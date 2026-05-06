ดร.ธรณ์ เผยปะการัง “เกาะพยาม-เกาะค้างคาว” ได้รับผลกระทบมากที่สุด หากสร้างแลนด์บริดจ์

ดร.ธรณ์ เผยหากสร้างแลนด์บริดจ์ ปะการังที่เกาะพยามได้รับผลกระทบมากที่สุด รองลงมาคือเกาะค้างคาว ระบุหากลงทุนทำต้องไม่ใช่ใช้คำว่า “แลกกับความเจริญ” แล้วปล่อยไปตามยถากรรม
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 “ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์” รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาทางทะเล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กบัญชีรายชื่อ Thon Thamrongnawasawat เกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ ว่า
หากท่าเรือแลนด์บริดจ์สร้าง ปะการังที่ไหนได้รับผลกระทบมากที่สุด นำมาให้เพื่อนธรณ์ดูครับ
ข้อมูลมี 2 ส่วน จุดที่พบปะการังและสถานภาพ & แผนที่การแพร่กระจายตะกอน
ทั้งหมดนี้นำมาจาก EHIA ผมแค่นำสองแผนที่มารวมเป็นหนึ่งเพื่อดูได้ง่าย
ปะการังใน EHIA ก็อ้างอิงมาจากรายงานของกรมทะเล ไม่ได้สำรวจใหม่
จุด 🟣 เป็นเฉพาะแนวปะการังสถานภาพสมบูรณ์/สมบูรณ์มาก ตามการประเมินของกรมทะเล
ผมไม่ได้ใส่จุดปานกลางหรือน้อย เพื่อเน้นเฉพาะของดีๆ เท่านั้น
แผนที่การฟุ้งกระจายตะกอนในการสร้าง มาจาก EHIA เป๊ะๆ ไม่ได้สร้างใหม่
พ.ศ.2566 เข้าใจว่าเก็บข้อมูลมาในช่วงนั้น เพราะ EHIA เริ่มทำมาตั้งแต่ 2565
ทราบกันดีว่าปะการังต้องการแสง ปะการังเกลียดตะกอน ทั้งทำให้น้ำขุ่นแสงน้อยและตกทับถมลงบนปะการัง
จากแผนที่การฟุ้งกระจาย จะเห็นว่ามีตะกอนลอยมาถึงปะการังสมบูรณ์/สมบูรณ์มาก ใน 2 ระดับ
ปะการังที่เกาะพยามโดนหนักหน่อย ปะการังที่เกาะค้างคาวรองลงมา
เกาะพยามอยู่นอกเขตอุทยาน อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทะเล เกาะค้างคาวอยู่ในเขตอุทยานแหลมสน
แนวปะการังเหล่านี้นับว่าอยู่ในสภาพทอปแรงค์ของจังหวัดระนอง
อันที่จริง หลังจากเราโดนปะการังฟอกขาวเข้าไปบ่อยครั้ง แนวปะการังน้ำตื้นระดับสมบูรณ์/สมบูรณ์มาก เหลือเพียงอยู่ไม่มากในทะเลไทย
จึงควรอยู่ในการพิจารณาตัดสินใจว่าทำแลนด์บริดจ์คุ้มค่าแค่ไหน เมื่อคิดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
และถ้าหากเดินหน้า เราก็ต้องปกป้องแนวปะการังสมบูรณ์ไว้ให้ดีที่สุด
การปกป้องปะการังจากผลกระทบมีหลายวิธี
แต่แน่นอนว่าต้องมีการลงทุนทำ มิใช่ใช้คำว่า “แลกกับความเจริญ” แล้วปล่อยไปตามยถากรรม
การนำเงินของผู้ลงทุนที่คาดว่าจะเป็นต่างชาติ มาใช้ดูแลปกป้องทะเลไทยที่ได้ผลกระทบจากการพัฒนา ไม่จำเป็นต้องเสียดาย
เน้นย้ำว่าข้อมูลทั้งหมดมาจาก EHIA ไม่ได้คิดเอาเองว่าปะการังสมบูรณ์ ฝันเอาว่าอาจจะได้รับผลกระทบ
ผมใส่แผนที่สถานภาพปะการังใน EHIA ไว้ในเมนต์เพื่ออ้างอิงครับ
หมายเหตุ - ธรณ์ทำเอง ไร้ทีมงาน เวลาก็ไม่ค่อยจะมี หากสงสาร ส่งมาให้ธรณ์กินได้ฮะ
สำหรับ “เกาะพยาม” เป็นเกาะท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของจังหวัดระนอง ได้รับฉายาว่าเป็น “มัลดีฟส์เมืองไทย” บนเกาะมีที่พักหลากหลายให้เลือกพัก ทั้งบังกะโล เกสต์เฮาส์ ราคาประหยัด และที่พักระดับไฮเอนด์ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกมาเที่ยวแบบวันเดย์ทริปไปเช้า-เย็นกลับ หรือเลือกพักค้างบนเกาะ เพื่อซึมซับกับบรรยากาศแห่งท้องทะเลอย่างเต็มที่
เกาะพยามมีหาดทรายชายทะเลสวยงามๆให้เลือกเที่ยวกันหลายจุด ไม่ว่าจะเป็น อ่าวเขาควาย หาดทรายขาว หาดทรายแดง หินทะลุ อ่าวกวางปีบ แหลมหรั่ง อ่าวใหญ่ โบสถ์กลางทะเล อีกทั้งยังมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ บนเกาะพยามมีกิจกรรมให้เลือกทำหลากหลาย ทั้งการออกเรือไปดำน้ำดูปะการัง นั่งชิลชิลรับลม ฟังเสียงคลื่นอยู่ริมทะเล พายคายัคท่องทะเล ชมป่าชายเลน ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ปั่นจักรยานเที่ยวชมเสน่ห์อันเรียบง่ายของเกาะ
ส่วนเกาะค้างคาวตั้งอยู่ในทะเลระนองตอนล่าง ในกลุ่ม “หมู่เกาะกำและเกาะค้างคาว” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น“หมู่เกาะหลงยุค” เพราะยังคงสภาพธรรมชาติอันพิสุทธิ์ของเกาะต่าง ๆ เอาไว้ได้เป็นอย่างดี
เกาะค้างคาวน่ายลไปด้วยน้ำทะเลสวยใสแจ๋ว ค่อยไล่โทนจากน้ำตื้น สีเขียวอ่อน ฟ้าอ่อน ไปสู่สีน้ำเงินเข้มของน้ำทะลึก โดยมีจุดดำน้ำตื้นบริเวณหัวเกาะ
บนเกาะค้างคาวมีหาดงาม 2 ในรูปแบบ คือ “หาดทราย” และ “หาดหิน” ซึ่งสามารถเดินเที่ยวถึงกันได้
หาดทรายที่นี่เป็นทรายที่เกิดจากการย่อยสลายของปะการัง มีแนวหาดทรายยาว พื้นทรายขาวสะอาด เนื้อทรายละเอียดยิบดุจดังแป้ง ยามเดินจะเนียนแน่นนุ่มเท้า
ส่วนหาดหินบนเกาะค้างคาว นั้นมากไปด้วยหินกลมมนสีสันอ่อน ๆ อันสวยงาม จนบริเวณนี้ได้รับการเรียกขานให้เป็น “หาดหินงาม” ที่ถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นและแตกต่างของเกาะค้างคาว
ในอนาคตหากมีการสร้างอภิมหาโปรเจคต์แลนด์บริดจ์ สภาพธรรมชาติและระบบนิเวศน์ของทะเลระนอง จะได้รับผลกระทบมาก-น้อยแค่ไหน คงต้องติดตามกันต่อไป