พัทลุงจัดยิ่งใหญ่ พิธีขลังระดับตำนาน “โนราโรงครู วัดท่าแค” 2569

พัทลุงชวนนักท่องเที่ยวร่วมงานแห่งปี มาภาคใต้ต้องห้ามพลาด “พัทลุงเมืองศาสตร์ศิลป์ถิ่นหนังลุงโนรา” พิธีขลังระดับตำนาน “โนราโรงครูท่าแค”
จังหวัดพัทลุง เดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยิ่งใหญ่ เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์ “มโนราห์” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับโลก ณ วัดท่าแค ส่งเสริมการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ภายใต้กิจกรรม “การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม พัทลุงเมืองศาสตร์ศิลป์ถิ่นหนังโนรา”
ร่วมสัมผัสพิธีกรรม “โนราโรงครู” ซึ่งเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2569 ณ วัดท่าแค ซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดและศูนย์กลางของศิลปะการแสดงมโนราห์ที่สำคัญของภาคใต้
ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมชมการแสดงมโนราห์อันวิจิตรตระการตา สัมผัสพิธีกรรมโบราณที่เปี่ยมด้วยมนตร์ขลัง เรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมเลือกซื้อสินค้าชุมชนและอาหารพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์
สำหรับ “วัดท่าแค" ถือเป็นศูนย์กลางงานโนราโรงครูของภาคใต้ เชื่อกันว่าเป็นต้นกำเนิดของพิธีโนราโรงครู โดยข้อสันนิษฐานจากบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ“ขุนศรีศรัทธา”ปรมาจารย์โนรา ที่เดินทางมาขึ้นแพที่ท่าแพหน้าวัดแห่งหนึ่ง ซึ่งต่อมาเพี้ยนเป็น“ท่าแค”จนถึงปัจจุบัน
โดยเริ่มจัดเป็นประเพณีใหญ่ชัดเจนนั้นระบุว่าเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2514 ซึ่งในปีนั้น “พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัทพร” ได้สร้างรูปเคารพขุนศรีศรัทธา และพรานบุญขึ้น เพื่อเป็นที่เคารพบูชาของคนโนราและชาวบ้านผู้นับถือ ด้วยเชื่อว่าขุนศรีศรัทธาท่านเป็นครูโนราคนแรก จึงจัดให้มีโนราโรงครูขึ้นที่วัดท่าแค
ไปร่วมสัมผัส มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับโลกกันได้ระหว่าง 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2569 ณ วัดท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
