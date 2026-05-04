"ไทโชเต" เปิดฤดูหมึกพรีเมียม "Ika Season" กับหลากหลายเมนูในสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม

ไทโชเต เปิดฤดูหมึกพรีเมียม "Ika Season" เมนูญี่ปุ่นที่รอให้คุณเดินเข้ามาลอง เสิร์ฟหมึกคัดเกรดพรีเมียม ราคาเริ่ม 119 บาท ถึง 31 กรกฎาคม 2569
ไม่ว่าคุณจะแวะมาอิมแพ็คเพื่องานอีเวนต์หรือเอ็กซิบิชั่น ลองเบี่ยงก้าวไปที่ชั้น 1 ฟู้ดเอเทรี่ยม อาคารชาเลนเจอร์ 3 สักครั้ง เพราะ ไทโชเต (Taishotei) ร้านราเมนที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำซุปต้นตำรับทุกภูมิภาคญี่ปุ่น กำลังจัดแคมเปญประจำฤดูกาลที่หลายคนรอ — "Ika Season" เทศกาลปลาหมึกคัดเกรดพรีเมียม รังสรรค์อย่างพิถีพิถันในสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม ราคาเริ่มเพียง 119 – 249 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2569
ไทโชเตนำจุดแข็งที่ตัวเองถนัดที่สุด — น้ำซุปมาเป็นแกนหลักของซีซันนี้ได้อย่างลงตัว สะท้อนให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ ที่ดีที่สุด เมนูที่ต้องกล่าวถึงก่อนเลยคือ ต้มยำทงคตสึหมึกราเมน (249 บาท) —ความเข้มข้นของซุปกระดูกหมูญี่ปุ่นกับ ความจัดจ้านของต้มยำไทยเข้ากันได้ดีจนน่าประหลาดใจ เนื้อหมึกแน่น รสชาติชัดเจน กินแล้วจำได้ไม่ลืม
ถ้าอยากให้รสชาติเบาลง หมึกเนงิราเมน (249 บาท) คือตัวเลือกที่ลงตัวกว่า น้ำซุปกลมกล่อม หมึกตัวโตเสิร์ฟคู่ไข่อาจิทามะ ที่ไข่แดงยังเยิ้มอยู่ตรงกลาง
ไม่ต้องสั่งราเมนก็อิ่มได้ — สายผัดและสายเส้น สำหรับคนที่อยากได้รสจัดจ้านแบบไม่ต้องมีน้ำซุป ทีมครัวเตรียมไว้ให้ครบ:
หมึกยากิโซบะต้มยำ (179 บาท) — เส้นผัดรสเข้มข้น กลิ่นหอมน้ำมันและซอส พร้อมความจัดจ้านของต้มยำ
หมึกผัดสไตล์ญี่ปุ่น (149 บาท) — อะลาคาร์ตสำหรับผู้อยากลิ้มรสหมึกล้วน
ชุดหมึกผัดผักสไตล์ญี่ปุ่น (199 บาท) — เซตสุดคุ้ม ครบทั้งโปรตีนและผัก อิ่มได้ในมื้อเดียว
ทานเล่นและของหวาน — ปิดมื้ออย่างมีสไตล์
ไข่หมึกคัตสึ (129 บาท) — กรอบนอกนุ่มใน เคี้ยวเพลินแบบวางไม่ลง เมนูยอดฮิตที่สั่งซ้ำบ่อยที่สุด
หมึกทามาโกะยากิ (199 บาท) — หมึกชิ้นโตผสานความหวานนุ่มของไข่ม้วนสไตล์ญี่ปุ่น ลงตัวทุกคำ
ไทโชเตเซ็นไซ (119 บาท) — ของหวานซิกเนเจอร์ประจำร้าน ปิดท้ายมื้อได้อย่างไม่อยากลุกไปไหน
* ราคาทั้งหมดยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% *
ไทโชเตไม่ได้ขายแค่อาหาร ที่นี่มีบรรยากาศอบอุ่นสไตล์ญี่ปุ่นและการบริการจากทีมที่มีประสบการณ์นับสิบปี นอกจาก "Ika Season" แล้ว ยังมีกระทะร้อน ซูชิ ซาชิมิ และของหวานอีกเต็มเมนูรอสำรวจ เหมาะทั้งแวะคนเดียวระหว่างพักงาน หรือนัดกินกับเพื่อนหลังเดินชมงาน
แคมเปญนี้มีให้สัมผัสถึงแค่ 31 กรกฎาคม 2569 เท่านั้น พบกันที่ ร้านไทโชเต ณ ชั้น 1 ฟู้ดเอเทรี่ยม อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00 – 20.00 น. สำรองความอร่อย โทร. 02-833-4284 หรือ 064-184-7108 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก: TaishoteiRamen และอินสตาแกรม: taishotei_ramen
