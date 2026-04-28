"ไทยแอร์เอเชีย" ปรับลดเที่ยวบิน 30% รับผลกระทบราคาน้ำมันสูง

"ไทยแอร์เอเชีย" ปรับลดเที่ยวบินลง 30% เดือนพ.ค.-มิ.ย. นี้ รับผลกระทบราคาน้ำมันสูง และปริมาณการเดินทางที่ลดลง ทั้งเส้นทางในประเทศและระหว่างประเทศ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประกาศปรับลดเที่ยวบินช่วงไตรมาส 2 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2569 โดยปรับลดเที่ยวบินลงประมาณ 30% หลังได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากต้นทุนน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น และปริมาณการเดินทางช่วงกลางปีที่ชะลอตัว โดยเส้นทางภายในประเทศ ปรับยกเลิกบินชั่วคราวบางเส้นทางที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แต่ยังคงบินครอบคลุมทุกเส้นทางที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เส้นทางระหว่างประเทศ เน้นปรับลดเที่ยวบินในตลาดอินเดีย เนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานสูง เเละไม่สามารถนำเสนอราคาค่าโดยสารที่คุ้มทุนได้
นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า สายการบินพยายามปรับตัวเเละบริหารจัดการต้นทุนอย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอด หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่ปรับตัวสูงขึ้น เราจำเป็นต้องปรับราคาค่าโดยสารขึ้นให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เเท้จริง ส่งผลต่อเนื่องทำให้ปริมาณการเดินทางเเละอัตราขนส่งผู้โดยสารลดน้อยลง รวมทั้งเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางปีซึ่งปกติจะเป็นช่วงการเดินทางชะลอตัวอยู่เเล้ว สายการบินจึงจำเป็นต้องปรับลดความถี่บินเเละยกเลิกบินชั่วคราวในหลายเส้นทาง โดยยังพยายามรักษาปริมาณที่นั่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางในเเต่ละช่วง
“ต้นทุนน้ำมันถือเป็นต้นทุนหลักของสายการบิน ซึ่งที่ผ่านมาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานได้ปรับสูงขึ้นกว่า 3 เท่า เราจึงจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้รัดกุม โดยลดความถี่บินเเละยกเลิกบินชั่วคราวในหลายเส้นทางที่ไม่คุ้มทุน สำหรับเส้นทางในประเทศเราปรับลดตารางบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คงไว้เฉพาะเส้นทางบินตรงสุวรรณภูมิ-เชียงใหม่ เเละสุวรรณภูมิ-ภูเก็ต ในเดือนพฤษภาคมเเละมิถุนายน ส่วนท่าอากาศยานดอนเมือง เรายังคงให้บริการครบทุกเส้นทาง ด้วยความถี่บินที่สอดคล้องกับความต้องการ” นายไพรัชล์กล่าว
สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ สายการบินได้ยกเลิกบินชั่วคราวในตลาดอินเดียเป็นหลัก เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีต้นทุนการดำเนินงานสูง เเละไม่สามารถนำเสนอราคาค่าโดยสารที่คุ้มทุนได้ ในขณะที่ยังคงประคองการดำเนินงานในตลาดจีน เอเชียตะวันออก เเละอาเซียน อย่างไรก็ตามสายการบินได้ปรับกลยุทธ์การตลาดให้ยืดหยุ่นขึ้นและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเเละปริมาณการเดินทางมีเเนวโน้มสูงขึ้น สายการบินก็พร้อมปรับเเผนเพิ่มเที่ยวบินกลับมาได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน
ตารางเส้นทางบินที่ยกเลิกเส้นทางบินชั่วคราว สายการบินไทยแอร์เอเชีย
เส้นทางในประเทศ
สุวรรณภูมิ-บุรีรัมย์ (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 1 พ.ค.-30 มิถุนายน 2569)
สุวรรณภูมิ-เชียงราย (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 1 พ.ค.-30 มิถุนายน 2569)
สุวรรณภูมิ-ขอนแก่น (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 1 พ.ค.-30 มิถุนายน 2569)
สุวรรณภูมิ-หาดใหญ่ (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 1 พ.ค.-30 มิถุนายน 2569)
สุวรรณภูมิ-กระบี่ (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 1 พ.ค.-30 มิถุนายน 2569)
สุวรรณภูมิ-สุราษฎร์ธานี (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 1 พ.ค.-30 มิถุนายน 2569)
สุวรรณภูมิ-นครศรีธรรมราช(ยกเลิกบินตั้งเเต่ 1 พ.ค.-30 มิถุนายน 2569)
สุวรรณภูมิ-อุดรธานี (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 28 เมษายน-30 มิถุนายน 2569)
สุวรรณภูมิ-นราธิวาส (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 21 เมษายน 2569 เป็นต้นไป)
(เส้นทางบินตรงจากท่าอากาศยานดอนเมือง DMK สู่ปลายทางต่างๆ ที่กล่าวมานี้ ยังคงให้บริการตามปกติ)
เส้นทางระหว่างประเทศ
ดอนเมือง-กูวาฮาติ (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 29 เมษายน-24 ตุลาคม 2569)
ดอนเมือง- กาฐมาณฑุ (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 1 พฤษภาคม-31 กรกฎาคม 2569)
ดอนเมือง- บาหลี (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 1 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2569)
ดอนเมือง- ฮ่องกง (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 12 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2569)
ดอนเมือง- สิงคโปร์ (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 12 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2569)
ดอนเมือง- ชัยปุระ (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 12 พฤษภาคม-24 ตุลาคม 2569)
ดอนเมือง- อาห์เมดาบาด (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 28 พฤษภาคม-24 ตุลาคม 2569)
ดอนเมือง- ไฮเดอราบัด (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 1 มิถุนายน-24 ตุลาคม 2569)
ดอนเมือง- ลัคเนา (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 3 มิถุนายน-24 ตุลาคม 2569)
ดอนเมือง-ซีอาน (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 11 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป)
ภูเก็ต-เชนไน (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 13 เมษายน 2569 เป็นต้นไป)
ภูเก็ต-โกชิ (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 17 เมษายน 2569 เป็นต้นไป)
ฮ่องกง-โอกินาวา (ยกเลิกบินตั้งเเต่ 7 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป)
