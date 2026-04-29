สตรีทฟู้ดไทยบุกเม็กซิโก! สถานทูตไทยจัดเทศกาลอาหารไทย แท้ ๆ ในเครือ รร.บันยันทรีทั่วประเทศ

MGR Online - สถานทูตไทยในเม็กซิโกจับมือกับเครือโรงแรมบันยันทรี จัดเทศกาลอาหารไทยในโรงแรมหรู 5 แห่งทั่วเม็กซิโก เพื่อนำเสนออาหารและวัฒนธรรมไทยแท้ ๆ ให้ชาวเม็กซิโกได้ลิ้มรส ปีนี้มาในธีมสตรีทฟู้ด ทั้งยังต่อยอดชักชวนผู้ประกอบการไปร่วมงาน Thaifex ปลายเดือน พ.ค. นี้ด้วย
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 69 ที่ผ่านมา มีการจัดเทศกาลอาหารไทยขึ้น ณ โรงแรม Banyan Tree Cabo Marqués เมือง Acapulco ประเทศเม็กซิโก โดยระหว่างการเปิดงาน นายรุจ ธรรมมงคล เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเม็กซิโก ได้กล่าวถึง ความร่วมมือกับ โรงแรมบันยันทรีที่มีสาขาอยู่ 5 แห่งกระจายอยู่ในประเทศเม็กซิโก เพื่อริเริ่มเทศกาลอาหารไทยในเครือโรงแรมบันยันทรีทั่วประเทศ
"ในปีนี้เทศกาลอาหารไทยในเม็กซิโกมาในธีมสตรีทฟู้ด ซึ่งนำเสนออาหารไทยที่หลากหลาย ตั้งแต่ ผัดไทย ส้มตำ ก๋วยเตี๋ยว ไปจนถึงลาบ และแกงมัสมั่น นอกจากนี้เรายังพาเจ้าหนุมาน ตัวละครเอกจากโขนมาสร้างความบันเทิงให้แก่แขกผู้มีเกียรติกว่า 200 คนภายในงานด้วย" นายรุจกล่าว และว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ มีแผนงานจัดเทศกาลอาหารไทยที่เม็กซิโกอย่างต่อเนื่องทุกปี
ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างสถานทูตไทย กับโรงแรมในเครือบันยันทรีที่เม็กซิโกนั้นยังคงความเป็นเอกลักษณ์ไทย โดย ใช้พ่อครัว (เชฟ) ชาวไทย ปรุงอาหารไทย การจัดตกแต่งสถานที่ รวมถึงให้พนักงานต้อนรับชาวเม็กซิกันใส่ชุดไทยด้วย โดยองค์ประกอบเหล่านี้ ช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นของอาหารและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเม็กซิกันชื่นชอบรสชาติอาหารไทยอย่างมาก
นอกจากนี้ ประกอบการจำนวนหนึ่งจะร่วมเดินทางไปร่วมงาน Thaifex Anuga ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2569 นี้ เพื่อต่อยอดการนำเข้าอาหาร และเครื่องปรุงจากไทยมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเม็กซิโกด้วย