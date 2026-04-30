หัวหน้าอุทยานฯ แชะภาพประทับใจ “เลียงผา” ออกโชว์ตัวริมผา ที่ อช.สามร้อยยอด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจากกรมอุทยานฯ
ประทับใจ! “หัวหน้าอุทยานฯ” ลงพื้นที่แชะภาพ “เลียงผา” สัตว์ป่าสงวนยืนโชว์ตัวหน้าผา อช.สามร้อยยอด ย้ำความสำเร็จลาดตระเวนเชิงรุก

ภาพจากกรมอุทยานฯ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ลงพื้นที่ตรวจงาน บันทึกภาพ “เลียงผา” สัตว์ป่าสงวนหายากได้ด้วยตนเอง ขณะยืนอวดโฉมบนหน้าผาสูง ตอกย้ำนโยบาย รมว.ทส. และอธิบดีกรมอุทยานฯ ประสบความสำเร็จ ชี้ระบบนิเวศฟื้นตัวสมบูรณ์ สัตว์ป่ากลับมาใช้ชีวิตปลอดภัยไร้การรบกวน

วันที่ 29 เมษายน 2569 นายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ประทับใจขณะลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยพบเลียงผา (Serow) สัตว์ป่าสงวนตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ปรากฏตัวอวดโฉมในระยะที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณหน้าผาในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ซึ่งถือเป็นการพบเห็นสัตว์ป่าหายากชนิดนี้อย่างต่อเนื่องในหลายจุดของพื้นที่อุทยานฯ

ภาพจากกรมอุทยานฯ
นายเอกฤทธิ์ เปิดเผยว่า การที่ตนได้มีโอกาสบันทึกภาพเลียงผาตัวนี้ด้วยตนเอง ไม่เพียงแต่เป็นความโชคดี แต่เป็นเครื่องยืนยันในฐานะคนทำงานหน้างานว่า ผืนป่าเขาสามร้อยยอดมีความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง เลียงผาเป็นสัตว์ที่ไวต่อการรบกวนและมักอาศัยอยู่ในที่สูงชัน การที่พวกเขาออกมาปรากฏตัวให้เห็นในพื้นที่ สะท้อนถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี แหล่งน้ำและแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ รวมถึงความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม

ภาพที่บันทึกได้นี้คือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการอุทิศตนของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านรัฐมนตรีฯ และท่านอธิบดีฯ ในการยกระดับการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) อย่างเข้มข้น เราเดินหน้าฟื้นฟูป่า ควบคุมไฟป่า และป้องกันการลักลอบล่าสัตว์อย่างจริงจัง เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้ยังเป็นบ้านที่ปลอดภัยของสัตว์ป่าหายากได้อีกครั้ง

ภาพจากกรมอุทยานฯ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ซึ่งมีแนวเขตป่าติดต่อกัน การบริหารจัดการพื้นที่แบบบูรณาการช่วยให้สัตว์ป่าสามารถกระจายตัวและหากินได้อย่างอิสระ ส่งผลให้ระบบนิเวศในภาพรวมเข้มแข็งขึ้น

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาในการอนุรักษ์ หากมีโอกาสพบเห็นเลียงผาหรือสัตว์ป่าอื่นๆ ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด รักษาระยะห่าง ไม่ส่งเสียงดัง และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนวิถีชีวิตตามธรรมชาติ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ทางชีวภาพนี้ไว้ให้ยั่งยืนสืบไป

ภาพจากกรมอุทยานฯ
ภาพจากกรมอุทยานฯ
ภาพจากกรมอุทยานฯ
ภาพจากกรมอุทยานฯ
ภาพจากกรมอุทยานฯ
ภาพจากกรมอุทยานฯ