“วัดท่าไม้” ขนทัพ “ทุเรียน-ข้าวสาร-สับปะรด” แจกฟรีวันแรงงาน!

บุญใหญ่ “วัดท่าไม้” จ.สมุทรสาคร ขนทัพทุเรียน สับปะรด และข้าวสาร มาแจกฟรีในวันแรงงาน 1 พ.ค. นี้ พร้อมกิจกรรม “แข่งกินทุเรียน” ชิงเงินรางวัลสูงสุด 1 หมื่นบาท
เฟซบุ๊กเพจ วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร โพสต์ข้อความว่าทางวัดจะมีการแจก “ทุเรียน” ให้ประชาชนกินฟรี ในวันที่ 1 พ.ค. 69 นี้ โดยให้ข้อมูลว่า
• “ทุเรียนปีนี้…รวยไม่ไหวแล้ว แจกเลย!” 😂
1 พฤษภาคม วัดท่าไม้ มารับกันครับ
ทุเรียนฟรีทั้งวัน ที่วัดท่าไม้
ทุเรียนฟรีปีละครั้ง อย่าพลาดนะครับ
1 พ.ค. นี้ เจอกันที่วัดท่าไม้
✅3 เทคนิคในการเลือกซื้อทุเรียน สำหรับมือใหม่#เซฟไว้นะ‼️
1. เลือกลูกกลมๆ จะได้เนื้อเยอะกว่าลูกรีๆ
2. ลูกเบาๆ จะสุกเร็วกว่า
3. เคาะเพื่อฟังเสียงว่าสุกหรือยังถ้าเสียงแน่นๆ ยังไม่สุก เสียงหลวมๆ คือทุเรียนเริ่มสุก
• 📍 วัดท่าไม้
• 🗓 1 พฤษภาคม
• ⏰ มาก่อน หมดก่อน
• 🙏 ขอเชิญร่วมรับทุเรียนฟรี
นอกจากนั้นทางวัดยังมีการแจก “สับปะรด” จากสวนบุญช่วย และ “ข้าวสาร” ฟรีจำนวน 10 ตัน ในวันที่ 1 พ.ค. ด้วยเช่นกัน โดยได้ให้ข้อมูลว่า
1พค69วันแรงงาน😎 ครัวข้าวสาร10ตัน!!
รวมถึงมีกิจกรรม “แข่งขันกินทุเรียน” ชิงเงินรางวัลสูงสุด 10,000 บาท ในวันที่ 1 พ.ค. 69 โดยผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18-50 ปี และต้องไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการแข่งขันด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 09-3324-2646
วัดท่าไม้ ตั้งอยู่ที่ บ้านกงสีล้ง ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เดิมเคยเป็นสำนักสงฆ์มาก่อน ชื่อ “สำนักสงฆ์โพธิธรรมรังษี (ท่าไม้)“ ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 สำนักสงฆ์แห่งนี้ได้รับใบอนุญาตให้สร้างวัด โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช 2537
วัดท่าไม้ปัจจุบันมี “พระครูปลัดอุเทน สิริสาโร” หรือ “พระอาจารย์อุเทน” ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และหากย้อนอดีตไปเมื่อราว 10 กว่าปีที่แล้ว วัดท่าไม้เคยโด่งดังจนเป็นที่ติดตากับ “สติ๊กเกอร์วัดท่าไม้” ที่ติดอยู่ท้ายรถยนต์หลายแสนคัน ซึ่งผู้คนมองเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมือง จนเกิดปรากฏการณ์สติ๊กเกอร์ท้ายรถที่มีการทำตามเป็นจำนวนมาก
