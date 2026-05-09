“เสาอินทขีล” เสาหลักเมืองเชียงใหม่ กับตำนานชวนทึ่ง

“เสาอินทขีล” หรือ “เสาหลักเมืองเชียงใหม่”ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารเสาอินทขีล วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
ทุก ๆ ปี ชาวเชียงใหม่จะมีการจัด “ประเพณี ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทีล” ขึ้น ที่วัดเจดีย์หลวง เพื่อเป็นการทำพิธีสักการะเสาหลักเมืองเชียงใหม่ครั้งใหญ่ของปี ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีงานบุญที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในเมืองไทย และเปี่ยมไปด้วยพลังศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง
