"ชาไทย" อร่อยไกลทั่วโลก คว้าอันดับ 9 เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์อร่อยที่สุดในโลก

ถึงจะชื่อ "ชาไทย" แต่ความอร่อยนั้นไปไกลระดับโลก ล่าสุดนี้เครื่องดื่มเอกลักษณ์ของไทย ผงาดขึ้นอันดับ 9 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ยอดนิยมของโลก จากเว็บไซต์ TasteAtlas เจ้าเก่า
เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา เว็บไซต์อาหารยอดนิยม TasteAtlas ได้ประกาศรายชื่อ 100 อันดับเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ยอดนิยมของโลก ซึ่งเครื่องดื่มจากประเทศไทยก็สร้างชื่ออีกแล้ว เมื่อเมนู "ชาไทย" คว้าอันดับที่ 9 ไปครอง
โดย "ชาไทย" หรือ Thai Iced Tea เป็นเครื่องดื่มสีส้มๆ ที่หลายคนยกให้เป็นที่หนึ่งในใจ หลายคนอาจจะเรียก ชาเย็น หรือ ชานมเย็น แต่รวมๆ แล้วเป็นเครื่องดื่มสีส้ม ที่มีส่วนผสมจากชาดำเข้มข้น นมข้นหวาน น้ำตาล นมสด หรือนมข้นจืด บางร้านอาจจะใส่เครื่องเทศอื่นๆ ลงไปด้วย มีทั้งแบบร้อนและแบบเย็น และนอกจากจะเป็นเครื่องดื่มปกติแล้ว ชาเย็นยังเป็นที่นิยมนำไปเป็นรสชาติของขนมหวาน หวานเย็น เบเกอรี และอื่นๆ อีกด้วย
สำหรับอันดับ 1-10 ในลิสต์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ยอดนิยมของโลก มีดังนี้
1. Lulada จาก โคลอมเบีย
2. Aguas Frescas จาก เม็กซิโก
3. Mango lassi จาก อินเดีย
4. Chai masala จาก อินเดีย
5. Maghrebi mint tea จาก อัลมัฆริบ (ภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ)
6. Meethi lassi (Sweet lassi) จาก อินเดีย
7. Café Cubano จาก คิวบา
8. Espresso freddo จาก กรีซ
9. Thai Iced Tea จากประเทศไทย
10. Hojicha จาก ญี่ปุ่น
ส่วนอันดับ 11-100 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ยอดนิยมของโลก สามารถอ่านได้ได้ที่นี่ https://www.tasteatlas.com/best-rated-non-alcoholic-beverages-in-the-world
