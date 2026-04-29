ข่าวดี! พบ “เต่ามะเฟือง” ขึ้นวางไข่บนชายหาดในเขต อช.เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

อช.เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง แจ้งข่าวดีหลังพบ “เต่ามะเฟือง” ขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานที่ ลป.3 (ปาง) จำนวนไข่ทั้งหมด 98 ฟอง พร้อมเตรียมขุดย้ายไข่ทั้งหมดไปยังบริเวณชายหาดหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เนื่องจากเสี่ยงต่อน้ำทะเลท่วม พร้อมจัดทำคอกป้องกัน และปล่อยให้ไข่ฟักตามธรรมชาติ
เฟซบุ๊กเพจ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า
📢 ข่าวดีจากชายหาดอุทยานฯ! 🐢💙
🐢 มาช้า...แต่มานะ 🪸🌊🌴
🗓️ วันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 05.00 น. อุทยานแห่งชาติเขาลำปี–หาดท้ายเหมือง ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของ “เต่ามะเฟือง” 🐢 บริเวณชายหาดใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานที่ ลป.3 (ปาง)
เจ้าหน้าที่อุทยานฯ จึงลงพื้นที่ตรวจสอบทันที พร้อมประสานความร่วมมือกับ ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 ภูเก็ต ร่วมสำรวจและเก็บข้อมูลอย่างละเอียด 🔍
📊 ผลการตรวจสอบพบว่า
🥚 จำนวนไข่ทั้งหมด 98 ฟอง
• ไข่สมบูรณ์ 85 ฟอง
• ไข่ลม 13 ฟอง
📏 ความกว้างอกแม่เต่า 100 ซม.
📏 ความกว้างพาย 200 ซม.
🕳 ความลึกหลุมไข่ 100 ซม.
🕳 ความกว้างหลุมไข่ 40 ซม.
🥚 ขนาดไข่เฉลี่ย 4.68 ซม.
⚠️ จากการประเมินพบว่าหลุมไข่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำทะเลท่วม เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการ “ขุดย้ายไข่ทั้งหมด” ไปยังบริเวณชายหาดหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมจัดทำคอกป้องกัน และปล่อยให้ไข่ฟักตามธรรมชาติ 🏖👮♂️
⏳ ไข่เต่ามะเฟืองคาดว่าจะใช้เวลาเพาะฟักประมาณ 55–65 วัน
🌊 การขึ้นวางไข่ครั้งนี้ถือเป็น “การวางไข่นอกฤดูกาล” ซึ่งพบได้ไม่บ่อย โดยล่าสุดเคยพบพฤติกรรมลักษณะนี้ในปี 2563
💚 ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกท่าน
งดรบกวนพื้นที่ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เพื่อให้ลูกเต่าได้ลืมตาดูโลกอย่างปลอดภัย 🙏🐢
