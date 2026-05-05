สัมผัสรสชาติระดับจักรพรรดิ “เล่ห์รสในวังลับ” ร้านเด็ดกว่า 50 ร้าน ณ ซีคอน บางแค

เปิดประตูสู่ “วังลับ” สัมผัสรสชาติระดับจักรพรรดิ ในงาน The Forbidden เล่ห์รสในวังลับ ระหว่างวันที่ 7–17 พฤษภาคม 2569 ณ ซีคอน บางแค ฮอลล์ ศูนย์การค้าซีคอน บางแค
ศูนย์การค้าซีคอน บางแค ร่วมกับ บมจ. ไทยประกันชีวิต ชวนเปิดประสบการณ์ความอร่อยเหนือกาลเวลา ภายใต้แนวคิด “เมื่อทุกคำคือประวัติศาสตร์ และทุกรสชาติคือศิลปะ” พาคุณย้อนเวลาเข้าสู่ “วังลับ” หรือ พระราชวังต้องห้าม (Forbidden City) แลนด์มาร์กยิ่งใหญ่แห่งแดนมังกร ที่ถูกจำลองมาอย่างวิจิตรตระการตา พร้อมตะลุยชิมความอร่อยจากร้านเด็ดกว่า 50 ร้าน ที่คัดสรรเมนูระดับตำนาน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเอกสิทธิ์ของราชสำนัก ผสานศาสตร์และศิลป์แห่งวัฒนธรรมจีนโบราณ ถ่ายทอดความพิถีพิถันผ่านรสชาติและเรื่องราวประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี ในงาน The Forbidden เล่ห์รสในวังลับ ระหว่างวันที่ 7–17 พฤษภาคม 2569 ณ ซีคอน บางแค ฮอลล์ ศูนย์การค้าซีคอน บางแค
ภายในงานตื่นตากับการจำลอง “วังลับ” พระราชวังต้องห้าม หรือ “กู้กง” สู่บรรยากาศหมู่บ้านจีนโบราณที่งดงาม รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมไม้แบบดั้งเดิมและโคมไฟแดงที่แขวนเรียงราย ให้คุณได้ดื่มด่ำกลิ่นอายราชสำนัก เสมือนได้ก้าวข้ามกาลเวลาเข้าสู่วังหลวงอย่างแท้จริง
อิ่มเอมไปกับความอร่อยจากร้านดังมากกว่า 50 ร้าน ที่ยกขบวนเมนูเด็ดมาให้ลิ้มลองครบจบในที่เดียว ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากอาหารชั้นสูงแห่งราชสำนักจีน สู่การรังสรรค์ในรูปแบบร่วมสมัยที่เข้าถึงง่าย แต่ยังคงความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น เป็ดปักกิ่งหนังกรอบ หมูแดงฮ่องกงย่างซอสสูตรเฉพาะ ติ่มซำนึ่งสด บะหมี่เส้นสดสูตรโบราณ ข้าวหมูแดงสไตล์ฮ่องกง รวมถึงของหวานและขนมมงคลสไตล์จีน ที่ครบทั้งคาว หวาน และของว่าง
เติมเต็มประสบการณ์ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นกับกิจกรรมภายในงาน อาทิ เช่าชุดจีนโบราณ ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์ก “วังลับ” สุดอลังการ, ผูกผ้าแดงอธิษฐานขอพรตามความเชื่อดั้งเดิม เพื่อเสริมความรัก โชคลาภ และความสมหวัง พร้อมตระการตากับการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ วันละ 2 รอบ เวลา 15:00 น. และ 18:00 น.
ในงาน The Forbidden เล่ห์รสในวังลับ ระหว่างวันที่ 7 – 17 พฤษภาคม 2569 ณ ซีคอน บางแค ฮอลล์ ศูนย์การค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม MRT สถานีภาษีเจริญ
