ททท.น่าน ชวนเที่ยวกรีนซีซั่น แจกแผนที่ “เที่ยวน่านหน้าฝน”

นับถอยหลังอีกไม่นานก็จะถึงฤดูฝนอีกครั้ง ซึ่งภาพที่หลายคนคุ้นตากันดีกับ “จังหวัดน่าน” คือ ทุ่งนาและขุนเขาเขียวขจี ในม่านหมอกของสายฝน มองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยความสดชื่น นับเป็นกรีนซีซั่นที่หลายคนชื่นชอบ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน จึงชวนคุณมาสัมผัสประสบการณ์เที่ยว “น่านหน้าฝน” พร้อมแจกแผนที่ "สุขทันที ที่เที่ยวน่านหน้าฝน" มาให้เที่ยวตามรอยความชุ่มฉ่ำ
ทั้งนี้ ททท.สำนักงานน่าน ระบุว่า ใกล้เข้ามาแล้ว ช่วงฤดูทำนา ที่น่าน เที่ยวน่าน เมืองในม่านหมอกฝน ฤดูที่เหมาะสม ในการเดินทางมาท่องเที่ยวน่าน ชมท้องทุ่ง นาขั้นบันได ในหุบเขา ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน และฤดูเก็บเกี่ยวจะอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าว ฤดูกาล และสภาพอากาศในปีนั้นๆ
ไฮท์ไลต์ในการชมท้องทุ่งนาข้าว ที่ราบลุ่มน้ำแม่น้ำ และนาขั้นบันไดตามหุบเขา สำหรับที่ราบลุ่มแม่น้ำจะพบเห็นทุ่งนาข้าวเขียวๆ ได้ง่าย
โซนน่านใต้ อ.เวียงสา - อ.นาน้อย - อ.นาหมื่น
โซนน่านกลาง อ.เมืองน่าน - อ.ภูเพียง - อ.แม่จริม - อ.สันติสุข
และตลอดเส้นทาง 101 ในโซนน่านเหนือ
อ.ท่าวังผา - อ.ปัว - อ.เชียงกลาง - อ.ทุ่งช้าง
นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นนาขั้นบันได ตามไหล่เขา อ.ปัว - อ.เชียงกลาง - อ.ทุ่งช้าง - อ.บ่อเกลือ - อ เฉลิมพระเกียรติ
ในช่วง Green Season นี้ มาน่านแต่ไม่รู้จะเที่ยวไหน แผนที่นี้มีคำตอบ "สุขทันที ที่เที่ยวน่านหน้าฝน" กับแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน พร้อมแลนด์มาร์กเด่นๆทุกอำเภอ! เซฟไว้ใช้ได้เลย
