“ลูกเก้งน้อยรอดจากไฟป่า” กินเก่ง-น้ำหนักขึ้น เริ่มฉายแววความน่ารัก

อช. รามคำแหง เผยภาพสุดน่ารักของ “ลูกเก้งน้อยรอดจากไฟป่า” ที่ตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับ แถมยังกินจุจนเริ่มจ้ำหม่ำ จนน้ำหนักเพิ่มขึ้นมา 1 ขีด ฉายแววความน่ารักมัดใจทุกคนที่ได้พบเห็น
เฟซบุ๊กเพจ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ได้อัพเดตสุขภาพของ “ลูกเก้งน้อย” ที่รอดจากไฟป่า พร้อมโพสต์ภาพความน่ารักพร้อมข้อความว่า
พาน้องมาสวัสดียามบ่ายครับ 😁
อับเดทความน่ารักของน้องเก้งน้อย กินอิ่มนอนหลับ น้ำหนักขึ้นมาอีก1ขีด ชอบเล่นชอบหยอกมากๆครับ ❤️
