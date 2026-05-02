สถานทูตเกาหลีฯ เฟ้นหาคนรักการทำอาหาร ร่วมประชันฝีมือในงาน “Korean Fermentation Culinary Competition 2026” รังสรรค์รสสัมผัสจากกาลเวลาสู่จานอาหารระดับโลก
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เตรียมระเบิดความพริ้วไหวแห่งรสชาติครั้งยิ่งใหญ่ จัดงานแข่งขันทำอาหารเกาหลีประจำปี 2026 ภายใต้ชื่อ “Korean Fermentation Culinary Competition: Time in a Jar – Thailand 2026” เพื่อเฉลิมฉลอง “วันอาหารยั่งยืน (Sustainable Gastronomy Day)” ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มิถุนายนของทุกปี
การแข่งขันในครั้งนี้ มุ่งเน้นการนำเสนอเสน่ห์ของ “อาหารหมักเกาหลี” (Korean Fermentation) เช่น กิมจิ ซอสหมัก ของดอง และอาหารทะเลหมัก ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของความยั่งยืนและการถนอมอาหารในวัฒนธรรมอาหารเกาหลี โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาเมนูใหม่ ผ่านการผสมผสานวัตถุดิบหมักจากเกาหลีเข้ากับเอกลักษณ์ของอาหารไทย เพื่อส่งเสริมกระแส K-Food ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ และอาชีพ (ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น)
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุ ระหว่าง 18 – 50 ปี ณ วันที่เข้าร่วมการแข่งขัน
3. สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้งแบบเดี่ยวและทีม (ไม่เกิน 2 ท่านต่อทีม)
ไฮไลต์การแข่งขัน
- รอบคัดเลือก (Online) ภายใต้หัวข้อ “Kimchi Beyond Borders” เฟ้นหาผู้เข้าแข่งขันที่มีทักษะการนำกิมจิมานำเสนอในรูปแบบที่แปลกใหม่ผ่านคลิปวิดีโอ 90 วินาที คัดเลือกจากผู้สมัครทั่วประเทศให้เหลือเพียง 10 ทีมสุดท้าย
- รอบชิงชนะเลิศ (Final Round) ประชันฝีมือแบบสด ๆ ณ Cooking Studio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “Time in a Jar: Korean Fermentation Cuisine” สร้างสรรค์เมนูจากซอสหมักเกาหลี ที่สะท้อนเอกลักษณ์ดั้งเดิมหรือฟิวชั่นผ่านความคิดสร้างสรรค์ที่ลงตัว เพื่อชิงความเป็นหนึ่งด้านรสชาติและการนำเสนอที่โดดเด่นที่สุด
กิจกรรมเสริม
พบกับ “Flavors of Korea: Traditional K-Food Experience” กิจกรรมชิมอาหารและทำความรู้จักกับวัตถุดิบพื้นถิ่นของเกาหลีที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับคนรักอาหาร
รายละเอียดกำหนดการ
- เปิดรับสมัครรอบคัดเลือก (ออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-7 มิถุนายน 2569
- ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย วันที่ 10 มิถุนายน 2569
- การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 18 มิถุนายน 2569 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Facebook: I Love Thailand I Love Korea
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: โทร. 087-5414166, 062-7793392
