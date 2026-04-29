เที่ยวไทยตามรอย “ลิซ่า” 25 แห่งทั่วไทย พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ 5 สไตล์

ททท. จุดประกายการเดินทางทั่วไทยไปกับ “ลิซ่า” ภายใต้กิจกรรม “Feel All the Feelings, Seeking Thailand’s Wonders” ชวนเที่ยวทั่วไทย ร่วมสนุก 2 วิธีลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ 5 สไตล์ โดยสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จุดพลังการเดินทางทั่วไทยกับ “ลิซ่า” Amazing Thailand Ambassador เชิญชวนนักท่องเที่ยวออกเดินทางสัมผัสเสน่ห์และเรื่องราวอันหลากหลายของเมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศ ภายใต้กิจกรรม “Feel All the Feelings, Seeking Thailand’s Wonders” ที่มุ่งเติมเต็มทุกการพักผ่อนให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฮีลใจ ครอบคลุมการท่องเที่ยวทั่วไทย
พร้อมร่วมสนุกกับ 2 วิธีสุดพิเศษ ได้แก่ การสะสมแต้มผ่าน Buddy Rewards และสะสมใบเสร็จผ่านการใช้บริการสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อาทิ โครงการ Trusted Thailand โครงการ STAR (Sustainable Tourism Acceleration Rating) และรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 500 รางวัล โดยสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า กิจกรรม ‘Feel All the Feelings, Seeking Thailand’s Wonders’ เป็นการต่อยอดแนวคิดการถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศไทยผ่านมิติของอารมณ์และความรู้สึกที่หลากหลายของการเดินทาง เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวออกไปสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วง Green Season ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติของไทยงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ททท. มุ่งหวังให้กิจกรรมนี้เป็นแรงกระตุ้นสำคัญในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ นำไปสู่การกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาค ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น โครงการ Trusted Thailand โครงการ STAR (Sustainable Tourism Acceleration Rating) และรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหรือรางวัลกินรี ซึ่งล้วนสะท้อนถึงความพร้อมด้านมาตรฐานการบริการ ความปลอดภัย และความยั่งยืน เราเชื่อมั่นว่าการผสานเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวไทยเข้ากับคุณภาพของผู้ประกอบการ จะช่วยสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งจุดประกายให้เกิดการเดินทางที่มีความหมาย และร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
นอกจากประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวทั่วเมืองไทยที่เปี่ยมความหมายแล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมยังมีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ รวมทั้งสิ้น 500 รางวัล สะท้อนเสน่ห์ของประเทศไทยในมุมมองร่วมสมัย ประกอบด้วย
Photobox และ Photocard – ภาพบันทึกเรื่องราวแห่งการเดินทาง
แรงบันดาลใจจากความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวไทย ถูกถ่ายทอดผ่าน Photobox ดีไซน์พิเศษที่บรรจุ Photocard ของ ‘ลิซ่า’ ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador ผ่านการบันทึกทิวทัศน์อันโดดเด่นของ 8 แหล่งท่องเที่ยวไว้อย่างประณีต ขับเน้นเสน่ห์ของภูมิประเทศ แสง สี และบรรยากาศให้ชัดเจนในเฟรมเดียว เสริมด้วยชุดสติกเกอร์โฮโลแกรมเคลือบรุ้งกันน้ำที่สะท้อนกลิ่นอายความเป็นไทยอย่างร่วมสมัยกับเรื่องราวของหลากหลายสิ่งที่สะท้อนเสน่ห์และกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทย ไอเทมเซทนี้ไม่เพียงเป็นของสะสม หากยังเป็นตัวแทนของความประทับใจที่หยิบขึ้นมาดูเมื่อใด ก็พาย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาแห่งการเดินทางได้เสมอ
เสื้อยืดสีดำ 55 เมืองน่าเที่ยว – ถักทอเสน่ห์แลนด์มาร์กทั่วไทย ผ่านภาพบ้านรักไทยกลางหุบเขาอย่างงดงาม
เสื้อยืดสีดำพิมพ์ภาพ ‘ลิซ่า’ ณ บ้านรักไทย ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมู่บ้านกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบ ผสานเข้ากับความละมุนของสายหมอก เกิดเป็นทิวทัศน์เรียบง่ายแต่ชวนสะกดสายตา ด้านหลังปรากฏรายชื่อแลนด์มาร์ก 55 เมืองน่าเที่ยว เสมือนแผนที่แรงบันดาลใจที่ชวนให้ออกเดินทางต่อ ลวดลายจัดวางอย่างมินิมอล คงความสมดุลระหว่างแฟชั่นและเรื่องราว สวมใส่สบายแต่มีคาแรกเตอร์ชัด ไอเทมชิ้นนี้จึงไม่ใช่เพียงเสื้อยืด หากคือสเตทเมนต์แห่งการเดินทางที่พร้อมพาคุณก้าวออกไปค้นพบประเทศไทยในมุมใหม่
เสื้อยืดสีขาว 55 เมืองน่าเที่ยว – ถ่ายทอดเสน่ห์แห่งเขาสก สู่แรงบันดาลใจบทใหม่ของการเดินทาง
เสื้อยืดสีขาวพิมพ์ภาพ ‘ลิซ่า’ ท่ามกลางทัศนียภาพของเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดดเด่นด้วยภูเขาหินปูนตระหง่านและผืนน้ำสีมรกตที่สะท้อนความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ถ่ายทอดพลังความงามอย่างเรียบสะอาดตา แต่เปี่ยมมิติ ด้านหลังมาพร้อมกับรายชื่อ 55 เมืองน่าเที่ยว เปรียบดั่งหมุดหมายที่รอการค้นพบ จัดวางดีไซน์อย่างร่วมสมัย ผสานความมินิมอลเข้ากับอารมณ์การเดินทางได้อย่างลงตัว สวมใส่สบาย พร้อมสะท้อนตัวตนของคนที่หลงใหลการออกไปเปิดโลกพร้อมสร้างช่วงเวลาแห่งความประทับใจใหม่ ๆ ในทุกก้าวเดิน
พวงกุญแจโลหะสีเงิน แลนด์มาร์กเมืองกรุงในงานดีไซน์ประณีต
พวงกุญแจโลหะสีเงิน ขัดเงา พิมพ์ลาย ‘ลิซ่า’ เคียงฉากหลังวัดอรุณราชวราราม ถ่ายทอดเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมไทยที่วิจิตรตระการตาผ่านดีไซน์โปร่งใสสะอาดตา เส้นสายของพระปรางค์ตัดกับซิลูเอตอย่างมีจังหวะ เกิดเป็นไอเทมขนาดกะทัดรัดที่สะท้อนภาพจำของกรุงเทพมหานครได้อย่างคมชัดสร้างสรรค์ลงบนแผ่นเมทัล พร้อมเคลือบเรซินเงาเพิ่มมิติ ถูกนำมาตัดเป็นกรอบซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของลายประจำยาม นอกจากภาพของ ลิซ่า แล้วพวงกุญแจยังมีลายประจำยามที่ถูกดีไซน์มาอย่างลงตัว แผ่นซีดี สีดำขนาดจิ๋วในรูปแบบของ NFC ที่สามารถเข้าถึงผลงานภาพยนต์โฆษณา (TVC) ได้ทุกที่ทุกเวลา และชิ้นงานเลเซอร์โลโก้ Amazing Thailand x LISA ที่ด้านหลังปรากฏชื่อแคมเปญ feel all The feelings พวงกุญแจ เซทนี้ถือเป็นทั้งของสะสมและของประดับที่เติมคาแรกเตอร์ให้ทุกวันดูมีเรื่องราว
ผ้าสารพัดประโยชน์ – สีสันแห่งสายลม แสงแดดและกลิ่นอายไร่ชา
ผ้าพิมพ์ลายภาพ ‘ลิซ่า’ ณ ไร่ชา จังหวัดเชียงราย ถ่ายทอดความพลิ้วไหวของแนวเนินเขาสีเขียวตัดกับแสงแดดอ่อนยามเช้า ผ่านดีไซน์ที่สดใสและมีมิติ เนื้อผ้าซิลค์ซาติน (Silk Satin) เบาสบาย เคลื่อนไหวไปกับสายลม สามารถใช้ได้หลากหลายทั้งพันคอ คลุมไหล่ หรือโพกศีรษะ เป็นไอเทมที่รวมความงามของธรรมชาติไว้ในรูปแบบร่วมสมัย เปลี่ยนบรรยากาศแห่งการเดินทางให้กลายเป็นแฟชั่นพีซที่ทั้งใช้งานได้จริงและมีสไตล์
ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางท่องเที่ยว เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
1) กิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากการสะสม Buddy Rewards เพื่อกระตุ้นการเดินทางภายในประเทศ รับสิทธิ์เป็นเจ้าของ Photobox ที่บรรจุ Photocard ภาพ Key Visual Amazing Thailand Ambassador สอดแทรกรูปแหล่งท่องเที่ยว และชุดสติกเกอร์โฮโลแกรม
กติกาและเงื่อนไข
1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนในประเทศไทย เพื่อใช้ยืนยันตัวตนขณะลงทะเบียน (OTP Verification Code)
2. ลงทะเบียนผ่าน Line OA @buddyrewardsby1672
3. เช็คอินในแหล่งท่องเที่ยวที่กำหนดใน Buddy Reward จุดต่าง ๆ ทั่วประเทศ รับ 50 คะแนน / สถานที่ หรือ เช็คอินตามรอย Amazing Thailand Ambassador เพื่อรับแต้มพิเศษ 100 คะแนน / สถานที่
สะสม Buddy Rewards ให้ครบ 2,000 คะแนน โดยต้องมีประวัติเช็คอินตามรอย Amazing Thailand Ambassador อย่างน้อย 2 แห่ง จึงจะมีสิทธิ์กดแลกรับ Photobox จำนวน 100 รางวัล (ผู้ที่สะสมครบก่อน มีสิทธิ์ก่อน)
ทั้งนี้ กรณีของที่ระลึกหมดแล้วยังสามารถเช็คอินตามรอย Amazing Thailand Ambassador เพื่อได้แต้มพิเศษได้จนถึง 31 กรกฎาคม 2569 เวลา 23.59 น. และสามารถนำแต้มที่เหลือจากการร่วมสนุกมาแลกรับของรางวัลอื่นๆ ในโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม: ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2569 หรือจนกว่าของจะหมด
รายชื่อสถานที่ เช็คอินตามรอย Amazing Thailand Ambassador จำนวน 25 แห่ง
· ทุ่งนาสะปัน จังหวัดน่าน
· น้ำตกทีลอซู จังหวัดตาก
· วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่
· เกาะทะลุ จังหวัดระยอง
· เสม็ดนางชี จังหวัดพังงา
· เจดีย์ลอยฟ้า วัดพุทธบาทสุทธาวาส จังหวัดลำปาง
· วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
· วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์
· ทะเลสาบบัวแดง จังหวัดอุดรธานี
· ภูลังกา จังหวัดพะเยา
· ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย
· วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
· ไร่ชา จังหวัดเชียงราย (ได้แก่ ไร่บุญรอด, ไร่ชาฉุยฟง, ไร่ชา 101, ไร่ชาวังพุดตาล, ไร่ชาวาวี, ไร่ชาเลาลี รีสอร์ต, ร้านสุวิรุฬห์ชาไทย และไร่ชาสวรรค์บนดิน) *ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเช็คอินเพื่อรับคะแนนพิเศษในหมวดหมู่ “ไร่ชา” ได้สูงสุดเพียง 1 แห่งเท่านั้น หลังจากนั้นระบบจะทำการล็อกไม่ให้เช็คอินสถานที่อื่นเพิ่มเติมในหมวด
· บ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
· น้ำตกห้วยขมิ้น จังหวัดกาญจนบุรี
· แหลมหาด เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
· สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี
· อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) กิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากการสะสมใบเสร็จท่องเที่ยว
กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย สามารถเข้าร่วมสนุกและลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษได้อีก 4 แบบ 4 สไตล์
กติกาและเงื่อนไข
1. เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาตามบัตรประชาชน
2. ใช้บริการสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองจาก ททท. ประเภทใดก็ได้จากทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่
- สถานประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Trusted Thailand (ตรวจสอบรายชื่อได้ที่
https://trustedthailand.tourismthailand.org/en/establishments/detail)
- สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือรางวัลกินรี ปี 2568 (ตรวจสอบรายชื่อได้ที่
https://tourismawards.tourismthailand.org/awards-winner)
- สถานประกอบการภายใต้โครงการ STAR (Sustainable Tourism Acceleration Rating) (ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://www.tatstar.org/companies)
3. สะสมใบเสร็จที่มีชื่อสถานประกอบการและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีชัดเจน หรือเอกสารที่ออกโดยโรงแรม จำนวนขั้นต่ำ 2,000 บาท มีสิทธิร่วมลงทะเบียนผ่าน ลิงค์ https://amzth.org/SeekingThailandWonders เพื่อลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกตามภูมิภาคที่ออกเดินทางท่องเที่ยว
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
ระยะเวลาในการเดินทาง: ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569
ปิดรับลงทะเบียนร่วมสนุก: วันที่ 3 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 น.
การประกาศรางวัล: วันที่ 31 สิงหาคม 2569 (รวมประกาศครั้งเดียวทั้งหมด 400 รางวัล) ผ่านช่องทาง Facebook: Amazing Thailand
รายละเอียดรางวัล
- เสื้อยืดสีดำ 55 เมืองน่าเที่ยว สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เสื้อยืดสีขาว 55 เมืองน่าเที่ยว สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในภาคเหนือ
- ผ้าสารพัดประโยชน์ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในภาคกลางและภาคตะวันออก
- พวงกุญแจโลหะสีเงิน สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในภาคใต้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมออกเดินทางทั่วไทย และก้าวไปเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดเสน่ห์ไทยไปกับ ‘ลิซ่า’ ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador เพราะทุกก้าวที่ออกเดินทาง ไม่ได้เป็นเพียงการค้นพบสถานที่ใหม่ หากคือการเปิดหัวใจรับเรื่องราว ผู้คน และช่วงเวลาที่จะกลายเป็นความหมายในชีวิต พร้อมทั้งเป็นพลังเล็ก ๆ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
