“ซาบีดา” ลุยนครพนม มอบโบราณวัตถุ 3,000 ปี ยกระดับแหล่งโบราณคดีนาหนองจอก

“รมว.ซาบีดา” ลงพื้นที่นครพนม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ - รับมอบโบราณวัตถุ อายุ 3,000 -2,300 ปี ค้นพบจากแหล่งโบราณคดีกุดฉิม หนุนยกระดับ ”แหล่งโบราณคดีนาหนองจอก“ สู่แหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม พร้อมชูุถนนสายวัฒนธรรม - สนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม บ้านกุดฉิม ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายแพทย์อลงกต มณีกาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 3 พันตำรวจตรี รหัสชัย ศรีสุงมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายวัฒนธรรม และพี่น้องชาวจังหวัดนครพนม เข้าร่วม พร้อมการแสดงฟ้อนต้อนรับจากคณะนางรำ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม กว่า 100 คน
โอกาสนี้ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบโบราณวัตถุอายุ 3,000 -2,300 ปี ซึ่งขุดค้นเมื่อปี 2553 จากแหล่งโบราณคดีกุดฉิม อาทิ ภาชนะดินเผาก้นกลม ภาชนะดินเผาเนื้อดินและเศษภาชนะดินเผา ตราประทับดินเผา ชิ้นส่วนเครื่องมือเหล็ก เครื่องประดับสำริด ลูกปัดแก้ว ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม โดยมีนายสีหนาท ละมุลมอญ เป็นผู้แทนในการมอบ จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมส่งมอบโบราณวัตถุดังกล่าวให้แก่ พ.ต.ต. รหัสชัย ศรีสมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม เพื่อเก็บรักษาและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม โดยมีสำนักศิลปากรที่ 9 กรมศิลปากร ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำชุมชน นำเยี่ยมชมโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม
นอกจากนี้ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ส่งมอบโบราณวัตถุ จำนวน 18 ราย ซึ่งมอบโบราณวัตถุให้เก็บรักษา ณ พิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมต่อไป
นางสาวซาบีดา เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนมมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการสร้างประเทศไทยเป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญในภูมิภาค และต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าสูง”
“การลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง วธ.ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมงานด้านโบราณคดี ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า สะท้อนรากฐานประวัติศาสตร์ของชาติ และเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญในการต่อยอดสู่ความมั่นคงของชุมชนและประเทศ แนวทางดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายของวธ.ที่มุ่งสร้างสังคมเข้มแข็ง และยกระดับ คุณภาพชีวิตด้วยวัฒนธรรม พร้อมสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน
“วธ. และจังหวัดนครพนม พร้อมจะร่วมมือพัฒนาแหล่งโบราณคดีนาหนองจอก ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย ส่วนการรับมอบโบราณวัตถุอายุ 3,000 -2,300 ปีจากแหล่งโบราณคดีกุดฉิมในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนให้ประชาชน เยาวชน และนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้รากเหง้าทางวัฒนธรรมของพื้นที่” รมว.วธ. กล่าว
“ขอชื่นชมพี่น้องชาวตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่ร่วมกันอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีนาหนองจอกและมุ่งพัฒนายกระดับในระดับสากล และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเผยแพร่ “UNSEEN ไท ไทย” ให้สังคม ได้เห็นคุณค่า ตลอดจนการรวบรวมโบราณวัตถุ อันเป็นสมบัติของชาติ มอบเก็บรักษา ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เพื่อให้เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ศึกษาและชื่นชมต่อไป” รมว.วธ. กล่าว
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยังได้ตรวจเยี่ยมและติดตามแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ณ วัดพระธาตุเรณู ลานวัฒนธรรม และโรงละครเมืองเรณูนคร อำเภอเรณูนคร ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมเยี่ยมชมถนนสายวัฒนธรรมเมืองพนม อำเภอธาตุพนม เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้าไทย ผลิตภัณฑ์ชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก
นางสาวซาบีดา กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงวัฒนธรรมจะเดินหน้าต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยเน้นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน ถนนสายวัฒนธรรม สินค้าชุมชน และวิถีชีวิตท้องถิ่นเข้าด้วยกันอย่างสมดุล เพื่อให้นครพนมเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline