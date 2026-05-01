อุทยานฯ ยัน “เกาะพีพี” จะมี "สนามบิน” เป็นข่าวปลอม-ภาพ AI

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ออกมาชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวว่า เกาะพีพีจะมี “สนามบินนานาชาติพีพี” แล้ว โดยทางอุทยานฯ ได้ชี้แจงว่าช่าวดังกล่าว “ไม่เป็นความจริง” และภาพสนามบินที่เผยแพร่ออกไป เป็นเพียง AI เท่านั้น
โดยเฟซบุ๊กเพจ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงถึงกรณีดังกล่าวว่า
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรม ระบุข้อความว่า
“Phi Phi will have its very own international airport starting May 1st” (พีพีจะมีสนามบินนานาชาติเป็นของตัวเอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม) โดยโพสต์เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 พร้อมภาพประกอบสถานที่เสมือนจริงนั้น
🌿 อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา–หมู่เกาะพีพี ขอเรียนชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าว ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ภาพที่เผยแพร่เป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มิใช่สถานที่จริงในพื้นที่ พื้นที่ที่ปรากฏในภาพ คาดว่าอ้างอิงบริเวณ เกาะพีพีดอน บริเวณ อ่าวต้นไทร – อ่าวโล๊ะดาลัม เป็นพื้นที่ราบที่มีเอกสารสิทธิ์ของเอกชน มีความกว้างประมาณ 140 เมตร และความยาวประมาณ 1,490 เมตร ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล และสถานประกอบการต่าง ๆ และไม่สามารถรองรับการก่อสร้างสนามบินได้
⛰️ นอกจากนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติฯ มีลักษณะเป็น ภูเขาหินปูนสูงชัน ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการก่อสร้างสนามบิน หรือใช้เป็นพื้นที่ขึ้น-ลงของอากาศยานแต่อย่างใด
🚫 สรุป ข้อมูล “เกาะพีพีจะมีสนามบินนานาชาติ” ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
🙏 ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามข่าวสารจากช่องทางทางการของอุทยานฯ และไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและลดการเผยแพร่ข่าวปลอม
