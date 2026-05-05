ข่าวดี! “ปะการังเทียม” เขาหลัก ฟื้นตัวไว 6 เดือนเริ่มมีชีวิตใหม่ ฝูงปลาแห่กลับบ้าน

ทช. เผยผลสำรวจพบข่าวดี ปะการังเทียมที่จัดวางเมื่อปลายปี 2568 บริเวณอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก ผ่านไปเพียง 6 เดือน เริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจน พร้อมพบปลาหลากหลายชนิดเริ่มกลับมาใช้พื้นที่เป็นแหล่งอาศัย สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง
เฟซบุ๊กเพจ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ให้ข้อมูลว่า กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยเจ้าหน้าที่ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ลงพื้นที่ติดตามและประเมินระบบนิเวศ บริเวณอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ผลสำรวจพบข่าวดี ปะการังเทียมที่จัดวางเมื่อปลายปี 2568 ผ่านไปเพียง 6 เดือน เริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดยมีตัวอ่อนปะการังลงเกาะเฉลี่ย 10 โคโลนีต่อตารางเมตร และเริ่มมีสิ่งมีชีวิตเข้ามาอาศัย เช่น เพรียง ไฮดรอยด์ สาหร่ายทะเล รวมถึงหอยสองฝา
ขณะเดียวกัน พบปลาหลากหลายชนิดเริ่มกลับมาใช้พื้นที่เป็นแหล่งอาศัย ทั้งปลาสลิดทะเล ปลาผีเสื้อ และปลาน้ำดอกไม้ สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง
สำหรับปะการังเทียมและประติมากรรมใต้ทะเลที่จัดวางตั้งแต่ปี 2557–2564 พบว่ามีการเติบโตของปะการังอย่างโดดเด่น โดยเฉพาะปะการังเขากวาง พร้อมพบฝูงปลาเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมาก แสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่กลับคืนมา
สอดคล้องนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นตัวของปะการังเทียมเขาหลักครั้งนี้ สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของนโยบายด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ที่มุ่งเน้นการ ฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม (Nature-based Solutions) ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
สิ่งที่เราทุกคนช่วยได้:
ทะเลจะฟื้นตัวได้ดีแค่ไหน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับ “พวกเราทุกคน” ด้วย
• ไม่ทิ้งขยะลงทะเล
• ไม่เหยียบหรือจับปะการัง
• ใช้ครีมกันแดดที่เป็นมิตรต่อทะเล
• สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ทุกการกระทำเล็ก ๆ ของคุณ คือพลังสำคัญในการช่วยให้ทะเลไทยกลับมาสวยงามและยั่งยืน
