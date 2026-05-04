“Island Experience Package” ชวนติดเกาะสุดชิลล์ ณ โรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง

ชวนคุณติดเกาะสุดชิลล์ กับทริปหลงรักเกาะสีชัง “Island Experience Package” Eat, Pray, Love ณ โรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง
โรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง ชวนติดเกาะสุดชิลล์ กับ“Island Experience Package” ทริปเที่ยวเกาะ แสนเสน่ห์ เพลิดเพลินกับทะเล พร้อมห้องพักสุดหรูที่รวบรวมทั้งบริการพาเที่ยวรอบเกาะครึ่งวันโดยรถสกายแลป รวมรถรับ-ส่ง (ท่าเรือ-โรงแรม) และอิ่มจุใจกับซีฟู้ดดินเนอร์เซตแบบจัดเต็ม รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน ในราคาเริ่มต้นเพียง 3,300 บาทสุทธิ/ห้อง/คืน
พิเศษเฉพาะวันศุกร์ วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ฟรีบริการเรือสปีดโบ๊ท ไป-กลับ (แชร์เรือกับผู้โดยสารท่านอื่น) ระหว่างท่าเรือจากเกาะสีชัง-ศรีราชา สำหรับ 2 ท่าน ในราคาเริ่มต้นเพียง 5,500 บาทสุทธิ/ห้อง/คืน สำหรับ 2 ท่าน
แพ็คเกจท่องเที่ยวรวมจุดท่องเที่ยวแลนด์มาร์คสุดฮิตที่ใครมาก็ต้องแวะ อาทิ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่, พระจุฑาธุชราชฐาน, จุดชมวิวช่องเขาขาด และจุดชมวิวถ้ำพัง สำรองห้องพักได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 28 มิถุนายน 2569 และเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569
ราคาห้องพักต่อคืน
วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี ราคา 3,300 บาทสุทธิ/ห้อง/คืน
วันศุกร์ ราคา 5,500 บาทสุทธิ/ห้อง/คืน
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 5,800 บาทสุทธิ/ห้อง/คืน
สิทธิพิเศษและเงื่อนไข
- ราคาห้องพักรวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
- อภินันทนาการชุดอาหารมื้อค่ำซีฟู้ด 1 เซต สำหรับ 2 ท่าน
- อภินันทนาการทริปท่องเที่ยวรอบเกาะครึ่งวันโดยรถสกายแลป แวะ 4 จุดท่องเที่ยวสำคัญ (ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่, พระจุฑาธุชราชฐาน, จุดชมวิวช่องเขาขาด และจุดชมวิวถ้ำพัง) สำหรับ 2 ท่าน
- อภินันทนาการรถรับ-ส่ง ระหว่าง ท่าเรือ-โรงแรม สำหรับ 2 ท่าน
- อภินันทนาการเข้าพักก่อนเวลา เช็คอินได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และเลทเช็คเอ้าท์ได้ถึงเวลา 14.00 น. (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างอยู่ขณะนั้น)
- บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง
- อภินันทนาการเครื่องดื่มต้อนรับเมื่อเดินทางมาถึงโรงแรม
- สำหรับการเข้าพักวันศุกร์ และวันเสาร์ อภินันทนาการเรือสปีดโบ๊ท (Shared speed boat) ไป-กลับ ระหว่างท่าเรือ เทววงษ์ (ท่าล่าง) จากเกาะสีชัง-ท่าเรือเกาะลอย ศรีราชา สำหรับ 2 ท่าน
- ตารางรอบเดินเรือ ออกจากศรีราชา ไปเกาะสีชัง เวลา 13.00 น.
- ตารางรอบเดินเรือ ออกจากเกาะสีชัง ไปศรีราชา เวลา 12.00 น.
- สำหรับการเข้าพักวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดเทศกาล) รับส่วนลด 10% สำหรับการรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรมฯ (เฉพาะเมนูอะลาคาร์ท) และเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
- การจองเข้าพักล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน โดยต้องชำระเงินล่วงหน้าและไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
- เลื่อนการเข้าพักกรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
- โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด และเงื่อนไข โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารของโรงแรมฯ
สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง โทร.038-109-400 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.somewherehotel.com/
