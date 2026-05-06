“บ้านนอกเข้ากรุง : City Edition” เสน่ห์อาหารโคราช กลิ่นอายนิวยอร์ก

ลิ้มรสชาติอาหารพื้นถิ่นโคราช ผสานเสน่ห์ของนิวยอร์ก ณ “บ้านนอกเข้ากรุง: City Edition” ร้านอาหารบ้านนอกลุคใหม่ ใจกลางเมือง ที่ Groove @ CentralWorld
“บ้านนอกเข้ากรุง : City Edition” ร้านอาหารน้องใหม่ภายใต้ NARA Groupที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของอาหารพื้นถิ่นไทยผ่านมุมมองของมหานครระดับโลกในคอนเซ็ปตร้านอาหาร All Day Dining ที่นำความจัดจ้านของอาหารบ้านนอกมาตีความใหม่ในบรรยากาศเมืองใหญ่ ณ Groove @ CentralWorld ใจกลางกรุงเทพฯ
นับเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของแบรนด์ร้านอาหาร “บ้านนอกเข้ากรุง” ร้านอาหารพื้นถิ่นสไตล์โคราช ตำรับรสมือแม่ ถ่ายทอดโดย ภูมิพันธ์ เอี่ยมปรเมศวร์ หรือ “คุณจอม” อดีตหัวหน้าบัทเลอร์ของ The St. Regis New York ผู้ก่อตั้งร้านบ้านนอกเข้ากรุง ภายใต้การบริหารของ NARA Group เปิดตัวร้านแรกที่ตึก Vivre ย่านหลังสวน
ด้วยแนวคิดจากแรงบันดาลใจในการรักษาและส่งต่อ “รสมือของแม่” สะท้อนความทรงจำ ความอบอุ่นของครอบครัว และรากเหง้าของอาหารพื้นบ้านไทย จนกลายเป็นจุดกำเนิดของแบรนด์บ้านนอกเข้ากรุงเมื่อสองปีก่อน การถ่ายทอดเสน่ห์ของอาหารโคราชแท้ ถูกบอกเล่าแบบปากต่อปาก ทำให้ร้านได้รับความสนใจในวงการอาหารอย่างมาก ภายในไม่กี่เดือนได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Michelin Guide และการันตีรางวัลมา 3 ปีซ้อน รวมถึงรางวัลจากสื่อด้านอาหารชั้นนำอีกหลายแห่ง
“บ้านนอกเข้ากรุง : City Edition” ไม่ใช่สาขาของบ้านนอกเข้ากรุง หากแต่เป็นการต่อยอดเรื่องราวของแบรนด์ โดยร้านแรกเปรียบเสมือน พี่สาว ส่วนร้านใหม่นี้คือ น้องสาว ที่มาพร้อมบุคลิกสาวมั่นสไตล์คนเมือง เป็นตัวแทนของอีกช่วงหนึ่งของชีวิต กับการใช้ชีวิตในมหานคร
แนวคิด City Edition ขยายจากอาหารพื้นถิ่นสู่ “อาหารเมืองกรุง” อย่าง กรุงเทพฯ เมืองที่เต็มไปด้วยอาหารที่เป็นที่ชื่นชอบของทั้งชาวไทยและนักเดินทางจากทั่วโลก โดยยังคงแก่นสำคัญคือการนำเทคนิคและวัตถุดิบ อีกหนึ่งแรงบันดาลใจสำคัญมาจากช่วงเวลาที่คุณจอมเคยใช้ชีวิตใน New York City เมืองที่เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมอาหารจากทั่วโลก เมนู New York จึงถูกสร้างสรรค์จากการผสมผสานระหว่างรสชาติอาหารไทยกับรูปแบบอาหารขึ้นชื่อของ New York เช่น เบอร์เกอร์ลาบ สเต็กแจ่วเนย โรว์กุ้งแม่น้ำซอสมันกุ้งมาโย
สำหรับคอนเซ็ปต์ร้าน “บ้านนอกเข้ากรุง : City Edition” ถูกออกแบบให้เป็นร้านอาหารแบบ All Day Dining เปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงสายจนถึงเที่ยงคืน พร้อมบาร์ เครื่องดื่ม และเมนูของหวาน ท่ามกลางบรรยากาศดนตรีที่สะท้อนกลิ่นอายมหานคร ทั้งสไตล์นิวยอร์กและความย้อนยุคของเมืองใหญ่ แม้จะมีความเป็นเมืองมากขึ้น แต่แก่นสำคัญของร้านยังคงเหมือนเดิม คือการรักษา “รากของความเป็นบ้าน”
อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของร้านที่ยังคงอยู่คือ “เก้าอี้ชานชลารถไฟ” โลโก้สัญลักษณ์ของบ้านนอกเข้ากรุง ถูกนำมาดีไซน์เติมสีสันสดใสในโทน สีแดง สะท้อนภาพลักษณ์ของสาวมั่นแห่งมหานคร
ชวนชิมเมนูเด่น ที่ผสานเสน่ห์ของอาหารพื้นถิ่นโคราช เข้ากับกลิ่นอายของนิวยอร์ก
“ผัดหมี่โคราช” เส้นหมี่โคราชพื้นบ้าน ผัดกับซอสสูตรดั้งเดิมที่ให้รสหวาน เค็ม และเปรี้ยวเล็กน้อยจากมะขามเปียก เคี่ยวจนซอสเข้าเนื้อเส้น ใส่หมูหมัก เต้าหู้เหลือง และถั่วงอก แล้วผัดด้วยไฟแรงจนเส้นนุ่มแต่ยังคงความเหนียวหนึบแบบหมี่โคราชแท้ โรยต้นหอมและพริกป่นเพิ่มความหอม
“ตำหลวงพระบางสูตรแอร์โฮสเตส” ส้มตำสไตล์หลวงพระบางที่โดดเด่นด้วยเส้นมะละกอสับเส้นใหญ่ กรอบเต็มคำ คลุกเคล้ากับน้ำปลาร้าปรุงรสที่ให้กลิ่นหอมอ่อนๆ และรสชาติกลมกล่อมแบบลาวเหนือ เพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกสดและพริกแห้ง พร้อมเครื่องปรุงพื้นบ้านที่ช่วยให้รสนัวลึกและเข้มข้นกว่าส้มตำทั่วไป เมนูนี้เป็นสูตรเฉพาะของพี่สาวเจ้าของร้านซึ่งทำงานเป็นแอร์โฮสเตส จึงได้ชื่อว่า “ตำหลวงพระบางสูตรแอร์โฮสเตส” รสชาติออกแนวจัดจ้านแต่ทานง่าย ให้ความรู้สึกสดชื่นและครบรสทั้งเปรี้ยว เค็ม เผ็ด และนัวแบบอาหารอีสาน–ลาว
“LARB KHAO JEE BURGER” สูตรเบอร์เกอร์ลาบข้าวจี่ มาจากการช่วยเจ้าของร้านอาหารไทยบนถนน56 แมนฮัตตัน (56TH STREET, MANHATTAN) พลิกแพลงเบอร์เกอร์แบบเดิมๆ ด้วยการจับคู่ความแซ่บของ "ลาบหมู" รสเข้มข้นถึงเครื่องสมุนไพร ประกบด้วย "ข้าวจี่" เนื้อนุ่มหอมมันที่ใช้แทนขนมปังบัน ให้กลิ่นอายความพื้นบ้านที่ยกระดับขึ้นมาได้อย่างน่าประทับใจ ทั้งนุ่ม ทั้งหอม และอยู่ท้อง
“CHILI PASTE BBQ RIBS” สูตรซี่โครงหมูย่างพริกเผาบาร์บีคิวนี้ ได้มาจากการล่องเรือรอบเกาะแมนฮัตตัน ช่วงปลายฤดูร้อนกับเพื่อนๆ ที่ชอบอาหารไทย โดยการนำซี่โครงหมูคัดพิเศษ นำไปเคี่ยวจนเนื้อล่อนนุ่มแทบละลายในปาก เคลือบด้วยซอสบาร์บีคิวสูตรลับที่เพิ่มมิติความหอมหวานและเผ็ดละมุนจาก "น้ำพริกเผาไทย" กลายเป็นความเข้มข้นที่ซึมลึกเข้าถึงเนื้อใน มอบรสชาติที่คุ้นเคยแต่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร
“บ้านนอกเข้ากรุง : City Edition” จึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งใหม่ ที่จะสร้างปรากฎการณ์ “รสชาติแห่งความสุข” ให้กับผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมที่เดินทางมาพบกันเพื่อกลายเป็นจุดเช็กอินใหม่ของกรุงเทพมหานคร ณ Groove @ CentralWorld
* * * * * * * * * * * * * *
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Line oa @baannok.bkk
Facebook : บ้านนอกเข้ากรุง Baannok-Bangkok
Instagram: baannok_bkk
โทร. : 095-8946-496
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline