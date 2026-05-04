“อ่าวเกือก” เกาะสิมิลัน สุดปัง ติดอันดับ 10 ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก “World’s 50 Best Beaches 2026"

ข่าวดี “อ่าวเกือก” เกาะสิมิลัน จ.พังงา คว้าอันดับ 10 ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก “World’s 50 Best Beaches 2026" ตอกย้ำความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของเกาะสิมิลัน ส่วนหาดพาราไดซ์และหาดฟรีดอม จ.ภูเก็ต คว้าอันดับที่ 23 และ 27
“อ่าวเกือก” หรือ Donald Duck Bay แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอีกครั้ง หลังได้รับการจัดอันดับให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับ 10 ของโลก ประจำปี 2026 จากการจัดอันดับของ “World’s 50 Best Beaches”
การจัดอันดับดังกล่าวมาจากการคัดเลือกของผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและเครือข่าย “Beach Ambassadors” กว่า 1,000 คนทั่วโลก โดยพิจารณาจากหลายปัจจัย ทั้งความสวยงามตามธรรมชาติ ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ความสงบ ความเป็นเอกลักษณ์ และจำนวนผู้มาเยือน
สำหรับ “อ่าวเกือก” หรือ Donald Duck Bay ตั้งอยู่บริเวณเกาะ8 หรือเกาะสิมิลัน มีจุดเด่นคือหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลสีฟ้าใส และโขดหินแกรนิตขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตาที่เรือกกันว่าหินเรือใบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน อีกทั้งยังเป็นชายหาดที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีการจำกัดช่วงเวลาเปิด–ปิดการท่องเที่ยว เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
นอกจากนี้ ในปี 2026 ประเทศไทยยังมีชายหาดติดอันดับโลกอีก 2 แห่ง ได้แก่ หาดพาราไดซ์ (Paradise Beach) จ.ภูเก็ต อันดับที่ 23 และหาดฟรีดอม (Freedom Beach) จ.ภูเก็ต อันดับที่ 27 สะท้อนศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยที่ยังคงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
การได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาและประเทศไทย พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามติดอันดับโลกอย่างต่อเนื่อง
โดย : อโนทัย งานดี