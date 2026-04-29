ครั้งแรกในไทย! “เทศกาลกาแฟระดับโลก” 7-9 พ.ค. 69 ณ ไบเทค บางนา

World of Coffee Bangkok 2026 ขับเคลื่อนมาตรฐานใหม่โลกกาแฟพิเศษไทย ตอกย้ำศักยภาพอุตสาหกรรมกาแฟไทยศูนย์กลางอาเซียนเชื่อมตลาดสู่เวทีโลก ไฮไลต์ห้ามพลาด! การแข่งขัน World Cup Taster Championship และ Roaster Village พบกัน 7-9 พ.ค. นี้ ณ ไบเทค บางนา
ครั้งแรกในไทย! World of Coffee Bangkok 2026 เทศกาลกาแฟระดับโลกที่ ปักหมุดกลางกรุงเทพฯ ถือเป็นประเทศที่ 3 หลังประสบความสำเร็จจากการจัดงานในเอเชียครั้งแรกที่เมืองปูซาน เกาหลีใต้ ปี 2024 และกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย ปี 2025 ตอกย้ำศักยภาพอุตสาหกรรมกาแฟไทยศูนย์กลางอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มกาแฟพิเศษ (Specialty Coffee) ที่โดดเด่นในช่วงตลอด 10 ปีที่ผ่านมา พร้อมเชื่อมตลาดสู่เวทีโลก ร่วมดื่มด่ำวัฒนธรรมกาแฟจากทั่วโลกได้ตั้งแต่วันที่ 7-9 พฤษภาคมนี้ ณ ไบเทคบุรี (BITEC)
WOC เวทีขับเคลื่อนมาตรฐานใหม่แห่งโลกกาแฟพิเศษ
World of Coffee (WOC) เป็นงานแสดงสินค้ากาแฟระดับโลกที่สำคัญสุดสำหรับอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษ (Specialty Coffee) ก่อตั้งโดยสมาคมกาแฟพิเศษ Specialty Coffee Association (SCA) มาตั้งแต่ปี 1999 ปัจจุบันมีการจัด WOC ทั่วทุกทวีปในโลก ถือเป็นจุดนัดพบประจำปีของมืออาชีพในวงการ เพื่อเชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกร โรงคั่ว ไปจนถึงบาริสต้าเข้าด้วยกัน ซึ่งงานนี้ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่แสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจเพื่อขยายตลาดไปยังภูมิภาคใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีแจ้งเกิดของนวัตกรรมล้ำสมัยและมาตรฐานใหม่ในวงการ ผ่านการเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งบาริสต้าชิงแชมป์โลก โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการยกระดับคุณภาพกาแฟควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนและความเป็นธรรมให้กับทุกคนในห่วงโซ่กาแฟทั่วโลก
Mr.Kangmin Kim, Project Manager EXPORUM บริษัทผู้จัดงานอีเวนต์ระดับโลก ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดงาน WOC ในทวีปเอเชีย ร่วมกับ SCA กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมคาเฟ่ที่มีชีวิตชีวา และเป็นตลาดผู้บริโภคที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีธุรกิจกาแฟที่ได้รับความนิยมสูงและมีเทศกาลกาแฟมากมายจัดขึ้นตลอดปี แต่สิ่งที่ทำให้งาน World of Coffee (WOC) แตกต่างและเป็นโอกาสทองที่ผู้ประกอบการ HORECA (กลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมการบริการอาหารและที่พัก) และผู้ประกอบการร้านกาแฟไม่ควรพลาด คือการเป็นศูนย์กลางที่พาบทสนทนาระดับโลก และผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมกาแฟจากทั่วโลก เข้ามาสู่ตลาดไทยโดยตรง งาน WOC จึงเป็นโอกาสที่จะได้พบปะกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก และเข้าถึงนวัตกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ล่าสุด (อาทิ เครื่องชง Espresso รุ่นใหม่, เครื่องบดความแม่นยำสูง, เครื่องคั่วอัจฉริยะ, หรือซอฟท์แวร์บริหารร้าน) จากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 600 บูท จาก 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้โมเดลธุรกิจใหม่ ๆ และยกระดับคุณภาพการผลิตเพื่อพัฒนาธุรกิจ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ
ขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นโอกาสทองของกลุ่ม B2C (Business-to-Customer) ในการกระทบไหล่บาริสต้าแชมป์โลก ซึ่งจะมาชงกาแฟจากเมล็ดพันธุ์ยอดเยี่ยมที่คัดสรรมาให้ทดลองชิมภายในงาน สะท้อนว่าการจัดงาน WOC Bangkok ครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญกับทั้งในแง่ของผู้บริโภคและการทำธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกาแฟให้ก้าวไปไกลกว่าเดิม
ชูไทย “โมเดลเชิงกลยุทธ์” ของอุตสาหกรรมในอนาคต
จุดยืนของประเทศไทยมีความโดดเด่น เพราะเป็นทั้งประเทศผู้ผลิต และตลาดผู้บริโภคที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นการผสมผสานที่มีเพียงไม่กี่ประเทศในโลก และมีคุณค่าเชิงกลยุทธ์อย่างมาก เพราะตอบเทรนด์การบริโภคอย่างรู้ที่มา และการให้ความสำคัญกับคุณภาพของประสบการณ์ ที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก แหล่งปลูกคุณภาพสูงในไทย วัฒนธรรมคาเฟ่ที่มีชีวิตชีวา และบาริสต้าที่มีทักษะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไทยพร้อมรับประโยชน์จากงาน World of Coffee Bangkok ที่จะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่โลก และในขณะเดียวกันก็พาบทสนทนาระดับโลกกลับเข้ามาสู่ตลาดไทย
งาน WOC Bangkok 2026 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2026 ณ BITEC จะทำให้เมล็ดกาแฟไทย ได้รับการชิมจาก Q-graders และผู้ซื้อที่ทรงอิทธิพลระดับโลก คาดว่าจะดึงดูดบริษัทกว่า 400 แห่งจาก 40 ประเทศ สร้างรายได้มหาศาลจากการท่องเที่ยวและการค้า อีกทั้งการยอมรับในฝีมือคนไทย โดยที่ผ่านมาไทยเคยส่งแชมป์ระดับประเทศไปคว้าทั้งตำแหน่งแชมป์โลก และ คว้าลำดับสูงๆ ในเวทีโลกมาแล้ว งานนี้จึงเปรียบเสมือนการเปิดบ้านต้อนรับชุมชนกาแฟจากทั่วโลก และยืนยันว่าไทยคือผู้นำกาแฟพิเศษระดับโลก
"ในสายตาของ SCA ประเทศไทยคือ โมเดลเชิงกลยุทธ์สำหรับอนาคตของอุตสาหกรรม ด้วยความสำเร็จในการขับเคลื่อนรูปแบบ Seed-to-Cup ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศผู้ผลิตสามารถพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการบริโภคที่แข็งแกร่ง ช่วยลดการพึ่งพาความผันผวนจากตลาดตะวันตกได้อย่างมีนัยสำคัญ และไทยยังมีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมแปรรูป ซึ่งสำคัญต่อการพัฒนารสชาติกาแฟ ด้วยความพร้อมของไทยเราเชื่อมั่นว่าการจัดงาน WOC Bangkok จะเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่เข้ามายกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทยสู่ระดับโลกอย่างแท้จริง”
โอกาสครั้งใหญ่ของธุรกิจกาแฟไทยเชื่อมสู่ตลาดเวทีโลก
ด้านนายกิจจา วงศ์วารี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อโรม่า กรุ๊ป ในฐานะผู้ประกอบการไทย มองว่า การมาเยือนของงานกาแฟระดับโลก WOC Bangkok ในปี 2026 เป็นโอกาสครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมกาแฟไทยทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ครอบคลุมทั้งรายเล็กและรายใหญ่ เพราะงานนี้สะท้อนมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมกาแฟโลกที่จะเข้ามาปฏิวัติมุมมองและการทำธุรกิจในไทย โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านจากการแข่งขันด้านราคาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย Storytelling และนวัตกรรม ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรต้นน้ำได้พบกับผู้ซื้อ และโรงคั่วระดับสากลโดยตรง ทำให้เกิดการเรียนรู้มาตรฐานการผลิตกาแฟพิเศษ (Specialty Coffee) ที่ทั่วโลกต้องการ เพื่อยกระดับเมล็ดกาแฟไทยให้ข้ามขีดจำกัดจาก Local สู่ Global ได้ในอนาคต
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ยังสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการคั่วและการสกัดกาแฟที่ทันสมัยที่สุด รวมถึงเรียนรู้โมเดลธุรกิจคาเฟ่ยุคใหม่ที่เน้นความยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญ รวมถึงบาริสต้าเองก็มีโอกาสในการพัฒนาทักษะและเสริมความรู้จากกูรูตัวจริง ที่จะมาแชร์ประสบการณ์และแรงบันดาลใจภายในงาน
เปิดประสบการณ์ใหม่ในงาน World of Coffee Bangkok 2026 เทศกาลกาแฟระดับโลกที่รวมผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมกาแฟจากทั่วโลกไว้ในที่เดียว พบกับผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 600 บูท จาก 40 แห่งทั่วโลก พร้อมขับเคลื่อนอนาคตของวงการกาแฟทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล
ห้ามพลาด! ไฮไลต์น่าสนใจ ดังนี้
1. การแข่งขัน World Cup Tasters Championship (WCTC): การแข่งขันระดับโลกที่เป็นไฮไลท์ของงาน เป็นการทดสอบประสาทสัมผัสที่กดดันและรวดเร็ว
· กติกา: แข่งแบบ "Triangulation" (สามถ้วย) โดยมีสองถ้วยที่เหมือนกัน และหนึ่งถ้วยที่ต่างออกไป ผู้แข่งต้องหาถ้วยที่ต่างให้เจอในเวลาที่สั้นที่สุด
· ประวัติศาสตร์: บอส-ฉัตรเฉลิม เลิศเอนกวัฒนา คือแชมป์โลกชาวไทยคนแรก (ปี 2025) ในประวัติศาสตร์ และนี่คือครั้งแรกที่ไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งระดับโลกรายการนี้
· ตัวแทนประเทศไทย: ปุณณภพ สุวรรณจิตร์ Senior Barista จากร้าน Bottomless Coffee Roasters จะเป็นผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทยคนแรกที่ได้แข่งเวทีระดับโลกในบ้านเกิด
2. Producer Village: พื้นที่สำหรับนำเสนอศักยภาพของกาแฟพิเศษไทย
โดยโซนนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมกาแฟพิเศษไทย (SCATH) และ The Cloud โดยรวบรวมเกษตรกรและผู้ผลิตกาแฟคุณภาพของไทยไว้ในพื้นที่เดียว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์กาแฟพิเศษไทยอย่างแท้จริง พร้อมเรียนรู้และเชื่อมต่อกับผู้คนเบื้องหลังกาแฟแต่ละแก้วอย่างใกล้ชิด
3. พบปะแชมป์โลกตัวจริง: ที่คัดสรรเมล็ดกาแฟที่ยอดเยี่ยม กระจายตัวอยู่ในโซนต่าง ๆ ทั่วงาน
· ULT Coffee Roaster (Japan):โดย Boram Um, 2023 World Barista Champion
· CATUR (Indonesia): โดย Mikael Jasin, 2024 World Barista Champion
· Momos Coffee (South Korea): โดย Juyeon Jeon, 2019 World Barista Champion
· Homebody Union (Australia): โดย Anthony Douglas, 2022 World Barista Champion
· Captain George (China): George Jinyang Peng, 2025 WBrC Champion
4. Roaster Village (หมู่บ้านโรงคั่ว): โซนสำคัญในงาน World of Coffee รวบรวมโรงคั่วที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทั่วโลก
· พบผู้ผลิต: ผู้เยี่ยมชมสามารถชิมกาแฟ ฟังเรื่องราวจากคนคั่ว และซื้อเมล็ดกาแฟหายากได้โดยตรง
· ความหลากหลาย: มีทั้งโรงคั่วชื่อดังของไทยและแบรนด์ดังระดับโลก มาให้ทำความรู้จักในพื้นที่เดียว เช่น GLITCH TOKYO จากประเทศญี่ปุ่น, MAME จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ EVERHĀOS Coffee Roasters แบรนด์กาแฟสาย Light Roast จากเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น
o ดูรายชื่อ Exhibitor ได้ที่ https://asia.worldofcoffee.org/roaster-village
5. โซนชิมและการเรียนรู้
· Cupping Rooms: ห้องชิมกาแฟสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกาแฟและอยากชิมกาแฟจากแหล่งต่างๆ
o ดูรายละเอียดตารางได้ที่ https://asia.worldofcoffee.org/cupping-rooms
· Brew Bar: บาร์กาแฟที่ชงโดยแชมป์โลกและผู้เชี่ยวชาญ
o ดูรายละเอียดตารางได้ที่ https://asia.worldofcoffee.org/brew-bars
· SCA Lecture Series: การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่อยู่ในวงการกาแฟ พร้อมนำเสนอข้อมูลที่ลงมือทำได้จริง เพื่อให้ความรู้ และพร้อมรับมือกับความท้าทายและโอกาสในอุตสาหกรรม
o ดูรายละเอียดตารางได้ที่ https://asia.worldofcoffee.org/sca-lecture-series
6. นวัตกรรมใน Exhibition Floor: การเปิดตัวเทคโนโลยีล่าสุดจากบริษัทกว่า 600 บูท เช่น:
· เครื่องชง Espresso รุ่นใหม่และเครื่องบดความแม่นยำสูง
· ซอฟต์แวร์คั่วกาแฟระบบ AI และบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน
· นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำที่ออกแบบมาเพื่อสภาพน้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ
รายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อบัตรเข้างานได้ที่ https://asia.worldofcoffee.org/
