เผยโฉม “เมรุทิศเหนือ วัดไชยวัฒนาราม” หลังบูรณะเสร็จสิ้น

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ชวนนักท่องเที่ยวชมความวิจิตรของ “เมรุทิศเหนือ วัดไชยวัฒนาราม” ได้แล้วในวันนี้ หลังทำการบูรณะเสร็จสิ้น
โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากร และกองทุนโบราณสถานโลก (World Monument Fund) ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การอนุรักษ์โบราณสถาน ตามหลักวิชาการ โดยในวันนี้ เมรุทิศหมายเลข 7 (หรือเมรุทิศเหนือ) บูรณะเสร็จสมบูรณ์ รื้อห้างร้านต่างๆออก เผยความวิจิตรเต็มรูปแบบ
ทั้งนี้ เมรุทิศเมรุราย วัดไชยวัฒนาราม ตั้งล้อมรอบพระปรางค์อยู่ทั้งสิ้น 8 องค์ โดยผนังภายในเมรุเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปใบไม้ใบกนก ซึ่งลบเลือนไปมากแล้ว ผนังด้านนอกของเมรุมีภาพปูนปั้นพุทธประวัติ จำนวน 12 ภาพ ซึ่งในปัจจุบันเลือนไปแล้วเช่นกัน แต่เมื่อ 20 ปีที่แล้วยังสามารถเห็นได้ชัด เมรุเป็นทรงปราสาท ซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป 7 ชั้น รองรับส่วนยอดที่ชื่อที่มานั้นนำมาจากเมรุ พระบรมศพพระมหากษัตริย์สมัยพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีแนวความคิด มาจากคติเขาพระสุเมรุอีกต่อหนึ่ง
พระพุทธรูปปูนปั้นที่ประดิษฐานอยู่ภายในเมรุทิศเมรุมุม ของระเบียงคตวัดไชยวัฒนาราม มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ (หรือพระพุทธนิมิต) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ ประดิษฐานอยู่ที่วัดหน้าพระเมรุ ซึ่งสันนิษฐานว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เช่นเดียวกัน