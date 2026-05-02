Hole In Fun “Bar B Golf” พัตต์ให้แม่น ฝ่าด่านเมนูโปรด เปิดสนามมินิกอล์ฟบนกระทะบาร์บีกอนยักษ์กลางห้าง

พัตต์ให้แม่น ฝ่าด่านเมนูโปรด! ซีคอนสแควร์ x บาร์บีคิวพลาซ่า เปิดสนามมินิกอล์ฟบนกระทะบาร์บีกอนยักษ์กลางห้าง ลุ้นสนุก ช้อป ชิม ระหว่างวันที่ 7 - 17 พฤษภาคม 2569 ณ ซีคอนสแควร์ ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์
ซีคอนสแควร์ จับมือ บาร์บีคิวพลาซ่า เปิดประสบการณ์ความสนุกครั้งใหม่กับงาน Hole In Fun “Bar B Golf” เนรมิตพื้นที่ซีคอนสแควร์ ฮอลล์ ชั้น 1 ให้กลายเป็นสนามมินิกอล์ฟธีมปิ้งย่าง “THE GIANT BAR B GON ARENA” ชวนสายสปอร์ต สายกิน และทุกคนในครอบครัวมาออกรอบบนกระทะบาร์บีกอนยักษ์กลางห้าง พร้อมท้าพัตต์ฝ่าด่านเมนูโปรดและวัตถุดิบซิกเนเจอร์ ไม่ว่าจะเป็นหมูสันคอสไลซ์ เบคอน คามะจัง กะหล่ำปลีฝอย เส้นอุด้งและอื่นๆ ตลอดจนกิจกรรมพิเศษและของรางวัลมากมาย ระหว่างวันที่ 7 - 17 พฤษภาคม 2569 ณ ซีคอนสแควร์ ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์
เมื่อตัวจริงเรื่องอีเว้นท์ จับมือกับ ตัวจริงเรื่องปิ้งย่าง งานนี้ลืมภาพสนามกอล์ฟแบบเดิมไปได้เลย เพราะทุกหลุมถูกออกแบบให้เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกจากโลกของบาร์บีคิวพลาซ่า ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของการปิ้งย่างให้กลายเป็นสนามมินิกอล์ฟสุดตื่นตา ที่ให้ผู้ร่วมงานได้พิสูจน์วงสวิงและทักษะความแม่นยำผ่านอุปสรรคจากเมนูโปรด ทั้งการพัตต์หลบหมูสันคอสไลซ์ เบคอน และคามะจัง ฝ่าด่านกะหล่ำปลีฝอย และเพิ่มความท้าทายด้วยอุโมงค์เห็ดเข็มทอง ที่ทำให้ทุกการพัตต์เต็มไปด้วยความสนุกแบบไม่เหมือนใคร ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์การออกรอบกลางห้างในบรรยากาศที่ผสมผสานความสนุกของมินิกอล์ฟเข้ากับความอร่อยในสไตล์บาร์บีคิวพลาซ่า เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่ มือโปรตัวจริง กลุ่มเพื่อน และกลุ่มครอบครัวที่อยากใช้เวลาร่วมกันในกิจกรรมแปลกใหม่ พร้อมเก็บโมเมนต์สนุกๆ ในสนาม ธีมกระทะบาร์บีกอนยักษ์ที่ถูกออกแบบมาให้ทั้งเล่นสนุกและถ่ายรูปได้ทุกมุม นอกจากสนามมินิกอล์ฟธีมกระทะปิ้งย่างแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษและบูธจาก บาร์บีคิวพลาซ่า ที่รวบรวมสินค้า GON Premium และเมนูอาหารสุดพิเศษมาให้แฟนๆ ได้เลือกช้อปเลือกชิม พร้อมเติมเต็มบรรยากาศความอร่อยด้วยร้านดัง อาทิ Nood’s, Over Proof Crispy Donut, Dimsong Dimsum, Ken Phu Pang และร้านค้าอื่นๆ อีกมากมาย
รายละเอียดการซื้อบัตรเข้าร่วมกิจกรรม “BAR B GOLF” ราคาบัตรท่านละ 159 บาท สามารถเข้าพัตต์กอล์ฟในสนาม 18 หลุม โดยไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง พิเศษสำหรับลูกค้าที่ทานอาหารที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าจะได้รับคูปองซื้อบัตรเข้างานได้ในราคาพิเศษ เหลือเพียง 99 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติ 159 บาท)
สำหรับผู้เล่นที่พัตต์ถึงหลุม GON (หลุม 14) รับคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท เมื่อทานครบ 800 บาทขึ้นไป (เฉพาะสินค้าราคาปกติ) สำหรับที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า สาขาซีคอนสแควร์ และพิเศษสุดๆ จอมแม่นที่ทำ Hole-in-one ได้รับฟรีทันที “หมอนไอศกรีมบัวลอยไข่เค็ม” มูลค่า 359 บาท (จำนวนจำกัด)
งาน Hole In Fun “Bar B Golf” งานที่รวมความสนุกของการพัตต์กอล์ฟเข้ากับความอร่อยสไตล์บาร์บีคิวพลาซ่า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 17 พฤษภาคม 2569 ณ ซีคอนสแควร์ ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าเล่นกิจกรรมได้ที่จุดจำหน่ายบัตรหน้างาน เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 - 20.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.30 - 20.30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2721-8888 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.seaconsquare.com, Facebook: SeaconSquareFanPage, Instagram: seaconsquare และ Line: @seaconsquare
#########################################
