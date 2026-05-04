เปิดประสบการณ์ใหม่ ค้นพบรสชาติอาหารอาหรับขนานแท้ ณ เดอะ เลแวนท์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

ร่วมค้นพบรสชาติอาหารอาหรับขนานแท้ ณ เดอะ เลแวนท์ (The Levant) ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
เปิดประสบการณ์การเดินทางค้นพบรสชาติต้นตำรับจากดินแดนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกครอบคลุุมเลบานอน ซีเรีย จอร์แดน และปาเลสไตน์ เดอะ เลแวนท์ (The Levant) ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เราขอเชิญทุกท่านและผู้ชื่นชอบอาหารจากตะวันออกกลาง ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับการลิ้มรสชาติอาหารอาหรับแบบดั้งเดิม ขนานแท้ จากเชฟโมฮานนัด อับดุล ฮาดี คาเซ็ม เชฟชาวอาหรับผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ระดับนานาชาติกว่า 20 ปี ทั้งในซีเรีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไทย และบราซิล รวมถึงการควบคุมพื้นฐานที่แข็งแกร่งด้านการดำเนินงานในครัวการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของอาหาร เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพสูง สร้างความพึงพอใจให้แก่แขกผู้เข้าพักได้ลิ้มรสชาติทั้งในโรงแรมและร้านอาหาร ด้วยประสบการณ์ในแวดวงการทำอาหารอันยาวนานชองเชฟโมฮานนัด อับดุล ฮาดี คาเซ็ม ทั้งระบบมาตรฐานที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลัก ครัวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล พร้อมแล้วที่จะนำประสบการณ์การทำอาหารมาพัฒนาและรังสรรค์เมนูใหม่ๆให้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ เป็นเอกลักษณ์ประจำห้องอาหารเดอะ เลแวนท์ (The Levant)
ลิ้มลองความอร่อยและอิ่มเอมกับเมซเซ่ระดับพรีเมียม เมนูปิ้งย่างถ่านหอมกรุ่น และเครื่องดื่มในสไตล์อาหรับแบบดั้งเดิม เริ่มต้นด้วยอาหารเรียกน้ำย่อย อาทิ บาบากานุช มะเขือยาวย่างบดกับทาฮินี น้ำมะนาว และน้ำมันมะกอก, มูตะบัล มะเขือยาวย่างพร้อมทาฮินีและโยเกิร์ต, ฮัมมุส ถั่วชิกพีบดเนียนพร้อมทาฮินีและน้ำมันมะกอก, มูฮัมมารา พริกแดงย่างบดพร้อมวอลนัทและน้ำเชื่อมทับทิม, ฟาลาเฟล ถั่วชิกพีบดทอดกรอบ ต่อด้วยซุปรสชาติเข้มข้น ซุปถั่วเลนทิลแดงแบบดั้งเดิม, ซุปผักตามฤดูกาล เมนูสลัดเพื่อสุภาพเราก็พร้อมให้บริการอย่าง ฟาตูช สลัดผักสดกับขนมปังปิ้ง, สลัดอาหรับ ผักหั่นเต๋าเสิร์ฟพร้อมน้ำมันมะกอกและน้ำมะนาว หรือจะเลือกเป็นแซนวิสชวาร์มาไก่ ไก่หมักย่างในขนมปังพิต้า, แซนด์วิชชิชเคบับ เคบับเนื้อแกะย่าง
พร้อมอิ่มเอมกับเมนูอาหารจานหลักมากมาย อาทิ โคฟต้าเนื้อแกะ เนื้อแกะบดเสียบไม้ย่างถ่าน, โคฟต้าไก่ ไก่บดเสียบไม้ย่าง, ชิชเคบับเนื้อแกะ เนื้อแกะเสียบไม้ย่างถ่าน, ปลาฮามูร์ เนื้อปลาฮามูร์ย่าง และ ชวาร์มาไก่ เสิร์ฟพร้อมข้าวและซอสกระเทียม ปิดท้ายด้วยของหวานอย่าง คุนาฟะห์ แป้งฟีลโล่กรอบสอดไส้ชีส ราดน้ำเชื่อม, บัคลาวา แป้งฟีลโล่กับถั่วและน้ำเชื่อม เป็นต้น
อีกทั้งยังสามารถเลือกลิ้มรสเครื่องดื่มอันเป็นเอกลักษณ์ประจำร้านเดอะ เลแวนท์ (The Levant) ชั้น 24 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00น – 23.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-100-6255 หรือ อีเมล์: diningcgcw@chr.co.th
