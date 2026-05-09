"Thailand Happiness" คลิปไวรัล กับความสุขเมื่อมาเที่ยวไทย

ความสนุกสนานของคนไทย เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวมีความสุขเสมอเมื่อมาเที่ยวที่เมืองไทย
มีคลิปไวรัลคลิปหนึ่งในหมู่ชาวเน็ตจีน ที่เผยให้เห็นภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นั่งอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งย่าน Old Town ภูเก็ต กำลังร้องรำทำเพลงอย่างมีความสุข ไปพร้อมๆ กับพนักงานของร้าน ทำให้คยที่ได้เห็นภาพนี้ก็รู้สึกมีความสุขไปด้วย
ด้านชาวเน็ตจีนได้แสดงความคิดเห็นในโต่วอิน (โซเชีบลมีเดียของจีน) ว่า ประเทศไทยทำให้คนมีความสุข บ้างก็ให้ความเห็นว่า ภูเก็ตเป็นสถานที่ที่หากได้มาเที่ยวสักครั้งแล้วก็จะอยากกลับไปเยือนอีกบ่อยๆ รวมถึงให้ความสนใจว่าทำไมพวกเขาจึงดูมีความสุขอย่างมากเมื่อมาเที่ยวเมืองไทย
cr.tiktok Steven Sun