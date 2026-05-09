เที่ยวสุขใจ นั่งรถไฟไปหัวหิน เมืองตากอากาศสุดคลาสสิกริมทะเล

เสียงรถไฟที่เคลื่อนตัวช้า ๆ จากชานชาลา พร้อมวิวสองข้างทางที่ค่อย ๆ เปลี่ยนจากตึกสูงในกรุงเทพฯ สู่ทุ่งนาและวิถีชีวิตเรียบง่าย คือเสน่ห์ของการเดินทางด้วยรถไฟที่หลายคนยังหลงรัก และหนึ่งในเส้นทางยอดนิยมที่น่าไปสัมผัสสักครั้ง ก็คือ “หัวหิน” เมืองชายทะเลสุดคลาสสิกที่เต็มไปด้วยทั้งกลิ่นอายวันวาน คาเฟ่ ตลาดกลางคืน และวัดสวยริมทะเล
ทริปนี้เราเริ่มต้นกันที่ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ก่อนมุ่งหน้าสู่เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยรถไฟสายใต้ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง แต่ระหว่างทางกลับเต็มไปด้วยบรรยากาศแสนผ่อนคลาย เหมือนได้พักใจไปพร้อมกับการเดินทาง
ออกเดินทางจาก “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์”
การเดินทางด้วยรถไฟไปหัวหินถือว่าสะดวกมาก เพราะมีรถไฟหลายขบวนให้เลือกทั้งแบบธรรมดา เร็ว และด่วนพิเศษ ภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์มีความทันสมัย กว้างขวาง และมีร้านอาหาร คาเฟ่ รวมถึงจุดบริการต่าง ๆ ครบครัน เหมาะสำหรับเริ่มต้นทริปชิล ๆ
เมื่อรถไฟเคลื่อนออกจากสถานี ความวุ่นวายของเมืองหลวงก็ค่อย ๆ หายไป เหลือเพียงวิวธรรมชาติและสายลมที่พัดเข้ามาจากหน้าต่าง เป็นเสน่ห์ที่หาไม่ได้จากการเดินทางแบบอื่น
สถานีรถไฟหัวหิน แลนด์มาร์กสุดคลาสสิกของเมือง
เมื่อเดินทางถึงหัวหิน สิ่งแรกที่ต้องแวะถ่ายรูปก็คือ สถานีรถไฟหัวหิน หนึ่งในสถานีรถไฟที่สวยและเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย โดดเด่นด้วยอาคารไม้สีครีมแดงสไตล์วินเทจ และ “พลับพลาพระมงกุฎเกล้า” ที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม
บรรยากาศโดยรอบยังคงมีกลิ่นอายย้อนยุค เหมาะสำหรับสายถ่ายภาพและคนที่ชื่นชอบเสน่ห์ของการเดินทางในอดีต แม้เวลาจะผ่านมานาน แต่สถานีแห่งนี้ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของเมืองหัวหินเสมอ
วัดหัวหิน วัดเก่าแก่ใจกลางเมือง
จากสถานีรถไฟสามารถเดินทางต่อไปยัง วัดหัวหิน ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง เป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวหัวหินให้ความเคารพศรัทธา ภายในวัดมีบรรยากาศสงบร่มรื่น เหมาะสำหรับแวะไหว้พระ ขอพร และพักใจจากความวุ่นวาย
จุดเด่นของวัดคือพระอุโบสถและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดหรือเทศกาลสำคัญ จะมีทั้งนักท่องเที่ยวและชาวท้องถิ่นเดินทางมาทำบุญอย่างต่อเนื่อง
ตลาดโต้รุ่งหัวหิน สวรรค์ของสายกิน
อีกหนึ่งจุดเช็กอินยอดฮิตคือ ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ถนนสายของกินชื่อดังที่คึกคักทุกคืน เต็มไปด้วยร้านอาหาร ซีฟู้ดสด ๆ และสตรีทฟู้ดหลากหลายเมนู
ไม่ว่าจะเป็นผัดไทย หอยทอด หมึกย่าง ข้าวเหนียวมะม่วง หรือโรตี ก็มีให้เลือกแบบละลานตา นอกจากนี้ยังมีร้านขายของฝาก เสื้อผ้า และของที่ระลึกให้เดินช้อปกันแบบจุใจ
เสน่ห์ของตลาดโต้รุ่งคือบรรยากาศที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา เหมาะกับการเดินเล่นหลังพระอาทิตย์ตก พร้อมลิ้มรสอาหารอร่อยของเมืองหัวหิน
ตลาด Cicada แหล่งรวมงานอาร์ตและของกินสุดชิค
ช่วงเย็น ๆ ต้องไม่พลาดแวะ ตลาด Cicada หรือ ซิเคด้า มาร์เก็ต ตลาดสุดฮิตของหัวหินที่เต็มไปด้วยงานศิลปะ งานแฮนด์เมด ดนตรีสด และอาหารหลากหลายสไตล์
ที่นี่แตกต่างจากตลาดทั่วไป เพราะเน้นบรรยากาศแบบอาร์ตมาร์เก็ต มีมุมถ่ายรูปสวย ๆ อยู่ทั่วบริเวณ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเลือกซื้อของทำมือ เสื้อผ้า งานคราฟต์ รวมถึงนั่งฟังดนตรีสดแบบชิล ๆ ได้ตลอดทั้งคืน
โซนอาหารก็มีให้เลือกครบทั้งซีฟู้ด ขนมหวาน เครื่องดื่ม และอาหารท้องถิ่น บอกเลยว่าเดินเพลินจนลืมเวลา
ตลาดมะขาม แหล่งรวมความชิลของคนรุ่นใหม่
ใกล้กับตลาด Cicada ยังมี ตลาดมะขาม ตลาดนัดกลางคืนบรรยากาศสบาย ๆ ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน จุดเด่นคือมีพื้นที่ให้นั่งพักผ่อน ฟังดนตรีสด และกินอาหารแบบชิล ๆ
ที่นี่มีทั้งอาหารไทย อาหารฟิวชัน เครื่องดื่ม และขนมหลากหลายเมนู รวมถึงร้านค้าสไตล์วัยรุ่น งานแฮนด์เมด และมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ เหมาะสำหรับสายชิลที่อยากใช้เวลาแบบสบาย ๆ ในค่ำคืนหัวหิน
เขาตะเกียบ จุดชมวิวทะเลสุดสวยของหัวหิน
เช้าวันถัดมา ลองนั่งรถไปยัง เขาตะเกียบ จุดชมวิวชื่อดังที่อยู่ทางตอนใต้ของหัวหิน โดดเด่นด้วยภูเขาริมทะเลและวิวชายหาดที่ทอดยาวสุดสายตา
บริเวณเชิงเขามีร้านอาหารทะเล คาเฟ่ และชายหาดเงียบสงบ เหมาะสำหรับเดินเล่นพักผ่อน ส่วนด้านบนเขาสามารถมองเห็นวิวเมืองหัวหินและทะเลอ่าวไทยได้อย่างสวยงาม โดยเฉพาะช่วงเช้าหรือเย็นที่อากาศดีมาก
อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเขาตะเกียบคือฝูงลิงที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ นักท่องเที่ยวควรระมัดระวังอาหารและสิ่งของเล็กน้อย แต่ก็ถือเป็นสีสันของสถานที่แห่งนี้
วัดเขาตะเกียบ วัดริมทะเลสุดสงบ
บนเขาตะเกียบยังเป็นที่ตั้งของ วัดเขาตะเกียบ วัดสวยที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้แบบพาโนรามา ภายในวัดมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่และจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมมาก
บรรยากาศของวัดเงียบสงบ ลมทะเลพัดเย็นตลอดวัน เหมาะสำหรับการมาทำบุญ ไหว้พระ และนั่งชมวิวทะเลจากมุมสูง นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นชายหาดหัวหินทอดยาวอย่างสวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนหัวหิน
หัวหิน…เมืองที่เหมาะกับการ “เดินทางช้า ๆ”
เสน่ห์ของหัวหินอาจไม่ใช่ความหวือหวา แต่คือความเรียบง่าย อบอุ่น และเต็มไปด้วยกลิ่นอายคลาสสิก ยิ่งได้เดินทางด้วยรถไฟ ก็ยิ่งทำให้ทริปนี้พิเศษมากขึ้น บางครั้งการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด อาจไม่ใช่การไปให้ไกลที่สุด แต่คือการได้นั่งมองวิวข้างทาง ปล่อยเวลาเดินช้า ๆ และใช้หัวใจซึมซับบรรยากาศระหว่างทาง แล้วจะรู้ว่า…แค่ได้นั่งรถไฟไปหัวหิน ก็มีความสุขได้มากกว่าที่คิด
