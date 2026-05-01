"YOLK" พร้อมเสิร์ฟความอร่อย ออกนอกกรุงเทพฯ ครั้งแรก ที่ เซ็นทรัล เวสต์เกต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



YOLK พร้อมลุยสาขาแรกของปี 2026 และออกนอกกรุงเทพครั้งแรก กับสาขา Central Westgate ก้าวสำคัญของ Oriental Bakehouse & Tea Bar สู่สาขาที่ 9 ตามคำเรียกร้องของคนรักเบเกอรี่ พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้

YOLK แบรนด์เบเกอรี่อบสดใหม่และชาสไตล์ตะวันออกอันดับ 1 ของไทย ตอกย้ำการเป็น Oriental Bakehouse & Tea Bar อย่างเต็มรูปแบบ ประกาศเปิดตัวสาขาล่าสุดที่ Central Westgate อย่างเป็นทางการ พร้อมบุกตลาดฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อตอบรับทุกช่วงเวลาของกลุ่มวัยทำงานด้วยประสบการณ์ Oriental Bakehouse ที่เปิดประสบการณ์การกินที่มากกว่าความอร่อยธรรมดา


การเปิดตัวสาขาใหม่ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางการเติบโตของ YOLK สู่การเป็น Oriental Bakehouse & Tea Bar เต็มตัว ที่มีการขยายสาขาออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครครั้งแรก เพราะ Central Westgate คือศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในย่านนนทบุรี ทั้งครอบครัวยุคใหม่ นักศึกษา และวัยทำงานที่มองหาประสบการณ์ที่มากกว่าแค่การช้อปปิ้ง YOLK เชื่อว่าการนำ Oriental Bakehouse & Tea Bar มาไว้ที่นี่ จะช่วยให้คนกลุ่มนี้ได้สัมผัสทั้งขนมและเครื่องดื่มที่ทั้งอร่อย พรีเมียม และบาลานซ์ร่างกายได้ในทุกวัน ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ YOLK ในการตอกย้ำวิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ "ทาร์ตไข่" อีกต่อไป แต่กำลังนำเสนอโลกของเบเกอรี่เนยบ่มแท้ 100% พร้อมเสิร์ฟทัพด้วย Oriental Tea Bar เพื่อให้ได้สัมผัสประสบการณ์ที่ทั้ง อร่อย พรีเมียม และดีต่อร่างกาย ในราคาที่เข้าถึงได้ในชีวิตประจำวัน


YOLK Central Westgate พร้อมเสิร์ฟ Bakehouse Collection ไม่ว่าจะเป็น

- Original Caramel Egg Tart ทาร์ตออริจินอลคาราเมล (95.-)
ทาร์ตแป้งครัวซองต์ที่อบมาอย่างพิถีพิถัน เจอความฉ่ำนุ่มด้านในจากซอสคาราเมล Original สูตรเฉพาะของ YOLK ที่ผ่านการเคี่ยวมาอย่างตั้งใจ

- Hong Kong BBQ Pork Bolo Bun ซาลาเปาโปโลบันหมูแแดงฮ่องกง (85.-)
โปโลบันสไตล์ฮ่องกงครัสต์คุกกี้กรอบ หอมเนยฝรั่งเศส สอดไส้หมูแดงสไตล์ฮ่องกงแท้ ฉ่ำคาราเมลไลซ์เต็มคำ

- Salted Egg Lava Chicken Floss Croissant ครัวซองต์ไก่หยองไข่เค็มลาวา (115.-)
ครัวซองต์หอมเนยฝรั่งเศส สอดไส้ไข่เค็มลาวา ใช้ไข่เค็มเต็มใบคัดคุณภาพ ได้รสเข้มข้น หอม มัน เค็มละมุนและท็อปด้วยไก่หยองเพิ่มความกลมกล่อม

- Black Sesame Peanut Praline Mochi Croissant Tart ครัวซองต์ทาร์ตงาดำพราลีนถั่วตัดโมจิ (135.-)
ราดด้วยซอสพราลีนถั่วตัดที่เคี่ยวกับงาอย่างดี หอม มัน นัว พร้อมไส้โมจิสไตล์จีนเพิ่มเท็กซ์เจอร์ในการกิน

- Spicy Mala Cheese Sausage Croissant Tart ครัวซองต์ทาร์ตไส้กรอกหม่าล่าชีส (135.-)
ครัวซองต์ทาร์ตซอสหม่าล่าชีสเข้มข้นอย่างลงตัว พร้อมท็อปด้วยไส้กรอกเนื้อแน่นหนังกรอบ

- Ham and Cheese Shiopan ชิโอะปังแฮมชีส (95.-)
ชิโอะปังอบสดใหม่ เนยหอม กรอบนอกนุ่มใน สอดไส้แฮมและชีสแบบล้น พร้อมรสเค็มมันกลมกล่อมหอมจนหยุดไม่ได้




ควบคู่ไปกับเบเกอรี่ YOLK ยังนำเสนอ Oriental Tea Bar ภายใต้แนวคิด Oriental Wisdom ที่เชื่อว่าการดื่มที่ดีช่วยให้ร่างกายสมดุลและแข็งแรง ผ่าน 9 เมนูซิกเนเจอร์ที่คัดสรรชาจักรพรรดิและสมุนไพรตะวันออกจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็น

- Hong Kong Milk Tea with Signature Custard Pudding ชานมฮ่องกง ซิกเนเจอร์คัสตาร์ดพุดดิ้ง (130.-)
เมนูที่ได้แรงบันดาลใจจากทาร์ตไข่ซิกเนเจอร์ของ YOLK เรานำตัวตนของทาร์ตไข่โยล์คมาถ่ายทอดในรูปแบบเครื่องดื่ม ผ่านเบลนด์ชาซิกเนเจอร์ 3 ชนิด ที่ออกแบบมาเพื่อขับรส “คัสตาร์ดพุดดิ้ง” ให้ชัดที่สุดหอม นุ่ม ละมุน และเข้มข้นในแบบฉบับโยล์ค

- Premium Thai Tea Vanilla Cloud ชาไทยพรีเมียมวานิลลาคลาวด์ (115.-)
ชาไทยที่ถูกออกแบบให้เข้ม หอม และมีมิติมากขึ้น กลมกล่อม ดื่มง่าย ท็อปด้วย Vanilla Cheese Foam โฟมนุ่มละมุนที่เป็นของคู่กัน ทำจากครีมชีสออสเตรเลียและวานิลลามาดากัสการ์แท้เพื่อความนุ่มละมุนอีกระดับ

- Matcha Cloud Fresh Fragrant Coconut Water มัทฉะคลาวด์น้ำมะพร้าวน้ำหอม (130.-)
อูจิมัทฉะเกรดพิธีการ top tier จากญี่ปุ่น พร้อมสารต้านอนุมูลอิสระ ตัวช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด เบลนด์กับน้ำมะพร้าวน้ำหอม 100% จากเกษตรกรไทย ณ บ้านแพ้ว หอมสดชื่น อุดมด้วยแร่ธาตุจากธรรมชาติ

- Peach Guihua Tea with Vanilla Cloud ชาพีชดอกกุ้ยฮวาวานิลลาคลาวด์ (130.-)
กุ้ยฮวา (หอมหมื่นลี้) ตามศาสตร์จีนเชื่อว่าช่วยให้รู้สึกอุ่นสบาย ลดเสมหะ ปรับสมดุลระบบย่อยอาหาร เบลนด์กับพีชทำให้รสยิ่งหอมละมุน ท็อปด้วยวานิลาโฟมชีส ครีมชีสจากออสเตรเลีย วานิลามาดากัสก้าแท้ ยิ่งทวีคูณความนัวขั้นสุด

- Chrysanthemum & Fresh Fragrant Coconut Water with Chrysanthemum & Pear Jelly เก๊กฮวยน้ำมะพร้าวน้ำหอม เจลลี่เก๊กฮวยลูกแพร์ (115.-)
เก๊กฮวยขาวตากแห้ง สดชื่นช่วยให้รู้สึกเย็นสบาย ชุ่มคอ เบลนด์กับน้ำมะพร้าวน้ำหอม 100% จากเกษตรกรไทย ณ บ้านแพ้ว เสริมด้วยเจลลี่เก๊กฮวยลูกแพร์ เหมาะกับวันอากาศร้อน

และเมนูเครื่องดื่มคุณภาพพรีเมียมอีกมากมาย เริ่มต้นเพียง 115 บาท




YOLK พร้อมจัดเต็มกับกิจกรรมพิเศษเฉพาะช่วง Grand Opening

- 50 ท่านแรก รับฟรี! ทาร์ตไข่ออริจินัลคาราเมล 1 ชิ้น
*เมื่อซื้อสินค้าใดก็ได้ (ไม่มีขั้นต่ำ) จำกัด 4 วันเท่านั้น (เฉพาะวันที่ 2,3,9,10 พ.ค. 69) จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ใบเสร็จ

- กิจกรรมจับไข่ให้โชค มีสิทธิ์ลุ้นกินทาร์ตไข่ฟรีตลอดเดือน และรางวัลอื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 20,000.- อีกด้วย
*สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มียอดซื้อครบ 300.- รางวัลมีจำนวนจำกัด 300 สิทธิ์เท่านั้น (ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น 30 เม.ย. - 10 พ.ค. 69)

ร่วมสัมผัสประสบการณ์ YOLK Oriental Bakehouse & Tea Bar ได้แล้ววันนี้ที่ YOLK @ Central Westgate (ชั้น 1 บริเวณหน้า Tops)





