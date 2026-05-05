จีนเปิดบริการขนส่งสัตว์เลี้ยงด้วยรถไฟความเร็วสูง ตอบโจทย์ “Pet-Friendly Tourism”

จีนเดินหน้าพัฒนาการเดินทางแบบ “Pet-Friendly Tourism” ล่าสุดเปิดบริการขนส่งสัตว์เลี้ยงผ่านรถไฟความเร็วสูงอย่างเป็นทางการ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการเดินทางภายในประเทศ ที่ตอบโจทย์คนรักสัตว์เลี้ยงซึ่งต้องการพาน้องหมาน้องแมวเดินทางไปด้วย
เมื่อพูดถึงรถไฟความเร็วสูง เรามักนึกถึงการเดินทางท่องเที่ยวข้ามเมืองหรือข้ามภูมิภาค โดยเฉพาะในเมืองจีนที่เป็นหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงในระดับแนวหน้าของโลก โดยล่าสุด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักเดินทางที่มีสมาชิกสี่ขาอย่างน้องหมาน้องแมวร่วมด้วย จึงเป็นที่มาของบริการขนส่งสัตว์เลี้ยงด้วยรถไฟความเร็วสูง ซึ่งได้รับความนิยมเป็นจำนวนมาก
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2026 ทางการรถไฟจีนได้ขยายบริการขนส่งสัตว์เลี้ยงบนรถไฟความเร็วสูง หลังจากทดลองระบบมา 1 ปีและได้รับความนิยมสูง โดยมีสัตว์เลี้ยงกว่า 15,000 ตัว ใช้บริการในช่วงทดลอง
สำหรับบริการขนส่งสัตว์เลี้ยงด้วยรถไฟความเร็วสูงที่เปิดตัวใหม่ไม่นานนี้ มี 2 รูปแบบการเดินทางให้เลือก ได้แก่
แบบที่หนึ่ง เดินทางพร้อมเจ้าของ (Accompanied Travel) เจ้าของที่มีตั๋วโดยสารสามารถจองพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงบนขบวนเดียวกันผ่านแอปทางการรถไฟจีน โดยสัตว์เลี้ยงจะถูกจัดไว้ในพื้นที่เฉพาะ ไม่ได้อยู่ในตู้โดยสารปกติ
แบบที่สอง เดินทางลำพัง (Unaccompanied Travel) เจ้าของไม่จำเป็นต้องขึ้นรถไฟเองก็ได้ สามารถส่งสัตว์เลี้ยงผ่านระบบโลจิสติกส์รถไฟ และไปรับปลายทางภายหลัง เหมาะกับการย้ายบ้าน ส่งต่อสัตว์เลี้ยง หรือเดินทางคนละเวลา
