โครงแกะเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงหลากหลาย ก่อนปิดท้ายมื้ออาหารด้วยพานาคอตต้าสตรอว์เบอร์รีเนื้อนุ่มละมุน
สัมผัสค่ำคืนแห่งการพักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัว พร้อมประสบการณ์ Private Glamping และบาร์บีคิวสุดพิเศษที่รังสรรค์โดยโรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ – เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน เพื่อมอบช่วงเวลาแห่งความสุขท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง
สำหรับลูกค้าที่มาเป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ เราพร้อมให้บริการแบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมดูแลทุกความต้องการ ทั้งการจัดที่นั่ง เมนูพิเศษ และบริการเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้มื้อพิเศษของคุณสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ปรึกษาแพ็กเกจสำหรับหมู่คณะได้ที่โรงแรม รุกข์ คีรี เขาใหญ่ – เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน โทร 044-001-300 อีเมล: forkk@chr.co.th
