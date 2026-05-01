ลูกฮิปโปแคระสวนสัตว์โคราชได้ชื่อแล้ว “น้องหมูแดง” หลานของ “หมูเด้ง”

สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศผลโหวตชื่อลูกฮิปโปแคระอย่างเป็นทางการ ซึ่งชื่อที่ได้รับการโหวตมากที่สุดก็คือ “หมูแดง” สะท้อนถึงความน่ารักและคล้องจองกับชื่อของแม่ “หมูกรอบ” นั่นเอง
นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา จัดกิจกรรม “ถ่ายทอดสด ประกาศรายชื่อลูกฮิปโปแคระ อย่างเป็นทางการ”(ผ่านช่องทาง แอพพิเคชั่น เฟสบุ๊ค) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางจงกลนี แก้วสด ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ประธานพิธีเปิดกิจกรรม) พร้อมด้วย นายวันชัย ตันวัฒนะ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สายอนุรักษ์และวิจัย) และ นางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ) ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ การหมุนวงล้อเพื่อคัดเลือกผู้โชคดีจากผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความโปร่งใสและความตื่นเต้นให้กับผู้เข้าร่วม ทั้งนี้ ชื่อลูกฮิปโปแคระ “หมูแดง” ได้รับการคัดเลือกจากผลการโหวตของนักท่องเที่ยว ซึ่งเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อ
โดยชื่อ “หมูแดง” เป็นชื่อที่ได้รับคะแนนนิยมสูงสุด สะท้อนถึงความน่ารักและคล้องจองกับชื่อของแม่ “หมูกรอบ” โดยได้รับผลโหวต 350,000 เสียง จาก 370,000 เสียง เลยทีเดียว
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline
