เดิน วิ่ง ปั่น แบบไหนก็พร้อม! สะพานเขียวเชื่อมสวนลุมพินี-สวนเบญจกิติ เปิดใช้แล้ว

จะเดิน จะวิ่ง หรือจะปั่นจักรยาน ก็พร้อมแล้ว สำหรับ “สะพานเขียวเชื่อมสวนลุมพินีกับสวนเบญจกิติ” โครงการที่ กทม.หวังยกระดับพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองให้เชื่อมต่อกันได้อย่างต่อเนื่อง
ความคืบหน้าของ สะพานเขียวเชื่อมสวนลุมพินี-สวนเบญจกิติ ในวันที่ 1 พ.ค. 69 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในความดูแลรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนลุมพินี (สะพานเขียว) เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครเดินหน้าโครงการปรับปรุงสวนลุมพินี (สะพานเขียว) เขตปทุมวัน เพื่อยกระดับพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองให้เชื่อมต่อกันได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันงานก่อสร้างคืบหน้าแล้วกว่า 81.5% เปิดให้ประชาชนใช้งานทางเชื่อมแล้ว แบบไม่เป็นทางการ คงเหลืองานเก็บรายละเอียด เช่น ตาข่ายหุ้มเสาสะพาน และปรับภูมิทัศน์ใต้สะพาน
โครงการดังกล่าว เป็นการก่อสร้างทางเชื่อมสะพานเขียวระยะทาง 250 เมตร พร้อมทั้งปรับปรุงอาคารเก็บของ อาคารสุขาสาธารณะ อาคารสำนักงาน ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างและพื้นที่ใต้สะพานให้ร่มรื่นมากขึ้น
เปิดให้ประชาชนสัญจรช่วงเวลา 06.00 - 18.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 69 เป็นต้นไป โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเวลา
เมื่อโครงการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ จะเชื่อมต่อสวนลุมพินี สะพานเขียว สวนเบญจกิติ กลายเป็นเส้นทางสีเขียวกลางเมือง สำหรับเดิน วิ่ง พักผ่อน ได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
