ททท.ชวนเที่ยว “บุญบั้งไฟตะไลล้าน ปี 2569" งานบุญใหญ่ในกาฬสินธุ์

เตรียมไปชมบุญใหญ่แห่งปีของภาคอีสาน "บุญบั้งไฟตะไลล้าน" เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2569
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนนักท่องเที่ยว ไปสัมผัสหนึ่งในมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของภาคอีสาน “ประเพณีบุญบั้งไฟ” พิธีกรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพื่อบูชาพญาแถนและขอฝนจากฟากฟ้าให้ตกต้องตามฤดูกาล
แม้ในหลายพื้นที่ของภาคอีสานจะมีประเพณีบั้งไฟ แต่ที่บ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท ที่ได้รังสรรค์ “บั้งไฟตะไลล้าน” อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ด้วยรูปทรงกลมหมุนทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างวิจิตร ตื่นตา และเปี่ยมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น จนกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่สืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน โดยบั้งไฟตะไลในงานนี้มีความโดดเด่นด้วยลักษณะวงกลมคล้ายล้อเกวียน ประกอบด้วยกระบอกอัดแน่นด้วยดินปืน และขนาดของบั้งไฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะหลากหลาย
งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2569 ณ บ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมและงานมหรสพมากมาย
• 14 พฤษภาคม 2569 ชมการแสดงหมอลำศิลปินภูไท
• 15 พฤษภาคม 2569 การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น
• 16 พฤษภาคม 2569 คอนเสิร์ต ไผ่ พงศธร พร้อมศิลปินจากค่ายภูไทเร็คคอร์ด และขบวนแห่บั้งไฟอันยิ่งใหญ่
• 17 พฤษภาคม 2569 การแสดงหมอลำใจเกินร้อย และพิธีจุดบั้งไฟตะไลล้านสุดตระการตา
จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีอันทรงคุณค่า ชื่นชมความงดงามแห่งศรัทธา และสัมผัสอัตลักษณ์วัฒนธรรมผู้ไทที่ผสานความเชื่อ ศิลปะ และวิถีชีวิตไว้อย่างวิจิตรงดงาม
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline