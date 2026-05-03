วธ. ปลื้มสงกรานต์ 2569 เงินสะพัดกว่า 3 หมื่นล้านบาท

รมว. ซาบีดา เผย “สงกรานต์บ้านฉัน สีสันไทไทย สุขไกลทั่วโลก Once in a Lifetime : Experience Songkran in Thailand” ดึงนักท่องเที่ยว อินฟลูฯ ทั่วโลกแห่ร่วมงานล้นหลาม ขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนหนุนการจัดงานประสบความสำเร็จทั่วไทย
นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เผยถึงภาพรวมของการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2569 ว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์บ้านฉัน สีสันไทไทย สุขไกลทั่วโลก Once in a Lifetime: Experience Songkran in Thailand” เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2569 มุ่งเน้นชู “อัตลักษณ์สงกรานต์ไทย” ในฐานะรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโก ซึ่งประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชี จากยูเนสโกเมื่อปี 2566 ผลักดันให้เป็นเทศกาลสำคัญในระดับนานาชาติ เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก พร้อมขอบคุณประชาชนชาวไทยที่ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสง่างาม สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเยือนอีกครั้งในอนาคต
โดยปีพุทธศักราช 2569 นี้ กระทรวงวัฒนธรรมมีแนวทางยกระดับการจัดประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและมีศักยภาพสูง จำนวน 18 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมทั้งเมืองอัตลักษณ์และเมืองน่าเที่ยว ประกอบด้วย 5 เมืองอัตลักษณ์ (เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สมุทรปราการ และนครศรีธรรมราช) 13 เมืองน่าเที่ยว (บุรีรัมย์ อุทัยธานี นครราชสีมา นครสวรรค์ สุรินทร์ น่าน หนองคาย เชียงราย พัทลุง ภูเก็ต ลพบุรี สงขลา และกาญจนบุรี) และ 5 พื้นที่หลักในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเดอะพรอมานาด เทอมินอล 21 พระราม 3 เทอมินอล 21 อโศก เซ็นทรัลปิ่นเกล้า และถนนข้าวสาร รวมถึงวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และ 50 วัด 50 เขต ทั่วกรุงเทพฯ และยังมีการร่วมจัดงานในต่างประเทศ ณ NOVA Regional Park รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา โดยร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทยแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อสร้างจุดขายใหม่ทางวัฒนธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยยังคงรักษาคุณค่า ความเชื่อ และอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทร่วมสมัย นอกจากนี้ ยังร่วมกับจังหวัดและเครือข่ายต่าง ๆ ส่งเสริมการจัดเทศกาลสงกรานต์ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
นางสาวซาบีดา กล่าวต่อว่า ภาพรวมการจัดงานในครั้งนี้ ทั่วประเทศ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 11,827,000 คน ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยกว่า 9,842,000 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 1,985,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่ต่าง ๆ และพบว่าประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้าร่วมงาน ได้ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ชุดไทยพระราชนิยม ชุดไทยดั้งเดิม ชุดไทยประยุกต์ ชุดไทยร่วมสมัย และชุดผ้าไทยลายอัตลักษณ์พื้นถิ่นตามวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งสะท้อนถึงความความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และการมีส่วนร่วมในการสืบสานมรดกวัฒนธรรมของชาติ ขอขอบคุณประชาชนคนไทยที่ร่วมแคมเปญ “ภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดิน” ร่วมกันแสดงออกถึงอัตลักษณ์การแต่งกายอันงดงามของไทย ดึงชาวต่างชาติให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็นเสน่ห์ของไทย จะเห็นได้ว่าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างมาก ไทยเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก และมีอินฟลูเอ็นเซอร์จากต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวสงกรานต์ของไทยมากมาย กลายเป็นกระแสไวรัลในสื่อโซเชียลมีเดีย สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจและน่าจดจำกับเทศกาลแห่งความสุขนี้ ส่งผลให้ทั่วประเทศมีการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและอุตสาหกรรมทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างกระแสเงินสะพัด กว่า 3 หมื่นล้านบาท
“ประเพณีสงกรานต์ ไม่ใช่เพียงเทศกาลแห่งความสนุกสนาน หากแต่คือ จิตวิญญาณของความเป็นไทยที่สั่งสมสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ และร่วมกันส่งต่อเทศกาลแห่งความสุขนี้ไปยังนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือนประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันจะเดินหน้าส่งเสริมและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกอย่างยั่งยืน สงกรานต์ เผยแพร่อัตลักษณ์และความงดงามของประเพณีไทยสู่สายตาชาวโลก สู่ภาพลักษณ์ที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป” นางสาวซาบีดากล่าว
