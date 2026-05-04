"แมคโดนัลด์" เปิดตัวระบบสะสมพอยต์ Loyalty Program ยิ่งใช้ ยิ่งคุ้ม ยิ่งฟิน

แมคโดนัลด์ เดินเกมรุก เปิดตัวระบบสะสมพอยต์ Loyalty Program ยกระดับทุกความคุ้มค่ากับแคมเปญ ‘แอปแมค กินแมค วันนี้ได้พอยต์’ ยิ่งใช้ ยิ่งคุ้ม ยิ่งฟิน ให้ทุก ‘1 บาท = 1 พอยต์’
บริษัท แมคไทย จำกัด ผู้นำธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน (QSR) ภายใต้แบรนด์ แมคโดนัลด์ ประเทศไทย เดินเกมยกระดับประสบการณ์ดิจิทัล เปิดตัวระบบสะสมพอยต์ (Loyalty Program) บนแอปพลิเคชันแมคโดนัลด์ (แอปแมค) กับแคมเปญ ‘แอปแมค กินแมค วันนี้ ได้พอยต์’ ชูจุดเด่น ยิ่งใช้ ยิ่งคุ้ม ยิ่งฟิน ให้ทุกการสั่งซื้อคุ้มค่าด้วยการสะสม ‘1 บาท = 1 พอยต์’ เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์และรางวัลสุดคุ้ม พิเศษ! สแกนใช้ครั้งแรก รับฟรีทันที 100 พอยต์*
นางสาวกิตติวรรณ อนุเวชสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แมคไทย จำกัด เผยว่า “ด้วยยอดดาวน์โหลดแอปแมคกว่า 6 ล้านคน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการตอบรับที่ดีจากลูกค้า แมคโดนัลด์ ประเทศไทย จึงมุ่งพัฒนาแอปแมคอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และความคุ้มค่า โดยล่าสุดได้เปิดตัวระบบสะสมพอยต์ (Loyalty Program) เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าและสร้างความผูกพันกับแบรนด์ในระยะยาว พร้อมกันนี้ยังได้ 2 พรีเซ็นเตอร์ ‘ต้าห์อู๋-ออฟโรด’ มาร่วมสร้างสีสันและสื่อสารกับกลุ่มคนทุกเจนที่มองหาความคุ้มค่าและสิทธิประโยชน์ที่ใช่ ผ่านแคมเปญ ‘แอปแมค กินแมค วันนี้ได้พอยต์’ รวมถึงการสร้างโอกาสสู่การเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ๆ เพื่อตอกย้ำว่าแมคโดนัลด์ คือพื้นที่ที่พร้อมเติมเต็มความสุขให้ทุกคนได้ในทุกช่วงเวลา”
สำหรับ Loyalty Program ผ่านแอปแมค จากแคมเปญ ‘แอปแมค กินแมค วันนี้ได้พอยต์’ ไม่เพียงแต่มอบความคุ้มค่าในทุกการใช้จ่าย แต่ยังสร้างประสบการณ์ที่สนุกและสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น ในทุกครั้งที่มาใช้บริการที่ร้านแมคโดนัลด์ โดยทุกๆ การใช้จ่าย ‘1 บาท = 1 พอยต์’** สามารถสะสมพอยต์ เพื่อแลกรับของรางวัลพิเศษมากมาย พร้อมเตรียมเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกการสะสมพอยต์ และทุกการแลกรางวัลคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม
เริ่มต้นสะสมพอยต์ได้ง่ายๆเพียงเปิดแอปแมคแล้วทำตาม 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. สแกน QR code ก่อนการชำระเงิน
2. รับพอยต์ “1 บาท = 1 พอยต์”
3. แลกคุ้ม ใช้พอยต์สะสม แลกรับสิทธิประโยชน์มากมาย พิเศษ! สแกนใช้ครั้งแรก รับฟรี 100 พอยต์*
แมคโดนัลด์ ประเทศไทย ยังลุยสร้างกระแสความคุ้มค่ากับแอปแมค เพื่อชวนทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ดิจิทัลสุดล้ำ ดาวน์โหลดแอปแมค-สแกนสะสมพอยต์-แลกพอยต์ เป็นรางวัลสุดคุ้ม ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของแคมเปญ ‘แอปแมค กินแมค วันนี้ได้พอยต์’ ให้กลายเป็นไวรัลความคุ้มที่ใครก็พลาดไม่ได้!
“การยกระดับแอปแมคด้วยการเปิดตัว Loyalty Program ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแมคโดนัลด์ ประเทศไทย ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าที่พิเศษกว่าเดิม พร้อมเดินหน้ามอบความคุ้มค่าและบริการที่รู้ใจลูกค้าในระยะยาว ผ่านการผสานอินไซต์ของลูกค้า พร้อมดีไซน์ประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เฉพาะบุคคลอย่างลงตัว เพื่อให้ทุกการกลับมาที่ร้านแมคโดนัลด์ คือการได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม” นางสาวกิตติวรรณ กล่าวเพิ่มเติม
เริ่มสะสมพอยต์ได้แล้ววันนี้ ง่ายๆ เพียงดาวน์โหลดแอปแมคบน App Store หรือGoogle Play แล้วสแกน QR Code เพื่อสะสมพอยต์ก่อนชำระเงินทุกครั้ง ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ และแมคไดร์ฟ ทรู ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcdonalds.co.th/mcdonaldsapp และ Facebook.com/McThai
