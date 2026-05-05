“วัดไทร อินทร์บุรี” โบสถ์ต้นไม้คลุม วัดเก่าแก่แห่งเมืองสิงห์บุรี

ไปชมวัดเก่าแก่แห่งเมืองสิงห์บุรี “วัดไทร อินทร์บุรี” ที่โดดเด่นด้วยโบสถ์หลังเก่าที่มีรากต้นไทรปกคลุมอยู่โดยรอบ ทั้งให้ร่มเงาและยึดตัวโบสถ์เอาไว้ นับเป็นความงดงามที่เกิดจากเส้นสายของธรรมชาติ
“อินทร์บุรี” เป็นชื่อของอำเภอหนี่งในจังหวัดสิงห์บุรี แม้จะเป็นอำเภอในจังหวัดเล็กๆ ของภาคกลาง แต่จากหลักฐานทางโบราณคดีก็พบว่าเคยมีชุมชนโบราณอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยทวารวดี โดยมีการพบโบราณวัตถุหลายชนิดที่แหล่งโบราณคดีบ้านคูเมือง (ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี) และเมืองอินทร์บุรีก็ถือเป็นชายแดนทางเหนือของอาณาจักรอยุธยาในช่วงต้น ซึ่งวัดเก่าแก่ที่ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ก็มีบางส่วนที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
ดังเช่นที่ “วัดไทร” (ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี) อีกหนึ่งวัดเล็กๆ ที่มีความเป็นมายาวนาน แม้จะซ่อนตัวอยู่ในชุมชน แต่วัดแห่งนี้ก็มึ่วามน่าสนใจไม่น้อย
“วัดไทร” ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมชื่อว่า “วัดทะยาน” วัดแห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา คาดว่า “ทะยาน” เป็นการกร่อนมาจากคำว่า “ท้ายย่าน” เมื่อเวลาผ่านไปนับร้อยปีต้นโพธิ์ต้นไทรก็เริ่มเติบโตขึ้นปกคลุมทั่วทั้งโบสถ์ที่ประดิษฐานหลวงพ่อขาว จนกระทั้งหลังคาได้พังลงไป ต้นไม้เหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ให้ร่มเงาแก่พระอุโบสถหลังนี้แทน
มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าเคยมีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาพบวัดร้างแห่งนี้ เห็นว่าบริเวณโดยรอบมีต้นไทรขึ้นอยู่หนาแน่น จึงบอกให้ชาวบ้านเปลี่ยนชื่อเป็นวัดไทร
ความพิเศษของวัดนี้ก็คือ บริเวณโบสถ์จะมีรากต้นโพธิ์ต้นไทรยึดกำแพงโบสถ์ไว้โดยรอบ ส่วนอื่นๆ ของวัดอย่างพวกศาลาก็น่าจะพังทลายลงน้ำไปแล้ว ตัวโบสถ์เป็นโบสถ์เก่าที่ชาวบ้านเรียกว่าโบสถ์มหาอุด คือเป็นโบสถ์ที่มีประตูเข้าออกทางเดียว ภายในประดิษฐาน “หลวงพ่อขาว” หรือ “หลวงพ่อทะยาน” แต่ปัจจุบันเรียกกันว่า “หลวงพ่อวัดไทร” ผู้เฒ่าผู้แก่ในท้องถิ่นเล่าวว่า แต่แรกนั้นองค์พระประธานปั้นปูนหุ้มทอง ต่อมาโดนสุมไฟหลอมเอาทองออกไปเหลือแต่ปูนด้านใน เศียรขององค์พระก็ถูกตัดออกไป ต่อมาชาวบ้านช่วยกันเรี่ยไรเงินมาบูรณะต่อเศียรพระพุทธรูป
โบสถ์ที่เห็นในปัจจุบันนี้สามารถตั้งอยู่ได้ด้วยรากของต้นโพธิ์ต้นไทรที่พยุงไว้โดยรอบ หากเดินดูรอบๆ ก็จะเห็นว่ามีต้นไทรอยู่ที่มุมของโบสถ์ มีรากเลื้อยคลุมโบสถ์ไว้ทั้งสี่ด้าน ในอดีตเคยมีคนจะเข้ามาบูรณะหลังคาโบสถ์ แต่เมื่อลงมือทำก็มีฟ้าผ่า และมีคนฝันว่าองค์พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์นั้นบอกไม่ให้สร้างหรือดัดแปลงใดๆ ตัวโบสถ์จึงมีลักษณะอย่างที่เห็นในปัจจุบัน
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline