อ.อัจฉราวดี ค้านชนฝา! “แลนด์บริดจ์คือหายนะ” ให้เกิดไม่ได้ ซัด “อนุทิน” ดับไม่ตื่น ฟื้นไม่ได้

อ.อัจฉราดี โพสต์เดือดค้านชนฝาถึงโครงการ “แลนด์บริดจ์” ว่า “ให้เกิดไม่ได้” จะมีหายนะมากมายตามมา รวมถึงไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และไม่เหมาะที่จะลงทุน พร้อมเตือนถึงนายกอนุทินและภูมิใจไทย “ดับไม่ตื่น ฟื้นไม่ได้”

อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล” ข้อความว่า


แลนด์บริดจ์ให้เกิดไม่ได้ค่ะ หายนะมากมายไว้ชำแหละในโพสต์ต่อไป มุมอธิปไตยก็สำคัญมากมายแล้ว มุมความคุ้มค่าในการลงทุนสภาพัฒน์ว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ศึกษาและได้ผลสรุปว่า "แลนด์บริดจ์" ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และไม่เหมาะที่จะลงทุน
ความเสียหายด้านส่ิงแวดล้อมใหญ่มาก ไม่ใช่แบบรักษาประการังหรือต้นไม้ใบหญ้าแบบนั้น แต่มันจะส่งผลกระทบต่อทะเลอันดามันที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมากของไทย ทั้งภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฏธานี แลนด์บริดจ์คือโปรเจคหายนะของการท่องเที่ยว


การปกป้องแผ่นดินเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคน
เราต้องหันมาสนใจเรื่องนี้จริงจัง
หากรัฐบาลฝืนทำโครงการนี้โดยไม่ฟังเสียงประชาชน
เส้นทางของอนุทินและภูมิใจไทย
ดับไม่ตื่น ฟื้นไม่ได้ค่ะ
อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล




