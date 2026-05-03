ผลสำรวจชี้ “ปราสาทโอซาก้า” ครองแชมป์ปราสาทยอดนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

“ปราสาทโอซาก้า” คว้าแชมป์ จุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวปราสาทในประเทศญี่ปุ่น
การจัดอันดับโดยอ้างอิงรายชื่อปราสาทสำคัญ 100 แห่งของญี่ปุ่น โดยบริษัท Navitime Japan ซึ่งใช้ข้อมูล GPS และผลสำรวจจากผู้ใช้งานแอปบริการท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติ Japan Travel by Navitime ในปี 2025 ที่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบทั้งจำนวนผู้เข้าชมและระยะเวลาการเยี่ยมชมปราสาท ระหว่างนักท่องเที่ยวจากเอเชียและชาติตะวันตก
โดยผลการศึกษาเปิดเผยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา พบว่า “ปราสาทโอซาก้า” เป็นจุดหมายยอดนิยมอันดับหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชีย ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก ไต้หวัน ไทย ฮ่องกง เกาหลีใต้ และจีน โดยมีปราสาทนาโงย่า กับ ปราสาทคุมาโมโต เป็นอันดับรองลงมา
ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวตะวันตก ซึ่งส่วนใหญ่นิยมปราสาทนิโจ และปราสาทฮิเมจิ
นอกจากนี้ Navitime Japan ระบุว่า นักท่องเที่ยวตะวันตกให้ความสนใจ ปราสาทโอดาวาระ, ปราสาทคานาซาว่า และปราสาทมัตสึโมโตะ เป็นพิเศษ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้เส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง “Golden Route” ซึ่งเชื่อมโตเกียว โอซาก้า เกียวโต และภูเขาไฟฟูจิ
สำหรับ “ปราสาทโอซาก้า” นั้น ทำสถิติปีที่คึกคักที่สุดในประวัติศาสตร์ ในปีงบ 2025 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าชมรวมทะลุ 2.8 ล้านคน ตามข้อมูลเบื้องต้นที่รัฐบาลนครโอซาก้าที่เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากเมืองโอซาก้าเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2025
ประวัติของปราสาทแห่งนี้ สร้างโดย “ฮิเดโยชิ โทโยโตชิ” หรือที่รู้จักกันในฉายา "นาโปเลียนแห่งญี่ปุ่น" เริ่มสร้างปราสาทโอซาก้าในปี ค.ศ. 1583 ตั้งแต่นั้นมาปราสาทโอซาก้า แสดงให้เห็นถึงภาพความขัดแย้งต่าง ๆ เพราะถูกเผาและบูรณะอยู่บ่อยครั้ง และปราสาทปัจจุบันถูกบูรณะในปี ค.ศ. 1931 และภายในปราสาทก็จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มากมาย
