Café Amazon Experience อารีย์ เปิดใหม่ใหญ่สุดในไทย วิวเมืองสุดปัง

สายคาเฟ่ฮอปปิ้งที่กำลังมองหาจุดเช็คอิน แปลกใหม่ดีไซน์เก๋ไก๋ในกรุงเทพฯ วันนี้ “Café Amazon Experience” สาขาอารีย์ คาเฟ่เปิดใหม่ล่าสุดที่คือเป็น คาเฟ่อเมซอนสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา
ด้วยบรรยากาศที่สวยงาม ทันสมัย และ Flagship Store ที่ครบครันในทุกโซน ทำให้ Café Amazon Experience อารีย์ กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่บรรดาสายคาเฟ่ นักท่องเที่ยว สายถ่ายภาพ และสายคอนเทนต์ต่างพูดถึงอย่างมากในช่วงนี้
เรียกได้ว่า Café Amazon Experience อารีย์ ถือเป็นคาเฟ่ที่มาแรงสุด ๆ ของไทย ตั้งแต่ช่วงหลังสงกรานต์ ปี 2569
สำหรับความพิเศษของ Café Amazon Experience สาขาอารีย์ อยู่ที่การออกแบบพื้นที่อาคารสูง 6 ชั้น แบ่งออกเป็นชั้นใต้ดิน 2 ชั้น และคาเฟ่อเมซอน 4 ชั้น โดยแต่ละชั้นถูกแบ่งโซนอย่างชัดเจนและครบครัน ดังนี้
ชั้น 1 โซน Café & Bakery เป็นจุดแรกที่ต้อนรับทุกคนด้วยกลิ่นหอมของกาแฟสด ที่รวมหลากหลายเมนูโฉมใหม่ และยังมีกาแฟสเปเชียลตี้ให้เลือกอีกด้วย รวมถึงมุมเบเกอรี่ เค้ก ที่อบสดใหม่ทุกวัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจิบกาแฟในบรรยากาศผ่อนคลายตั้งแต่เช้า
ชั้น 2 โซนมัทฉะและช็อกโกแลต เป็นสวรรค์ของคนรักเครื่องดื่มพรีเมียมเพราะอเมซอนขนชาญี่ปุ่นนำเข้า รวมถึงช็อกโกแลตพรีเมียมให้เลือกดื่ม เดินถัดมาด้านหลังจะพบกับมุมโรงคั่วกาแฟ ที่เปิดให้ชมกระบวนการคั่วจริงแบบใกล้ชิด หายากมากที่จะได้สัมผัสประสบการณ์แบบนี้ในคาเฟ่ทั่วไป
ชั้น 3 โซนที่นั่งและห้องประชุม เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะมานั่งทำงาน นัดพบเพื่อนฝูง หรือจัดประชุมกลุ่มเล็ก ก็มีห้องประชุมพร้อมให้บริการ
ชั้น 4 โซนนิทรรศการ ชั้นสุดท้ายที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจเรื่องเล่าในการคัดสรรเมล็ดกาแฟ จัดแสดงนิทรรศการที่ผสมผสานเรื่องราวของกาแฟและศิลปะได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับถ่ายรูปและเติมพลังสร้างสรรค์
สำหรับใครที่เป็นสายกาแฟ สายถ่ายภาพ สายคอนเทยต์ หรือผู้ที่ต้องการลิ้มรสกาแฟในบรรยากาศแปลกใหม่ดีไซน์เก๋ไก๋ Café Amazon Experience อารีย์ ที่กำลังมาแรงสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี
##########################
Café Amazon Experience ตั้งอยู่ติด BTS อารีย์ ทางออก 2 (มีที่จอดรถรองรับชั้นใต้ดิน) เปิดให้บริการทุกวัน 07.00 – 20.00 น.