อัปเดต "ลูกเก้งน้อย" ที่รอดจากไฟป่าเขาหลวง ล่าสุดกินอิ่ม นอนหลับ น้ำหนักพุ่ง

ภาพความน่ารักล่าสุดของน้องเก้งน้อย ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ไฟป่าที่เขาหลวง กำลังสร้างรอยยิ้มและเติมเต็มความหวังให้กับผู้ที่ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง เมื่อทางอุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุด ที่น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก ทั้งกินอิ่มนอนหลับและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอีก 1 ขีด โดยเฉพาะนิสัยที่เริ่มร่าเริงตามวัย ชอบเล่นชอบหยอกล้อกับเจ้าหน้าที่อย่างสนุกสนาน สะท้อนถึงสภาพจิตใจที่ฟื้นฟูจากความตื่นตระหนกได้เป็นอย่างดี
หากย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 ท่ามกลางวิกฤตไฟป่าที่ปะทุรุนแรงบนเขาหลวง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหงและสถานีควบคุมไฟป่าได้พบกับภาพที่สะเทือนใจ เมื่อลูกเก้งเพศเมียอายุเพียง 3 - 4 วัน เดินโซซัดโซเซฝ่ากลุ่มควันไฟหนาทึบตรงเข้ามาหาเจ้าหน้าที่ในสภาพอิดโรยและตื่นตระหนก คาดว่าเปลวเพลิงที่โหมกระหน่ำได้พรากแม่และสมาชิกในครอบครัวไป ทิ้งให้เก้งน้อยไร้เดียงสาต้องดิ้นรนหนีตายเพียงลำพัง จนกระทั่งมาพบกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ซึ่งเปรียบเสมือนที่พึ่งสุดท้ายในวินาทีชีวิต
ซึ่งการรอดชีวิตของเก้งน้อยตัวนี้ ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง และเมื่อป่ากลับมาสมบูรณ์และปลอดภัยอีกครั้ง จะมีการดำเนินการส่งตัวน้องคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อให้ได้ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณในผืนป่าที่อบอุ่นดังเดิม
ที่มา: อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จ.สุโขทัย
