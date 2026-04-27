ย้ายแล้ว! ฐานรูปเคารพหินทรายที่ขุดพบ นำเก็บรักษาอย่างดีที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

กรมศิลปากร ย้ายฐานรูปเคารพหินทรายที่พบจากการขุดตรวจโบราณสถานกู่ปราสาทหินทรายไปเก็บรักษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์เรียบร้อยแล้ว
วันที่ 27 เมษายน 2569 สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ดำเนินการเคลื่อนย้ายฐานรูปเคารพหินทรายที่พบจากการขุดตรวจโบราณสถานกู่ปราสาทหินทราย (บุถ้ำ) ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปเก็บรักษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ โดยมี นายสมเดช ลีลามโนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ฝ่ายปกครองตำบลบ้านใหม่ และราษฎรในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับการเคลื่อนย้าย โดยมีนางสาวภัทรา เชาว์ปรัชญากุล หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ คุณศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ และทีมงาน คุณสุกัญญา มะแม้น กำนันตำบลบ้านใหม่พร้อมด้วยฝ่ายปกครองหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา ที่ให้ความอนุเคราะห์รถยกสำหรับการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุในครั้งนี้
