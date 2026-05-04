“อ่าวเกือก” เกาะสิมิลัน สุดปัง ติดอันดับ 10 ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก “World’s 50 Best Beaches 2026"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ข่าวดี “อ่าวเกือก” เกาะสิมิลัน จ.พังงา คว้าอันดับ 10 ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก “World’s 50 Best Beaches 2026" ตอกย้ำความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของเกาะสิมิลัน ส่วนหาดพาราไดซ์และหาดฟรีดอม จ.ภูเก็ต คว้าอันดับที่ 23 และ 27

“อ่าวเกือก” หรือ Donald Duck Bay แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอีกครั้ง หลังได้รับการจัดอันดับให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับ 10 ของโลก ประจำปี 2026 จากการจัดอันดับของ “World’s 50 Best Beaches”


การจัดอันดับดังกล่าวมาจากการคัดเลือกของผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและเครือข่าย “Beach Ambassadors” กว่า 1,000 คนทั่วโลก โดยพิจารณาจากหลายปัจจัย ทั้งความสวยงามตามธรรมชาติ ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ความสงบ ความเป็นเอกลักษณ์ และจำนวนผู้มาเยือน


สำหรับ “อ่าวเกือก” หรือ Donald Duck Bay ตั้งอยู่บริเวณเกาะ8 หรือเกาะสิมิลัน มีจุดเด่นคือหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลสีฟ้าใส และโขดหินแกรนิตขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตาที่เรือกกันว่าหินเรือใบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน อีกทั้งยังเป็นชายหาดที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีการจำกัดช่วงเวลาเปิด–ปิดการท่องเที่ยว เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ


นอกจากนี้ ในปี 2026 ประเทศไทยยังมีชายหาดติดอันดับโลกอีก 2 แห่ง ได้แก่ หาดพาราไดซ์ (Paradise Beach) จ.ภูเก็ต อันดับที่ 23 และหาดฟรีดอม (Freedom Beach) จ.ภูเก็ต อันดับที่ 27 สะท้อนศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยที่ยังคงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ


การได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาและประเทศไทย พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามติดอันดับโลกอย่างต่อเนื่อง

โดย : อโนทัย งานดี





