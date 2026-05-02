ชวนเที่ยวงาน “Khao Ya Fest 2026” จัดเต็มร้านค้าชุมชน แสงสีสุดอลังการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดระนองและหน่วยงานพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว จัดงาน Khao Ya Fest 2026 ด้วยแนวคิด “Feel All the Feelings in Colorful Nature” โดยมี นายราชัน มีน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. และ นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2569 ณ บริเวณภูเขาหญ้า อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
เนรมิตจังหวัดระนองหรือเมืองแร่นอง ด้วยแสง สี สุดอลังการ ร่วมสร้างความประทับใจอันน่าจดจํา
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนยกระดับจังหวัดระนองสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่อย่างยั่งยืน
นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ททท. พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะ “ศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลก” (World Event hub) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและน่าประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน จึงเป็นที่มาของการจัดงาน Khao Ya Fest 2026 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยภายใต้ทิศทาง The New Thailand ที่เน้นให้ความสําคัญกับการนําอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นมาต่อยอดสู่กิจกรรมท่องเที่ยว
โดยเลือกพื้นที่จังหวัดระนองซึ่งถือเป็นพื้นที่เมืองน่าเที่ยวที่น่าสนใจในภูมิภาคภาคใต้ ด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ บ่อน้ำแร่ระนองที่เป็นจุดขายสำคัญ ทั้งนี้ คาดว่าการจัดงานดังกล่าวจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของภาคใต้ ด้วยการนำเสนอประสบการณ์ใหม่ที่มีความหลากหลายและสร้างสรรค์
พร้อมทั้งกระตุ้นการเดินทางไปยังจังหวัดเมืองน่าเที่ยวเพื่อกระจายตัวนักท่องเที่ยวออกจากเมืองท่องเที่ยวหลัก อันนำไปสู่การเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและจำนวนวันพักค้างคืน สร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงของการจัดงานเพิ่มมากขึ้น
นายราชัน มีน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนองนับเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้
ฝั่งอันดามัน โดยเป็นเมืองอันแสนเงียบสงบ แต่อุดมด้วยเสน่ห์ตามแบบฉบับของเมืองแร่นอง ที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเกาะพยาม เกาะช้าง แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมู่เกาะหลงยุค เกาะกํา เกาะค้างคาว เกาะญี่ปุ่น อุทยานแห่งชาติแหลมสม
รวมถึงยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและไฮไลต์สำคัญที่พลาดไม่ได้ คือ บ่อน้ำแร่ ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ การจัดงาน Khao Ya Fest 2026 ครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดจะได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดให้แก่ผู้มาเยือน พร้อมยกระดับจังหวัดระนองเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่พร้อมนําส่งประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน
ภายในงาน Khao Ya Fest 2026 จัดเต็มด้วยไฮไลต์กิจกรรมหลากหลาย เติมสีสันบนผืนหญ้าด้วยกังหันลมขนาดใหญ่สุดอลังการ พร้อมประดับธงสีสันตามจุดต่าง ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศที่สดใส และเป็นอิสระเหมาะกับการถ่ายภาพและสร้างมุมมองที่แปลกใหม่
นอกจากนี้ ยังจัดเต็มความสนุกสนานด้วยการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังตลอดทั้ง 2 วันของการจัดงาน โดยวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 พบกับ อภิรมย์, แว่นใหญ่ และวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 พบกับ 7Days Crazy, ATOM ภายในงานยังมีการจัดจําหน่ายสินค้าชุมชนและอาหารท้องถิ่น ถึง 150 ร้านค้า ให้ได้เลือกชิมเลือกช้อปอย่างจุใจ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ
อีกทั้งยังให้ความสําคัญกับการดําเนินงานที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองในระดับภูมิภาคในระยะยาว
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน Khao Ya Fest 2026 ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2569 เริ่มตั้งแต่เวลา17.00-22.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Thailand
Festival หรือ โทร. 1672 Travel Buddy
