“ฉงชิ่ง” เมืองแห่งภูเขา ปักหมุดไฮไลต์ 9 จุดเที่ยว

ตะลุยเที่ยว “ฉงชิ่ง” เมืองแห่งภูเขาของจีน เช็คอินที่เที่ยวในเมืองสำหรับคนเวลาน้อย ปักหมุด 9 จุดไฮไลต์ถ่ายรูปสวย ทั้งเมืองแห่งแสงสียามค่ำคืน ถนนช้อปปิ้ง ชิมสตรีทฟู้ด กระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซี และรถไฟฟ้าวิ่งทะลุตึก
“ฉงชิ่ง” (Chongqing) เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวมาแรงของประเทศจีน เมืองนี้ได้สมญานามว่าเป็นเมืองแห่งภูเขาและสายน้ำ โอบล้อมด้วยแม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำเจียหลิง ด้วยชัยภูมิที่ตั้งที่เหมาะสม มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และเป็นเมืองที่มีประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก ในปี ค.ศ.1997 รัฐบาลจีนได้ประกาศยกฐานะฉงชิ่งเป็น 1 ใน 4 มหานครของเมืองจีน ที่นอกจากฉงชิ่งแล้ว ก็มี เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง และ เทียนจิน ขึ้นต่อรัฐบาลกลางจีนโดยตรง นั่นจึงทำให้ฉงชิ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว กลายเป็นมหานครใหญ่อันดับต้นๆ ที่มีฐานะและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดีเยี่ยม
ส่วนเรื่องของการท่องเที่ยว ฉงชิ่งนั้นถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนเองและชาวต่างชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก 2 แห่ง แหล่งน้ำพุร้อนระดับโลก ภูเขาที่สูงชันและหุบเขาลึก ถ้ำใหญ่และวิถีชีวิตหมู่บ้านโบราณ อาหารรสเลิศ ทิวทัศน์ของสายน้ำและขุนเขาที่งดงาม หรือแม้แต่ในตัวเมือง ก็มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ทั้งในยามกลางวัน และสีสันในยามค่ำคืน
ทริปนี้ชวนปักหมุด 9 จุดไฮไลต์เที่ยว “ฉงชิ่ง” แต่จะขอเน้นเที่ยวในตัวเมือง เดินทางสะดวก สำหรับคนที่มีเวลาไม่มาก หรือไม่อยากเดินทางออกนอกตัวเมือง
ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย (Jiefangbei Pedestrian Street)
ย่านการค้าและธุรกิจใจกลางเมืองฉงชิ่ง เป็นศูนย์รวมของห้างสรรพสินค้า ร้านแบรนด์เนม ร้านอาหาร ของฝาก และโรงแรมหรู มีความคึกคักตั้งแต่ช่วงกลางวันจนถึงดึกดื่น ใจกลางเจี่ยฟางเป่ยมีแลนด์มาร์กสำคัญคือ “อนุสาวรีย์ปลดแอกประชาชน” สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะของประชาชนจีนในสงครามจีน-ญี่ปุ่น ใกล้กันก็มี “JiaoChangKou Night Market” เป็นถนนสตรีทฟู้ดชื่อดัง ที่เปิดให้มาเดินชิมอาหารท้องถิ่นตั้งแต่ช่วงกลางวันจนถึงดึก เดินมาย่านนี้ก็จะได้กินหมาล่าลอยมาแต่ไกล แล้วก็มีเมนูกินง่ายๆ น่ากินอีกหลายร้าน ไม่ว่าจะเป็น เต้าหู้ทอด แป้งทอดไส้เนื้อ ชานม ไปจนถึงขนมหวานเย็น
ตึกตะเกียบ
ไม่ไกลจากย่านเจี่ยฟางเป่ย มีตึกสวยๆ รูปทรงแปลกตา ที่ชาวไทยเรียกกันว่า “ตึกตะเกียบ” เพราะหน้าตาของตึกนั้นโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมรูปทรงแท่งสีแดงและดำสลับกันคล้ายตะเกียบยักษ์ จนกลายเป็นจุดเช็คอินห้ามพลาดของเหล่านักท่องเที่ยว ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมของจีนผสมผสานกับหม้อไฟฉงชิ่ง ที่นี่ก็คือ Chongqing Guotai Art Center ด้านในเป็นศูนย์ศิลปะ มีทั้งโรงละคร ห้องจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ และมีกิจกรรมทางด้านศิลปะ
หงหยาต้ง (Hongyadong)
“หงหยาต้ง” คอมเพล็กซ์ในรูปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่ริมแม่น้ำเจียหลิง ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ร้านขายสินค้าที่ระลึก ฯลฯ หงหยาต้งจะคึกคักสุดๆ ตั้งแต่ช่วงพระอาทิตย์ตกดินเป็นต้นไป ตึกโบราณเหล่านี้จะเปิดไฟเป็นสีทองที่ช่วยขับให้หงหยาต้นมีความโดดเด่น กลายเป็นจุดเช็คอินห้ามพลาดของนักท่องเที่ยวในยามค่ำคืน
เดินเล่นในหงหยาต้งเสร็จแล้ว ใครอยากได้มุมถ่ายรูปอื่นๆ แนะนำให้เดินมาบนสะพาน Qiansimen แล้วยืนถ่ายรูปอยู่บนสะพาน หรือจะข้ามสะพานไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำก็จะได้วิวหงหยาต้งสีเหลืองทอง ตัดกับสีแดงของสะพาน Qiansimen
กวนอิมเฉียว (Guanyinqiao)
อีกหนึ่งย่านช้อปปิ้งและถนนคนเดินสุดคึกคักของฉงชิ่ง เป็นแหล่งรวมร้านค้า แบรนด์เนม สตรีทฟู้ด และร้านหมาล่าหม้อไฟอันเป็นเอกลักษณ์ของฉงชิ่ง มาเดินช้อปปิ้งและชิมเมนูอร่อยแล้ว ห้ามพลาดจุดไฮไลต์คือการมาเช็คอินที่ป้าย "我在重庆" (ฉันอยู่ที่ฉงชิ่ง) เป็นการยืนยันว่าเราได้มาถึงเมืองฉงชิ่งแล้วจริงๆ ส่วนยามค่ำบริเวณลานน้ำพุ จะมีระบำน้ำพุพร้อมเสียงเพลงและแสงไฟ
รถไฟทะลุตึก (Liziba Station)
รถไฟที่ไหนจะวิ่งทะลุตึก ก็ต้องรถไฟที่มหานครฉงชิ่ง เป็นรถไฟฟ้าฉงชิ่ง สาย 2 สถานีหลีจื่อป้า (Liziba Station) วิ่งทะลุผ่านอาคารสูง 19 ชั้นที่มีคนพักอาศัยอยู่หนาแน่นในเขตอี๋ว์จง ตัวสถานีตั้งอยู่ระหว่างชั้น 6 ถึง 8 ของอาคาร นักท่องเที่ยวต่างก็มารอชมนาทีที่รถไฟค่อยๆ วิ่งผ่านเข้าไปในตัวตึก โดยเมื่อเข้าใกล้อาคารรถไฟก็จะชะลอความเร็วลงเพื่อไม่ให้เสียงรถไฟรบกวนผู้พักอาศัย ใครสนใจมาชมสามารถลงได้ที่สถานีหลีจื่อป้า จากนั้นเดินตามป้ายออกมาด้านนอกได้เลย
หรือหากว่าใครมีเวลา แวะจิบน้ำชาแล้วนั่งชมรถไฟแบบใกล้ๆ แนะนำที่ร้าน “MPJ TEA” เป็นร้านน้ำชาสไตล์โบราณ มีที่นั่งแบบในบ้าน และตรงระเบียงชมวิว ที่จะเห็นทั้งวิวแม่น้ำ และรถไฟขบวนเดียวกับรถไฟทะลุตึก ที่วิ่งต่อมาจาก Liziba Station (ร้านชาอยู่ที่ fotoguan station ออกทางออก1 แล้วเดินขึ้นเนินอีกประมาณ 300 เมตร)
กระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซี (Yangtze River Cableway)
หนึ่งในไอคอนของเมืองฉงชิ่ง เป็นกระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีที่เปิดให้บริการครั้งแรกในปี ค.ศ.1987 ถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกอย่างมากในการข้ามฝั่ง เนื่องจากในเมืองฉงชิ่งนั้นมีแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำแยงซีและแม่น้ำเจียหลิง ที่แบ่งตัวเมืองออกเป็นสามส่วน อีกทั้งลักษณะเมืองยังเป็นพื้นที่ภูเขา การขึ้นกระเช้าข้ามฝั่งจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการเดินทาง รวมถึงการได้ชมวิวแม่น้ำและวิวเมืองในมุมสูงอีกด้วย
กระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซี มีความยาว 1,166 เมตร เชื่อมต่อเขตหยูจงและหนานอัน จากถนนซินหัวในเจียฟางเป่ยไปยังถนนซ่างซินในตานจือซือ ใช้เวลาเดินทางประมาณทั้งหมด 4 นาที 30 วินาที หากใครอยากขึ้นกระเช้าเพื่อชมวิว ก็สามารถขึ้นได้จากทั้งสองฝั่ง หรือหากอยากชมกระเช้าที่กำลังเคลื่อนตัวข้ามแม่น้ำ ก็มีจุดให้ชมวิวหลายแห่ง เช่น บริเวณอพาร์ตเมนต์ไป่เซียง (Baixiangju) มีจุดให้ยืนชมวิวและถ่ายรูปกระเช้าช่วงที่กำลังข้ามแม่น้ำ หรือบริเวณถนนเก่าหลงเหมินห่าว ก็สามารถเห็นวิวกระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเช่นกัน
ตึกซ้อนตึกในเมืองภูเขา
เคยไหมที่เดินๆ อยู่ชั้น 1 รู้ตัวอีกทีกลายเป็นชั้น 22 ไปเสียแล้ว เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ที่เมืองฉงชิ่ง ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ในตัวเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นก็ต้องสร้างเป็นอาคารสูงเพื่อพักอาศัยหรือทำกิจการงานต่างๆ อย่างจุดถ่ายรูปยอดฮิต “ตึกไคว่ชิงโหล” (Kuixing Building) จากการเดินอยู่บนลานกว้างชั้นที่ 1 หากเดินไปจนสุดทางจะเห็นสะพานที่เชื่อมต่อกับอาคารฝั่งตรงข้าม และเมื่อมองลงไปด้านล่างจะเห็นว่าตึกที่ยืนอยู่นั้นกลายเป็นชั้นที่ 22 ของตึก ด้านล่างนั้นก็มีถนนที่รถวิ่งไปมา มีผู้คนออกมาเดินตามถนน กลายเป็นตึกซ้อนตึกในเมือง 8 มิติ ที่มีโครงสร้างเมืองที่ซับซ้อน มีภูมิประเทศเป็นภูเขา ทำให้ถนนหนทาง และอาคารต่างๆ ซ้อนกันไปมา นับว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฉงชิ่งแห่งนี้
ถนนเก่าหลงเหมินห่าว (Longmenhao Old Street)
เดินเล่นย้อนเวลาที่ “ถนนเก่าหลงเหมินห่าว” ริมแม่น้ำแยงซี ที่นี่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของบ้านเรือนเก่าแก่สุดคลาสสิก มีความผสมผสานระหว่างพื้นที่เดิมซึ่งเคยเป็นท่าเรือเก่าแก่ กับวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นของฉงชิ่ง อาคารที่มีโครงสร้างเป็นอิฐ กระเบื้อง และหิน ยังคงยู่เหมือนเดิมแม้ผ่านการบูรณะมาแล้ว แต่ละมุมมีจุดถ่ายรูปสวยๆ มากมาย ที่นี่อยู่ติดริมแม่น้ำ ใกล้กับสะพานตงสุ่ยเหมิน ด้านหลังเป็นเขาหนานซาน ทิวทัศน์ด้านบนจึงสวยงาม แนะนำให้นั่งชิลๆ ในคาเฟ่เปิดโล่ง นั่งพัดจิบเครื่องดื่มและชมวิวรอบๆ ตัว
Chongqing Circle
พิกัดถ่ายรูปสุดเก๋ “Chongqing Circle” ที่ลักษณะเป็นวงกลมขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแยงซี ถูกออกแบบโดย Joseph di Pasquale สถาปนิกชาวอิตาเลียน มีความหมายสื่อถึงความมั่งคั่ง โชคลาภ และความสมบูรณ์ เมื่อมองลอดวงกลมออกไปจะเห็นเป็นตึก Raffles City Chongqing ซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำเจียหลิง เดิมเคยเป็นพื้นที่ขนส่งสินค้าทางเรือที่สำคัญ
นอกจาก 9 จุดไฮไลต์เที่ยวในเมืองแล้ว “ฉงชิ่ง” ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าทึ่งอีกไม่น้อย เช่น หน้าผาหินแกะสลัก “ต้าจู๋” เป็นภาพแกะสลักประติมากรรมนูนสูง อุดมไปด้วยชีวิตชีวาและลีลาความสวยงาม “อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์” ดินแดนธรมชาติมหัศจรรย์ เป็นหลุมธรรมชาติขนาดยักษ์ ไฮไลต์อยู่ที่โรงเตี๊ยมและ 3 สะพานฟ้า ส่วนในเมืองก็ยังมีที่เที่ยวอย่าง มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว สวนสัตว์ฉงชิ่ง เป็นต้น
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline