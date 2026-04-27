โลกใต้ทะเล “เกาะจาน-เกาะท้ายทรีย์” สุดสมบูรณ์ พบเต่าตนุ-ไร้ปะการังฟอกขาว

อช.หาดวนกร เผยผลสำรวจใต้ทะเลเกาะจาน-เกาะท้ายทรีย์ ไร้สัญญาณปะการังฟอกขาว-พบ “เต่าตนุ” อวดโฉมโชว์ความสมบูรณ์
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร เผยข่าวดีหลังส่งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจโลกใต้ทะเล บริเวณเกาะจาน-เกาะท้ายทรีย์ พบระบบนิเวศยังแกร่ง ปะการังสมบูรณ์ไร้รอยโรคฟอกขาว พร้อมอวดโฉมเต่าตนุเจ้าถิ่น ขณะที่ทีมเจ้าหน้าที่เร่งกู้ซากอวนเก่ากว่า 15 กิโลกรัม คืนลมหายใจสะอาดให้แนวปะการัง
นายญาณ อ้วนสิงห์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกร เปิดเผยรายงานการปฏิบัติงานล่าสุดระบุว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการร่วมกับชุดสายตรวจลาดตระเวนทางทะเล ได้เข้าตรวจสอบสถานการณ์ปะการังฟอกขาว ณ ความลึก 7-8.3 เมตร บริเวณเกาะจานและเกาะท้ายทรีย์ ผลปรากฏว่า "ไม่พบสัญญาณปะการังฟอกขาว" โดยปะการังส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีเยี่ยม
นอกจากนี้ ในระหว่างการสำรวจ เจ้าหน้าที่ยังได้พบกับ "เต่าตนุ" จำนวน 1 ตัว ออกมาว่ายน้ำหากินและอวดโฉมบริเวณแนวปะการังน้ำตื้นหน้าเกาะจาน ซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและฟื้นฟูระบบนิเวศ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเก็บกู้ขยะใต้ทะเล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นซากอวน เครื่องมือประมง และขวดแก้วที่ถูกกระแสน้ำพัดมาติดในแนวปะการัง โดยสามารถจัดเก็บขยะได้น้ำหนักรวมกว่า 15 กิโลกรัม และได้นำกลับขึ้นฝั่งเพื่อคัดแยกและทำลายตามหลักสุขาภิบาลต่อไป
