"GO Hotel ขอนแก่น แคมปัส" พักสะดวก นอนสบาย ใจกลางเมืองขอนแก่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หากคุณกำลังมองหาที่พักในตัวเมืองขอนแก่นที่ตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบาย ราคาเข้าถึงง่าย และไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ โรงแรม GO Hotel ขอนแก่น แคมปัส คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ด้วยคอนเซปต์ “สุข สะดวก สำบาย สุดคุ้ม” ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่อย่างแท้จริง

โรงแรมตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมืองขอนแก่น ใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์ ร้านอาหาร คาเฟ่ และสถานศึกษาชั้นนำ ทำให้ไม่ว่าจะมาเพื่อท่องเที่ยว พักผ่อน หรือทำธุระ ก็สามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกในทุกทริป


"GO Hotel ขอนแก่น แคมปัส" โรงแรมคอนเซปต์ “สุข สะดวก สำบาย สุดคุ้ม” (Get, Set, GO, Happy) แห่งแรกของภาคอีสาน โรงแรมลำดับที่ 6 ของ GO Hotel ภายใต้การบริหารของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ประกาศเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองขอนแก่น พร้อมยกระดับประสบการณ์ที่พักที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่พักแต่คือพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ ซึ่งตั้งใจรังสรรค์มาเพื่อเชิดชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นผสมผสานความล้ำสมัยของที่พักระดับมาตรฐานเข้ากับเสน่ห์ของภาคอีสานอย่างลงตัว โดยพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป


GO Hotel ขอนแก่น แคมปัส ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น บนทำเลศักยภาพที่เชื่อมต่อทุกจังหวะชีวิตเพียงไม่กี่ก้าวจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส ทั้งยังใกล้สถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาล และท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น ถูกออกแบบเพื่อให้เป็นพื้นที่พักผ่อนที่มากกว่าคำว่าโรงแรม ด้วยการออกแบบที่พิถีพิถันและแนวคิด Pet Friendly ภายใต้ความตั้งใจที่จะมอบความ “สุข สะดวก สำบาย สุดคุ้ม” (Get, Set, GO, Happy) พร้อมยกระดับมาตรฐานการพักผ่อนให้เหนือระดับ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อทำงาน นักท่องเที่ยวที่แวะมาเยือนจังหวัดขอนแก่น หรือนักศึกษา ด้วยบริการที่ใส่ใจและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน พร้อมต้อนรับทุกคนสู่ประสบการณ์ความสุขที่คุ้มค่าที่สุดอย่างสมบูรณ์แบบ


นอกจากนี้ GO Hotel ขอนแก่น แคมปัส เป็นโรงแรมสาขาแรกในภาคอีสาน ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพติดศูนย์การค้า ใกล้สถาบันการศึกษา และสถาบันการแพทย์ชั้นนำของภาคอีสาน เดินทางสะดวก ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ตัวโรงแรมออกแบบทันสมัย ให้ความสะดวกสบายครบครันในราคาที่คุ้มค่า เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว นักศึกษา ผู้มาทำงาน ตลอดจนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์และครอบครัว โดยโรงแรมรองรับลูกค้าด้วยห้องพักจำนวน 75 ห้อง มีห้องพัก 2 RoomType ได้แก่ GO KING และ GO TWIN


ภายในโรงแรมโดดเด่นด้วยการออกแบบที่ทันสมัย เรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยความอบอุ่น ห้องพักถูกจัดสรรพื้นที่อย่างลงตัว เน้นความโปร่ง โล่ง สบาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นครบครัน และพื้นที่ใช้สอยที่ตอบโจทย์การพักผ่อนอย่างแท้จริง


สิ่งที่ทำให้ GO Hotel ขอนแก่น แคมปัส แตกต่าง คือการให้ความสำคัญกับ “ความคุ้มค่า” ผู้เข้าพักจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในราคาที่จับต้องได้ เหมาะทั้งสำหรับนักเดินทางสายประหยัด นักศึกษา คนทำงาน หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวที่ต้องการที่พักดี ๆ ในงบประมาณสบายกระเป๋า


สิทธิพิเศษสำหรับร้านอาหาร GO Local Eat Localเพียงแสดงบัตรห้องพัก โก โฮเทล
·สนั่นลาบก้อย รับ ไส้กรอกอีสาน 1 จาน
·เฝอท่าบ่อ รับ ข้าวปั้นเวียดนาม โซยกุ๊ก 1 ชิ้น
·บ้านเฮง รับ สแน็คบ้านเฮง 1 เซ็ท
·Kenji Shabu รับ เนื้อวากิว 1 ชุด
·ซูปเปอร์หมู รับ ขนมปังจี่ 1 ชิ้น
·ประสิทธิ์โภชนา รับ ข้าวเหนียว 1 กระติบ
·จี่เกีย อาหารอีสานสันดานญี่ปุ่น รับ ข้าวจี่ทาไข่ 1 ชิ้น
·ศูนย์วัฒนธรรมอาหารเฮือนคำนาง ขอนแก่น รับ เมี่ยงกลีบบัวคั่วปลา 1 เสิร์ฟ
·แก่น รับ ไอศครีมกาละแม พร้อมขนมเหนียวและข้าวแต๋น 1 ถ้วย
โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้า AIS
จองห้องพักราคา 888 เพียงใช้ เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนนในการรับสิทธิ์ผ่านแอป myAIS* เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 – 20 สิงหาคม 2569*
GO Hotel ขอนแก่น แคมปัส พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป โดยนิทรรศการภาพถ่าย “คนแก่นแท้ คนขอนแก่น” จะจัดแสดงระหว่างวันที่22 เมษายน 2569 ถึง 22 พฤษภาคม2569
ติดตามข่าวสารเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษตลอดทั้งปี เช็คดีลสุดคุ้ม และสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
•Website: https://letzzzgo.co
•Facebook Messenger: m.me/gohotelthailand
•Line: @gohotel | https://lin.ee/LjMEsBR
•IG: https://www.instagram.com/gohotelth
•TikTok: https://www.tiktok.com/@gohotel
•Email: contact@letzzzgo.co
• โทรศัพท์ +664 3242 888

หากมีโอกาสมาเยือนขอนแก่น และอยากได้ที่พักดี ทำเลเด่น ราคาคุ้มค่า GO Hotel ขอนแก่น แคมปัส คือคำตอบที่ลงตัวสำหรับทุกการเดินทางของคุณ

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com

