เปิดจองอีกครั้ง! กรมศิลปากร ชวนชม “โขนรามเกียรติ์” เริ่มจอง 27 เม.ย.

กระแสตอบรับแรงเกินคาด! ประชาชนแห่จองบัตรเต็มภายในไม่กี่นาที หลังกรมศิลปากร เตรียมเปิดม่าน โรงละครแห่งชาติ อีกครั้ง ภายหลังปิดปรับปรุงครั้งใหญ่จนแล้วเสร็จ พร้อมเชิญชวนร่วมชมการแสดงทดสอบระบบ แสง สี เสียง ฟรี
รายงานข่าวระบุว่า ทันทีที่มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าชมการแสดงดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก แห่เข้าไปจองสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์อย่างล้นหลาม จนบัตรเข้าชมถูกจองเต็มอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที สะท้อนถึงความคาดหวังและความตื่นตัวของประชาชนที่ต้องการกลับมาสัมผัสบรรยากาศการแสดงในโรงละครแห่งชาติอีกครั้ง
ทั้งนี้ การเปิดให้เข้าชมการแสดงทดสอบระบบในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ โดยจะมีการทดสอบระบบเวที แสง สี เสียง และองค์ประกอบการแสดงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สูงสุด
การปรับปรุง โรงละครแห่งชาติ ในครั้งนี้ นับเป็นการยกระดับสถานที่แสดงศิลปวัฒนธรรมสำคัญของประเทศ ให้มีความทันสมัย รองรับการจัดแสดงทั้งรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ตอบโจทย์ผู้ชมในยุคปัจจุบันได้อย่างครบวงจร
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่พลาดการจองบัตรในรอบการแสดงทดสอบครั้งนี้ ทางกรมศิลปากรจะเปิดให้จองบัตรเข้าชมทางระบบออนไลน์ สำหรับการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนเกสรทมาลาพลีชีวัน ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569 รอบเวลา 10.00 น. และ ละครพันทาง เรื่องผู้ชนะสิบทิศ ตอนแม่ทัพคนใหม่ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2569 รอบเวลา 10.00 น. อีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
นอกจากนี้สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชวนสำรองที่นั่งชมการแสดงทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติ
📌การบรรเลงและขับร้องดนตรีสากล “Classic meets now” เพลงหวานวันวาน จากวันนั้นถึงวันนี้
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ รอบเวลา ๑๐.๐๐ น.
📌การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย “เสนาะเสียงศิลป์แผ่นดิน ศิลปินศิลปากร”
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ รอบเวลา ๑๐.๐๐ น.
เริ่มสำรองบัตรเวลา ๑๐.๐๐ น.
🎫 วิธีการสำรองบัตร
📌เดินทางเข้ามาสำรองบัตรและรับบัตร ณ อาคารหน้าพระพิฆเนศ บริเวณภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (เขตพระนคร) ในวันและเวลาราชการ
📌จองผ่านช่องทางออนไลน์ https://ntt.finearts.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ด
(๑ ท่าน ต่อบัตร ๒ ใบ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร ๐ ๒๒๒๑ ๖๕๓๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline