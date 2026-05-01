Sunnies แบรนด์ไลฟ์สไตล์สุดฮิปจากฟิลิปปินส์ เปิดสาขาใหม่ล่าสุดที่ เซ็นทรัล เวสต์เกต

"Sunnies" แบรนด์ไลฟ์สไตล์สุดฮิปจากฟิลิปปินส์ มาบุก "เซ็นทรัล เวสต์เกต" แล้ว รวมไอเทมไลฟ์สไตล์จาก Sunnies ไว้ให้คุณช้อปครบจบในที่เดียว ทั้ง Sunnies Flask, Sunnies Studios และ Sunnies Face ที่ Sunnies Store ชั้น 1, Central Westgate
Sunnies Flask — กระบอกน้ำหลากสีที่ Mix & Match ได้ตามสไตล์ สร้างสไตล์เฉพาะตัวได้มากกว่า 1 ล้านรูปแบบ เป็นทั้งแฟชั่นไอเทมและไอเทมใช้งานจริงสำหรับคนรักสุขภาพ พร้อมบริการสลักชื่อฟรี
Sunnies Studios — ศูนย์รวมแว่นตาแฟชั่น แว่นกันแดด และแว่นสายตาดีไซน์ทันสมัย พร้อมบริการวัดสายตาฟรีและตัดแว่นโดยผู้เชี่ยวชาญ
Sunnies Face — เมคอัพ Everyday Look สำหรับทุกโทนผิว ใช้ง่าย แมตช์ได้กับทุกวัน
Store Opening Gift เฉพาะสาขา Central Westgate
- สำหรับลูกค้า 30 ท่านแรก รับฟรี Shop tote* เมื่อช้อป Sunnies โดยไม่มีขั้นต่ำ
- สำหรับลูกค้า 100 ท่านแรก รับ Voucher ส่วนลด 200* บาท สำหรับการซื้อครั้งถัดไป เมื่อช้อปครบ 1,500.-
- รับฟรี! Dumpling Pouch* เมื่อช้อปครบ 2,000.- ขึ้นไป
- รับฟรี! Weekend Bag* เมื่อช้อปครบ 5,000.- ขึ้นไป
- รับฟรี! Sport Tote* เมื่อช้อปครบ 8,000.- ขึ้นไป
ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 4 พ.ค. 2569 ณ Sunnies, ชั้น 1 Central Westgate
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline